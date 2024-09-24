ºèÃÉÖÇÐÐÖÇ½çR7µÈ¶à¿îÐÂÆ·ÁÁÏà»ªÎªÇï¼¾È«³¡¾°ÐÂÆ··¢²¼»á

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[1] º½Ìì¼¶îÑºÏ½ð£¬HUAWEI WATCH GT 5 Pro 46 mm½ö±í¿ÇºÍ±íÈ¦²ÉÓÃ¸Ã²ÄÖÊ¡£
[2] ±¾²úÆ··ÇÒ½ÁÆÆ÷Ðµ£¬¼ì²âÊý¾ÝºÍ½á¹û½ö¹©²Î¿¼£¬²»×÷ÎªÕï¶ÏºÍÒ½ÁÆÓÃÍ¾¡£Ë¯Ãß¡¢ÔË¶¯µÈ³¡¾°ÔÝ²»Ö§³ÖÏÔÊ¾ÇéÐ÷Êý¾Ý¡£
[3] ¸Ã¹¦ÄÜÐèÍ¨¹ý»ªÎª´´ÐÂÑÐ¾¿ app ¼ÓÈëÓÉ¸´µ©´óÑ§¸½Êô¸¾²ú¿ÆÒ½Ôº·¢ÆðµÄÅ®ÐÔ½¡¿µÑÐ¾¿ÊµÏÖ¡£ÔÚ 1 ¸öÉúÀíÖÜÆÚÄÚ£¬Íê³É³ý¾ÆÚÍâµÄ 14 ÌìÅå´÷¡£±¾²úÆ··ÇÒ½ÁÆÆ÷Ðµ£¬¼ì²âÊý¾ÝºÍ½á¹û½ö¹©²Î¿¼£¬²»×÷ÎªÕï¶ÏºÍÒ½ÁÆÓÃÍ¾¡£ÅäºÏ iOS Éè±¸ÔÝ²»Ö§³ÖÊÖ»ú²àÑÐ¾¿Ó¦ÓÃ¡£
[4] Ðè´ÓÊÖ»ú»ªÎªÔË¶¯½¡¿µappÏÂÔØÀëÏßµØÍ¼£¬¸Ã¹¦ÄÜÐèÒªÔÚ¶ÍÁ¶appÖÐµÄ»§ÍâÔË¶¯Ä£Ê½¿ªÆôºó£¬ÇÒ¶¨Î»³É¹¦ºóÊ¹ÓÃ£¬ÉÏÏÂ·¿´¶ÍÁ¶Êý¾Ý¿¨Æ¬¼´¿É²é¿´È«²ÊÔË¶¯µØÍ¼¡£
[5] ¸Ã¹¦ÄÜ´ýºóÐø OTA Éý¼¶Ö§³Ö£¬Ö§³ÖÊ±¼äºÍÖ§³Ö³ÇÊÐÇëÒÔ¹Ù·½ÐÅÏ¢»òÊµ¼ÊÌåÑéÎª×¼£¬
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[10] 6500 Mbps ÎªÂ·ÓÉÆ÷µÄÎÞÏßËÙÂÊ¹æ¸ñ¼¶±ð£¬°üº¬ 2.4GHz Æµ¶ÎËÙÂÊ 688 Mbps£¬5 GHz Æµ¶ÎËÙÂÊ 5765Mbps£¬Êµ¼ÊËÙÂÊÊÓ»·¾³¡¢ÖÕ¶ËÉè±¸¶ø¶¨¡£
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