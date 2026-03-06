ÆÜÏ¢µØ S32 ÖØ°õ·¢²¼£¡ÒÔ¿Æ¼¼ÖØ¹¹¾Ó×¡ÌåÑé£¬×¡½øAIÊ±´úÐÂÉú»î
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
3ÔÂ6ÈÕ£¬ÆÜÏ¢µØÕýÊ½·¢²¼µÚ¶þ¿î²úÆ·¡ª¡ª¡¸ÆÜÏ¢µØÖÇÄÜÐÂ×¡Õ¬ S32¡¹¡£×÷ÎªÉú»îÖÇÄÜ¿Æ¼¼¹«Ë¾£¬ÆÜÏ¢µØÒÔ¡¸ÓÃÔì³µµÄ·½Ê½Ôì¼Ò¡¹µÄºËÐÄÀíÄî£¬ÒÀÍÐAIÊ±´úµÄ¿Æ¼¼Á¦Á¿£¬´òÔìÈíÓ²¼þÒ»Ìå»¯µÄ¾Ó×¡¿Õ¼äÖÇÄÜÖÕ¶Ë¡£´Ë´Î·¢²¼µÄÆÜÏ¢µØ S32£¬³Ð½ÓÁË¶ÔÐÂÊ±´ú³É³¤ÐÍ¼ÒÍ¥¸üÉî¶ÈµÄË¼¿¼£¬ÒÔ×°Íê¼´×¡µÄ»·±£¡¢¿Æ¼¼¸³ÄÜµÄ½¡¿µ¾Ó×¡¡¢¹¦ÄÜÓëÃÀÑ§µÄºÍÐ³Í³Ò»£¬Í»ÆÆÔÜ»úÊ±´ú´«Í³×¡Õ¬µÄèäèô£¬ÈÃÓÃ»§ÔÚAIÊ±´úÕæÕý¡¸×¡½øÒ»ÖÖÐÂµÄÉú»î¡¹¡£
×°Íê¼´×¡µÄ»·±££ºÎªÐÂÉú»îÖþÀÎ½¡¿µµ×Ïß
¶ÔÃ¿¸ö¼ÒÍ¥¶øÑÔ£¬¼ÒµÄÃÀºÃÊ¼ÓÚ°²ÐÄµÄ¾Ó×¡»·¾³£¬¶ø»·±£ÕýÊÇÐÂÉú»îµÄ½¡¿µµ×Ïß¡£ÆÜÏ¢µØ S32 ½«¡¸×°Íê¼´×¡µÄ»·±£¡¹×÷ÎªºËÐÄ¼ÛÖµÖ®Ò»£¬³¹µ×¸æ±ð´«Í³×¡Õ¬×°ÐÞºóÍ¨·çÁÀÎ¶µÄÂþ³¤µÈ´ý£¬ÒÔ¼°ÎÛÈ¾Îï¿ÉÄÜ³¬±êµÄÀ§¾³£¬ÊµÏÖ¡¸½»¸¶µ±Ìì¾ÍÊÇ×¡½øÐÂÉú»îµÄµÚÒ»Ìì¡¹¡£
