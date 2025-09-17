9月末三款重磅新车上市，头部车企竞争压力彻底拉满了。

享界S9T终于正式上市了，作为华为系最美旅行车，售价30.98万元起，标配4颗激光雷达，拥有HUAWEI ADS 4 Ultra级旗舰感知配置，上市即享副驾零重力座椅、鸿蒙ALPS健康座舱、华为悦彰25扬音响、新车漆等价值6万元权益免费赠送。

不论从产品力技术标杆，还是定价诚意来看，享界S9T给到的竞争压力直接拉满了。不过，这也不稀奇，毕竟这个9月份末，还有三款重磅新车等待上市，它们之间单独拎出来都是热门高流量明星车型，非常受广泛用户期待。

9月20日：全新蔚来ES8

全新蔚来ES8有多火，想必这段时间大家早有耳闻。

据德意志银行最新消息，蔚来汽车已经收到大约10万个可取消的新ES8订单，并由此推动了蔚来股票连续四个交易日明显上涨。他们还称道，蔚来将于本周六正式发布第三代ES8，预计官方价格将进一步低于其已经具有竞争力的预售价格。

目前，全新ES8官方预售价区间为41.68万元-45.68万元，如果采用BaaS电池租用方案则仅需30.88万元起，叠加小订5000抵1万元、置换补贴等政策后，消费者最低花费28～29万元即可入手一台最顶级的高端纯电旗舰大六座SUV。

有了乐道L90成功案例在前，很多人都在等待全新ES8最终定价揭晓的那一刻。虽然预售价已经相当震撼人心，但几乎大家都认定，李斌会在9月20日当晚再度化身为“斌神”。

今年第四季度是蔚来汽车一个非常关键的时间节点，李斌在之前多次财报电话会议明确表现该季度必须实现盈利。为此，他还给出了月均交付大约5万辆的目标指引，是过去第二季度交付量的两倍以上。

而要实现这一目标，乐道L90和全新ES8这两款主力车型不容许犯一点错误。前者8月首月交付即破万，目前正处于产能急速爬坡阶段，后者预售订单强劲，势头表现良好，蔚来预计L90会在10月、新ES8会在12月实现1.5万辆/月生产产能。

按照预想中的发展趋势，9月20日的全新蔚来ES8正式上市会，势必会是全行业关注的瞩目焦点，藏有巨大惊喜等着大家。

9月26日：理想i6上市

理想i8的上市折戟，为i6提前铺垫好了反转，几乎所有人都认定理想会在i6上市时使出浑身解数，确保它成为纯电产品序列中真正的“现象级爆款”。

理想的“纯电转型”一路书写到现在，并没有取得实质性成果。从去年MEGA的惨痛失败，到今年i8的二次发布，都让理想纯电走的如履薄冰。目前，理想汽车的周销量已经滑落至第二梯队，仅靠L6一款增程车维系局面，不论是站在整个品牌销量，还是纯电大局观上，i6既是全村的希望，也是最后的机会。

理想i6会在9月26日正式上市，它要面对的是20万元-30万元厮杀最惨烈的纯电市场，这里面既有乐道L90的降维打击，又有全新小鹏P7的爆款轿车，更要面对问界新M7、小米YU7、极氪001等老牌对手，单靠「家庭空间」定义，已经很难让i6纯电占到任何便宜。

所以，理想需要用更多的法子来破局。i6全车长4950mm宽1935mm高1665mm，轴距3000mm，定位中大型5座纯电SUV，或提供后驱和四驱两种版本，搭载87.3度磷酸铁锂5C电池包，有望全系标配激光雷达和理想VLA高阶智驾，官方新增卖点支持选装拖车钩。

换句话说，对于理想i6，大家一方面比较关注其版型配置，另一方面自然是最终定价。

9月29日：极氪9X冲刺高端

极氪9X目前正站在风口浪尖之上。

前段时间，网传极氪9X预售订单量突破7～8万，令全网为之震惊。要知道该车预售价格47.99-56.99万元，是中国品牌同级别最贵的车型之一。随后，官方辟谣称订单量突破4。2万台，但依然可见其巨大成功。

另一方面，民间关于蔚来全新ES8 VS 极氪9X的争论喋喋不休，随着两款车相继开放展车，讨论热度更是持续上涨。有人认为新ES8更具科技豪华，也有人称极氪9X更显尊贵。

换言之，这两台车的最终上市和定价，或许将决定它们之间的胜负。从预售价来看，蔚来全新ES8先胜一筹，但从上市时间而言，极氪9X拥有明显的后发优势。

对于极氪而言，9X也是今年最重要的一款车。过去数月里，极氪内部始终处于组织调整和人员动荡当中，反映到具体销量上非常平淡，仅处于新势力中游水准。9X的发布及上市，是极氪重新起势的开始，关乎接下来的品牌发展和用户信心。

同时，9X所首发的浩瀚-S豪华电混专属架构、千里浩瀚H9智驾系统、全新OS7智能座舱等，也将是打破外界对于极氪核心技术质疑的关键。如果无法解决这一点，那么过去缠绕在它身上的软件口碑弊病，将极大程度削弱极氪的品牌高端力。

这三款车型，对于各自的车企，以及整个行业和用户都至关重要，自然也看头十足。大家比较看好谁呢？