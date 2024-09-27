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华为Bar310-C 5倍 一体化高清视频会议终端十一特价！

2024-09-27 09:28:06 网络

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  HUAWEI CloudLink Bar 310，华为新一代核心技术自主、搭载HarmonyOS的一体化超高清视频会议终端，内置摄像机、阵列麦克风、高清编解码器，采用智慧眼+全高清主镜头“双摄”设计，光学变焦高达12X，智能呈现C位视角，为用户提供1080P高清体验，操控极简智能，适合中小型会议室快速部署。

 【销售商家】：华为授权金牌，本地化技术服务

  【销售地址】：北京市海淀区上地信息路12号中关村发展大厦A座三层(总部)

  【联系方式】：陈经理 18201575206

 高安全高可靠

  • 搭载HarmonyOS，核心技术自主，采用全新一代高算力硬件平台架构，性能强劲;

  • 支持国密会议，信令和媒体协议采用国密SM2、SM3、SM4算法认证加密，密文传输，数据丢失不泄密;

  • 一机一证，防止终端劫持和仿冒;

 一体化设计

  • 一体化简约设计，内置摄像机、麦克风和高清编解码器，连线方便，安装简单

  • 超高精度云台，水平和垂直键控精度高达 0.1°，PTZ转动快准稳

  • 内置6个全向数字麦克风，100Hz~20kHz 宽频域，8米精准拾音，人声还原逼真

 高清视频，C位视角

  • Auto-Framing*，通过智慧眼的全景人脸检测技术+主镜头光学变焦，以C位视角显示所有会人;

  • 支持H.265 1080P多流会议，终端可同时编解多路不同格式码流，实现本地灵活调整多画面布局、选看任意会场;

  • 支持分布式会议(BYOM)，个人PC发起或加入云会议后，可调用终端的摄像机、麦克风和外接的显示器和扬声器，远端看得更舒适、听得更清楚;

 【销售商家】：华为授权金牌，本地化技术服务

  【销售地址】：北京市海淀区上地信息路12号中关村发展大厦A座三层(总部)

  【联系方式】：陈经理 18201575206


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