ÒÀÍÐ×ÔÑÐµÄ»·±£±£ÕÏÌåÏµ¡¸GreenShield»·±£¶Ü¡¹£¬ÆÜÏ¢µØ S32 ½«È«ÎÝ¼×È©ÊÍ·ÅÁ¿ÑÏ¸ñ¿ØÖÆÔÚ¡Ü0.07mg/m³£¬ÓÅÓÚ¹ú¼ÒÍÆ¼ö±ê×¼(¡Ü0.08mg/m³)£¬ÎªÓÃ»§×Ô²É¼Ò¾ßÔ¤ÁôÁË³ä×ãµÄ¼×È©ÊÍ·Å°²È«¿Õ¼ä¡£ÆÜÏ¢µØ S32 µÄ¸ß»·±£±ê×¼£¬²¢·ÇÒÀÀµµ¥Ò»²ÄÁÏ£¬¶øÊÇ´ÓÔ´Í·µ½½»¸¶µÄÈ«Á÷³Ì°Ñ¿Ø£º´Óµ¥Æ·Ö÷¸¨²ÄµÄÑÏ¿ÁÉ¸Ñ¡£¬µ½Í¨¹ý³ÐÔØ×ÜÁ¿¿ØÖÆ±ÜÃâµþ¼ÓÎÛÈ¾£¬´Ó±ê×¼»¯µÄÊ©¹¤½»¸¶Á÷³Ì£¬µ½³µ¹æ¼¶µÄ¹©Ó¦ÉÌÖÊÁ¿¹ÜÀí£¬¹¹½¨ÆðÎÞËÀ½ÇµÄ»·±£·À»¤¡£
(Í¼Îª£ºÆÜÏ¢µØ¡¸GreenShield»·±£¶Ü¡¹»·±£±£ÕÏÌåÏµ)
ÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇ£¬ÆÜÏ¢µØÓµÓÐ¹ú¼Ò¼¶ÈÏÖ¤µÄ¡¸CNAS»·±£ÊµÑéÊÒ¡¹£¬ÒÔ¼°ÐÐÒµÎ¨Ò»30m³¡¸È«ÎÝ»·¾³Ä£Äâ²Õ¡¹¡£Í¨¹ý¶ÔÖ÷¸¨²Ä½øÐÐ¼×È©¡¢TVOC ÎÛÈ¾ÎïµÄÈ«Æ×¸ß¾«¶È²âÊÔ£¬²¢Ä£Äâ²»Í¬³ÇÊÐ¡¢²»Í¬¼¾½ÚµÄÎÂÊª¶ÈÌõ¼þ½øÐÐ»·¾³²âÊÔ£¬È·±£ÎÞÂÛÉí´¦ºÎµØ£¬ÆÜÏ¢µØ S32 µÄ»·±£ÐÔÄÜÊ¼ÖÕÔÚÏß£¬ÈÃÃ¿¸ö¼ÒÍ¥µÄÐÂÉú»î£¬´ÓÒ»·Ý¼áÊµµÄ»·±£±£ÕÏ¿ªÊ¼¡£
(Í¼Îª£ºÐÐÒµÎ¨Ò»30m³È«ÎÝ»·¾³Ä£Äâ²Õ)
¿Æ¼¼¸³ÄÜµÄ½¡¿µ¾Ó×¡£º´òÔì¿Æ¼¼ÓëÈËÎÄµÄ×î¼Ñ½áºÏÌå
Èç¹ûËµ»·±£ÊÇÐÂÉú»îµÄ»ù´¡£¬ÄÇÃ´¿Æ¼¼´´ÐÂ¸³ÄÜµÄ½¡¿µ¾Ó×¡£¬¾ÍÊÇÈÃÉú»îÆ·ÖÊ³ÖÐøÉý¼¶µÄºËÐÄ¡£AI¿Æ¼¼¸³ÄÜÏÂµÄÆÜÏ¢µØÖÇÄÜ×¡Õ¬£¬ÒÔ24Ð¡Ê±ÔÚÏßµÄ¼ÒÍ¥ÖÇÄÜÌå¡¸Ð¡Æß¡¹ÎªºËÐÄ£¬ÊµÏÖ¶ÔÈ«ÎÝ»·¾³ºÍÖÇÄÜ³¡¾°µÄµ÷¿Ø£¬ÎªÓÃ»§´øÀ´Ë¯Ãß¡¢¿ÕÆø¹ÜÀí¡¢ÓÃË®¡¢µÆ¹âµÈ³¡¾°ÏÂ¸ü¸ß½×µÄ½¡¿µ¾Ó×¡ÌåÑé¡£
