XUC800 大型企业融合通信网关

XUC800 支持配备 8-48 个模拟端口(可选 FXS 或 FXO 接口)和 4 个以太网接口，与 VoIP 中继和现有的 PSTN 进行无缝连接。此外，XUC800 支持一系列编码和信令 协议，包 括 G711 (alaw/ulaw),G722, OPUS, G726, G729, GSM, iLBC,H264, VP8。 XUC800 支持行业标准的SIP 协议(sip 中继和 sip 分机)，模拟PSTN 中继线和模拟话机

XUC800 采用简易友好的 Web 化界面和开放的 MQTT API 接口协议，允许用户通过第三方程序与 XUC800对接，实现呼叫控制交互，方便用户管理和维护。在硬件设计方面，它结构设计紧凑。设备具备安装快捷、部署方便、可靠性高、支持双机热备等特点，为企业带来办公和通信的全新体验。

功能特性

规格参数

产品型号

XUC800

SIP 参数

单机支持 800 用户，80 并发(可扩容至 100)并发，80 个 sip 中继

IP-PBX 特性

支持本地存储扩展，提供 TF(Micro SD)卡接口和 USB 接口;

支持通话录音功能、智能呼入路由、多级语音导航、中英文双语导航、分机

彩铃功能、呼叫转移、通话转接、来电截答、电话会议;

支持闹钟功能，可自定义闹钟提示音;

支持广播功能，支持自动广播，支持自动应答;

支持呼入路由、呼出路由管理，提供优先级、时间规则、呼叫来源、主被叫

号码匹配、号码变化、目的地等多个设置项;

支持内外线分组、快速拨号、分机漫游、呼叫跟随、呼叫停泊、呼叫等待、

遇忙回叫、通话记录、计费认证、传真、语音信箱、留言转邮件、免打扰、

分机热线、密码锁、分机漫游、通话时长限制、通话强拆、通话强插、通话

监听、密语监听;

支持安全中心，内置防火墙、SIP 自动防御、WEB 自动防御、IP 注册地址限

制、用户代理注册限制、SRTP 语音加密、TLS 信令加密、禁止被 PING、WAN

口访问管理。

语音特性

支持 VoIP 协议：SIP over UDP/TCP/TLS, SDP, RTP/SRTP，WebRTC;

支持语音编码：G711 (alaw/ulaw), G722, OPUS, G726, G729, GSM, iLBC,

H264, VP8

支持舒适噪声生成(CNG)、支持语音活动检测(VAD)、支持回声抵消(G.168)

最大 128ms、支持自适应动态缓冲(JB)、支持可调整增益控制、支持呼叫进

程音：拨号音、回铃音、忙音、支持 NAT 穿透、拆线方式支持忙音检测和反

极检测，应答方式支持延时和反极检测

DTMF 模式：RFC2833/SIPINFO/Inband

管理维护

Web 管理配置界面、配置备份/恢复、支持 web 固件升级、话单查询和导出、

系统日志导出、内置模拟端口录音工具以及网络调试工具，支持双机热备

物理特性

4 核 1.5GHZ 处理器、8G ROM 内存、DDR4 1GB RAM 内存

供电：AC 100-240V 50/60Hz

最大功耗：75W

网络接口：4 个(10/100/1000 Base-T );SD 卡接口：1 个;USB 接口：

1 个

系统容量：最大 1000 分机;G.729 80 并发;G.711 128 并发

W/D/H：440mm*44mm*250mm;净重：4.15Kg

工作温度：温度 0~40℃ 相对湿度 20%~90%非冷凝

北京讯美时代信息技术有限公司

北京市海淀区厂西门路2号吉友大厦5层

Tel: +86-10-69397252 17611341686

WEB：://www.xunmeisd.com

所研发的产品有：IP电话系统，调度系统，呼叫客服系统

亲情电话、语音网关，IP话机，SBC，对讲终端 校园亲情可视电话 报警系统

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