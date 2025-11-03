10月30日，深蓝汽车全新车型深蓝L06正式启动预售，预售价格13.99-16.19万元。作为长安汽车升格为央企后的首款战略车型，深蓝L06以“公路磁悬浮，智驾新黑马”为定位，全系标配激光雷达，并搭载3纳米车规级座舱芯片。

深蓝L06的推出，直接瞄准了目前由小鹏MONA M03主导的15万级纯电轿车市场。这场“新旧势力”的对决，不仅是产品之争，更是两种造车理念的碰撞。

满配硬件堆料突围

深蓝L06此次预售推出了四款配置车型，续航覆盖560km与670km两种版本。顶配车型售价16.19万元，却行业首发配备了百万级车型都难得一见的磁流变悬架系统。

与传统悬架或CDC(连续阻尼控制)悬架通过阀门调节油液流动不同，磁流变悬架的减震器内填充的是特殊的磁流变液，这种液体含有微米级的铁磁颗粒。当通电产生磁场时，这些颗粒会瞬间(约10毫秒内)排列成链状，使液体粘度发生改变，从而实时调整阻尼的软硬。这个过程比人类眨眼速度快10到30倍。

这一悬架系统与300万级法拉利296 GTB同款，每秒可完成1000次阻尼调节。在中汽中心麋鹿测试中，L06取得了85.6km/h的成绩，甚至超过了保时捷911。日常行驶中，遇到沟坎飞坡它能落地后一次性吸收冲击，避免车身反复弹跳;急弯掉头时有效抑制车身侧倾，提升过弯信心与稳定性;紧急避险时响应迅速，在高速避让时保持车身平稳等。

它还支持OTA，这意味着车企可以通过软件更新持续优化车辆的驾乘体验。长安深蓝的此次规模量产下放，其供应链来自于京西智行，这标志着中国在智能底盘核心部件上实现自主可控，建立了从材料到生产的完整产业链，这将大幅加速接下来磁流变悬架迅速实现普及上车的行业重大意义。

在智能化配置上，深蓝L06首发搭载天玑座舱S1 Ultra 3纳米车规级芯片，使其成为百万内唯一搭载该级别芯片的车型。智能驾驶系统DEEPAL AD Max采用与特斯拉同类的一段式端到端算法，全系标配激光雷达在内的27颗高感知传感器和地平线双J6M芯片，同样也是地平线HSD智驾方案的首次规模量产上车，标志着顶级智驾供应商的第一次正式登台交锋。

深蓝L06试图通过“入门即高配”的产品策略打破市场格局。以往在高端车型上才出现的配置，如今已成为这款售价13.99万元起车型的标准配置。

央企背书和品牌蜕变

深蓝L06的推出是长安深蓝品牌作为“新央企”的首次亮剑和技术宣言。

今年年中，长安汽车升级为一级央企，成为中国第三家汽车行业央企。这一身份转变让深蓝汽车获得了更多的资源支持，也承担了更重的使命――作为 “央企新能源销量冠军”，深蓝需要证明国家队在新能源赛道同样具备竞争力。

深蓝汽车近年来展现出惊人的发展速度。从2022年7月首款车型SL03上市，到2024年12月完成40万辆交付，深蓝仅用时29个月。2025年上半年，深蓝销量同比增长71%，成为国有车企新能源品牌中首家实现阶段性盈利的企业。

深蓝汽车CEO邓承浩宣布的“智领2030”战略更是雄心勃勃：计划2030年实现全球年销量200万辆，海外销量占比达到35%，累计推出30款新产品。深蓝L06正是这一战略下的关键落子。

与同级销冠MONA M03“硬碰硬”

截至2025年9月，小鹏MONA M03累计交付已达18万辆，连续13个月月交付量超1万台，并蝉联纯电A级轿车销量冠军，几乎完全统治了15万元智能纯电轿车市场。

MONA M03的成功更多是依托小鹏在智能驾驶和智能座舱领域的长期积累。其Max版搭载小鹏全栈自研的“图灵AI系统”，配备两颗Orin-X芯片，总算力达508TOPS，越级领先行业第一梯队;座舱方面该车已累计实现9次OTA升级，累计新增优化超300项功能。这种持续的进化能力，构成了新势力品牌的核心优势。

这次，深蓝L06同样押宝智能化，凭借3纳米芯片、激光雷达、磁流变悬架.、地平线智驾等尖端软硬件，试图与小鹏MONA M03展开硬碰硬对决。但是，作为天然存在软件短板的传统车企，深蓝此前座舱车机就饱受用户诟病，而此次智驾方案作为行业首次量产上车，其实际效果表现，仍需用户和市场检验。

“智能化体验软件远大于硬件”，因此，深蓝L06能否在小鹏MONA M03最坚固的护城河方面打败后者，难度显然最大。

未来几个月的市场反馈将验证深蓝L06的成功与否。但无论如何，深蓝L06的加入已经为15万级智能电动车市场注入了新的变量。这场竞争没有输家，真正的赢家将是消费者，尤其是广大年轻人们，他们有了更多选择，来享受到更先进的智能电动车技术带来的便利。