Ë¯Ãß£¬È«³ÌÎÞ¸Ð×Ô¶¯µ÷¿ØµÄÖ÷¶¯¡¸ÊØ»¤¡¹¡£ ³ÇÊÐ¼ÒÍ¥µÄË¯ÃßÀ§¾³£¬ÍùÍùÔ´ÓÚ»·¾³µÄÇÄÈ»Ê§¿Ø£ºÒ¹¼ä¹Ø´°µ¼ÖÂ¶þÑõ»¯Ì¼Å¨¶ÈÅÊÉý£¬¿Õµ÷Ò»³É²»±äÈÃÈËºó°ëÒ¹±»¶³ÐÑ£¬Çå³¿±»´Ì¶úÄÖÖÓÃÍÈ»¾ªÐÑ¡£ÔÚÆÜÏ¢µØµÄÖÇÄÜ×¡Õ¬ÖÐ£¬¼ÒÍ¥ÖÇÄÜÌå¡¸Ð¡Æß¡¹Í¨¹ý¹ÜÀí»·¾³£¬ÐÖú¹ÜÀíË¯Ãß½¡¿µ¡£»ùÓÚ´²Í·¿ÕÆø´«¸ÐÆ÷¡¢´²µæË¯Ãß´«¸ÐÆ÷¡¢ÈËÌå´æÔÚ´«¸ÐÆ÷£¬Ð¡Æß¿ÉÒÔÊµÊ±¼à²âCO₂¡¢ÎÂÊª¶ÈµÈÖ¸±ê£¬¾«×¼Ê¶±ðÓÃ»§ÈëË¯¡¢ÉîË¯Óë½«ÐÑ×´Ì¬¡£ÔÚÌùºÏÈËÌåÉúÎï½ÚÂÉµÄ¡¸VÐÍÎÂ¿ØËã·¨¡¹ÔËÐÐÖ®ÏÂ£¬Ð¡Æß»áÔÚÈëË¯Ê±×Ô¶¯½«»·¾³½µÎÂ2¶È°ïÖú¿ìËÙÈëÃß£¬ÉîË¯½×¶Î»ºÂýÉýÎÂ±ÜÃâ×ÅÁ¹£¬Í¬Ê±Áª¶¯¡¸PureAir ÐÂ·çÏµÍ³¡¹£¬ÎÞ¸Ð³ÖÐøÎªÈ«ÎÝ»»Æø£¬½«ÊÒÄÚ¶þÑõ»¯Ì¼Å¨¶ÈÊ¼ÖÕ¿ØÖÆÔÚ¡Ü800ppmµÄ½¡¿µ±ê×¼£¬Ô¶ÓÅÓÚ¹ú¼Ê±ê×¼£¬²¢ÇÒ±£³ÖÊª¶ÈµÄÎÈ¶¨£¬¶Ô¿ÕÆøÖÊÁ¿³ÖÐø¹ÜÀí;Çå³¿£¬Ð¡Æß»áÅäºÏ»º»ºÀ¿ªµÄ´°Á±£¬ÓÃ¹âÏßºÍÎÂ¶ÈµÄ½¥±ä½«ÈË×ÔÈ»»½ÐÑ£¬Õû¸ö¹ý³ÌÎÞÐèÓÃ»§ÈÎºÎÊÖ¶¯²Ù×÷£¬¿Æ¼¼ÔÚÎÞÐÎÖÐÊØ»¤×ÅÃ¿Ò»´ÎºôÎüÓëË¯Ãß¡£
(Í¼Îª£º¿ÕÆø»·¾³´«¸ÐÆ÷¼°Ë¯Ãß´«¸ÐÆ÷)
(Í¼Îª£ºVÐÍÎÂ¿ØËã·¨)
