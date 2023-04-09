锐龙7 7800X3D游戏性能优秀， AMD其余型号价格下调！

4月6日，AMD基于Zen 4架构的锐龙7 7800X3D开售，得益于出众的游戏性能表现，这颗处理器广受好评，甚至超越定位更高的锐龙9 7950X3D和锐龙9 7900X3D，这也使得AMD不得不下调这两颗处理器的价格。

在年初的CES 2023上，AMD一口气发布三款采用3D V-Cache堆叠缓存技术的Zen 4处理器，分别为锐龙 7 7800X3D、锐龙 9 7900X3D和锐龙 9 7950X3D。后面两款已于已于2月28日晚上10点正式开售，价格为5299元和4499元。而锐龙 7 7800X3D则刚刚开售，国行售价为3299元。

去年AMD推出首款采用3D V-Cache设计的锐龙7 5800X3D，集成高达64MB的3D V-Cache堆叠缓存，加上原有的4MB二级缓存以及32MB三级缓存，总计高达100MB缓存。而高速大缓存的加持带来了极为显著的效果，锐龙7 5800X3D在游戏性能方面提升巨大，甚至碾压英特尔同期最强处理器i9-12900KS。

官方表示，凭借这项行业领先的技术，AMD 锐龙7 5800X3D 游戏处理器的游戏性能在 1080P 高设置下平均可提升 15%。而AMD锐龙7 5800X3D游戏处理器采用7nm制程工艺，Zen 3核心架构，高达8核16线程，基础频率3.4GHz，加速频率可达4.5GHz。

在基础规格上，锐龙 9 7950X3D的默认频率为4.2GHz，比起锐龙 9 7950X的4.5GHz低了300MHz，但最高加速频率两者保持一致都是5.7GHz。但是在缓存方面，锐龙 9 7950X3D毫无保留的用上16MB二级缓存+ 64MB三级缓存+64MB 3D V-Cache缓存，共计144MB的超大缓存，比起锐龙7 5800X3D的100MB大缓存还要高。要知道锐龙7 5800X3D的游戏性能甚至在部分游戏中能够比肩英特尔刚刚发布的i9-13900K，实在难以想象基于Zen 4架构的锐龙 9 7950X3D能够实现怎样的游戏性能跃升。同时，锐龙 9 7950X3D的TDP比起锐龙 9 7950X还要低了50W，仅有120W。

而锐龙 9 7900X3D与锐龙 9 7950X3D情况类似，同样比锐龙 9 7900X默认频率低了300MHz，只有4.4GHz，但是加速频率保持一致为5.6GHz。而在缓存方面，一样拥有12 MB二级缓存+64MB三级缓存+64MB 3D V-Cache缓存，共计140MB的超大缓存。虽然比起锐龙 9 7950X3D的144MB少了4MB，但是在性能方面一样不可小觑。

锐龙7 7800X3D作为锐龙7 5800X3D的迭代版本，拥有最高5.0GHz的加速频率，并且是8 MB二级缓存+32MB三级缓存+64MB 3D V-Cache缓存，共计104MB，相比锐龙7 5800X3D还要多出4MB。在实际性能对比中，锐龙7 7800X3D相比锐龙7 5800X3D提升了21%-23%的性能，而在Dota2中这一差距甚至达到了30%。

而令人咂舌的是，锐龙7 7800X3D相较前代性能实际提升更加夸张，达到37.5%，其395GOPS的成绩正好介于R7 7700X和7700之间。锐龙7 7800X3D+RTX 4090显卡，分别在720P、1080P、2K和4K分辨率下，均取得性能第一的成绩，甚至领先AMD先前已经上市的锐龙9 7950X3D和英特尔13代酷睿i9-13900K，锐龙7 7800X3D的游戏性能可谓遥遥领先，这或许与其仅有一个8核chiplet芯粒不无关系，由于只有一个CCD，不存在锐龙9 7950X3D和锐龙9 7900X3D处理器中因为核心数量过多导致的大缓存CCD和小缓存CCD带来调度问题。

如此”以下犯上“的表现，也难怪AMD会开启降价大法，目前锐龙9 7950X3D降价100美元，现在售价599.99美元，折合人民币约4100元左右。锐龙9 7900X3D降价50美元，现在售价549米美元，折合人民币约3700元左右。这么看来，这两款处理器虽然游戏性能方方面几乎与锐龙7 7800X3D，但是基础性能依然有这不错的优势，对于一些在游戏之外有工作需求的用户而言相较友好。