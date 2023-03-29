5月双卡齐发？英伟达或推出RTX 4060系列显卡！

根据最新消息称，英伟达或将在五月份一口气推出两款RTX 40系显卡，分别为RTX 4060和RTX 4060 Ti，其中前者采用115W的AD107核心，后者则是160W的AD106核心。

根据之前的爆料，RTX 4060 Ti将采用AD106-350-A1核心，包含34个流处理单元和4352个CUDA核心，拥有8GB GDDR6显存，显存位宽为128bit，速度可达18Gbps，总带宽为288GB/s。同时英伟达还为RTX 4060 Ti塞进丧心病狂的32MB二级缓存，是RTX 3060 Ti的8倍。

据悉，英伟达RTX 4060 Ti的基础频率为2310MHz，Boost频率为2535MHz，而一些高端非公版型号Boost频率则能够达到2685MHz。从泄露的PCB图片来看，RTX 4060 Ti将会采用标准的16pin 12VHPWR接口，但非公版可以自行选择标准的8pin连接器或是16pin连接器，而前者价格将会更低。这款显卡的最终功耗可能会定格在150-160W之间，比起RTX 3060 Ti要低了25%左右。

英伟达RTX 4060预计会使用完整的AD107-400-A1核心，与RTX 4060移动显卡规格一致，拥有3072个CUDA核心，同样配备8GB 128bit GDDR6显存，显存速度可达18Gbps，同时拥有288GB/s的带宽，以及110W-115W之间的功耗，有爆料称RTX 4060的二级缓存高达24MB。

整体参数看起来相当不错，仔细研究就能发现，这两款显卡的显存正如整个RTX 40系一样，遭到一波大砍，包括RTX 4070 Ti在内同样遭重，其显存位宽仅有192bit。也正是由于RTX 4070 Ti的显存位宽遭到大砍，导致RTX 4070 Ti虽然支持诸多RTX 40系显卡的新特性，同时在性能方面甚至超过RTX 3090 Ti，但是过小的位宽使得这款显卡在4K分辨率下的表现不如RTX 3090 Ti。这也意味着一款售价高达6499元的次旗舰显卡，4K性能却受限，对于玩家而言还是不太能够接受的。

以RTX 4060 Ti为例，其前代RTX 3060 Ti的位宽高达256bit，超过RTX4070 Ti。考虑到RTX 4070 Ti性能可以对标RTX 3090 Ti，那么猜测RTX 4060 Ti的性能或许能够赶上RTX 3070 Ti。作为上一代的此期间卡，在性能足够的情况下，RTX 4060 Ti仅配备128bit显存位宽，无疑就是宣告其无缘高分辨率，高分辨率下的性能将大打折扣。甚至在2K分辨率下都会影响游戏帧率表现。

有关具体性能方面，国外媒体也猜测RTX 4060 Ti的最终性能或许与RTX 3070 Ti相仿，后者起售价为599美元，国行价格为4499元。如果RTX 4060 Ti想要延续RTX 3060 Ti优秀的市场表现，那么RTX 4060 Ti的合理定价应该是399美元，约合人民币大约2700左右。但是考虑到英伟达给整个RTX 40系的激进定价，或许RTX 4060 Ti难以给出用户想要的心理价位。

对于这样一款显存瓶颈明显的显卡来说，用户能否接受还是一个巨大的问题，尤其是在经历过涨价之后，玩家是否愿意付出更多金钱去获得一款仅在1080P下能够发挥全部实力的显卡，仍是一个未知数。不过这一切都要等到这两张显卡上市公布价格之后才能做出决断，毕竟在足够低的价格之上，本身的缺点也将不复存在。