ÓÃË®£¬Ð¡Ìå»ýÀïµÄ¡¸¼¯³ÉÕÜÑ§¡¹¡£ Ãæ¶Ô³ø·¿ÀïÇ°ÖÃ¹ýÂË¡¢¾»Ë®Æ÷¡¢ÈíË®»ú¡¢¼´ÈÈÒûË®»úµÈÉè±¸ÁãÉ¢¶ÑÆö¡¢Õ¼ÓÃ¿Õ¼äµÄÎÊÌâ£¬ÆÜÏ¢µØ S32 ´îÔØ¡¸WaterCube ËÄºÏÒ»Ë®´¦ÀíÆ÷¡¹£¬½öÕ¼µØ0.15Á¢·½Ã×£¬È´¼¯³ÉÁË¾»Ë®¡¢ÈíË®¡¢Ö±ÒûË®¡¢Ö±ÒûÈÈË®ËÄÖÖ¹¦ÄÜ£¬ÎªÆÕÍ¨×¡Õ¬´øÀ´ÁË¡¸±ðÊû¼¶¡¹µÄÒ»Ìå»¯ÓÃË®ÌåÑé¡£Õâ±³ºó£¬ÊÇ¶Ô¼ÒÍ¥ÓÃË®ÐèÇóµÄÉî¶È½â¹¹£¬Ò²ÊÇ¡¸¸ß¹¦ÄÜÃÜ¶È¡¹ÀíÄîµÄÉú¶¯ÌåÏÖ£¬ÈÃÖÇÄÜ×¡Õ¬ÐÂÉú»îµÄ±ã½ÝÐÔÓë½¡¿µÐÔÔÙÉÏÌ¨½×¡£
(Í¼Îª£ºWaterCube ËÄºÏÒ»Ë®´¦ÀíÆ÷)
µÆ¹â£¬´Ó¡¸ÕÕÁÁ¡¹µ½¡¸»ØÓ¦¡¹¡£ÆÜÏ¢µØ S32 µÄ¶¥Ãæ×ÓÏµÍ³²»ÔÙÊÇ¼òµ¥µÄÕÕÁÁ¿Õ¼ä£¬¶øÊÇ´´ÔìÁËÌùºÏÉú»îµÄ½¡¿µ¹â»·¾³¡£ÔÚ²ÉÓÃ²©Îï¹Ý¼¶¸ßÏÔÉ«¹âÔ´¡¢¸ß¶ÈÄ£Äâ×ÔÈ»¹âÊµÏÖ»¤ÑÛÐ§¹ûµÄ»ù´¡ÉÏ£¬ÆÜÏ¢µØ S32 Í¨¹ý¹âÓ°ÓªÔì¶àÖÖµÆ¹â³¡¾°·ÕÎ§£¬Âú×ã²»Í¬ÇéÐ÷±í´ï¡£º¢×ÓÑ§Ï°Ê±£¬Ò»¼üÇÐ»»¡¸Ñ§Ï°Ä£Ê½¡¹£¬Ìá¹©×¨×¢µÄ»¤ÑÛ¹â;¼ÒÈËÐ¡¾ÛÊ±£¬µ÷ÖÁÎÂÜ°Ä£Ê½£¬ÈÃ·ÕÎ§¸üÈÚÇ¢;¶þÈËÏà´¦Ê±£¬ÇÐ»»ÀËÂþ¹âÓ°£¬´òÔì×¨ÊôµÄË½ÃÜÊ±¿Ì¡£¼ò½àµÄ½»»¥·½Ê½£¬ÈÃ¸´ÔÓµÄ¹âÐ§ÇÐ»»´¥ÊÖ¿É¼°£¬¿Æ¼¼ÒþÓÚÎÞÐÎ£¬ÃÀºÃÇ¡µ½ºÃ´¦¡£
(Í¼Îª£ºÆÜÏ¢µØ S32 ¹â»·¾³)
¸ü¹Ø¼üµÄÊÇ£¬ÕâÌ×ÖÇÄÜÏµÍ³ÓµÓÐOTAÉý¼¶ÄÜÁ¦£¬×Ô2ÔÂÒÔÀ´£¬ÏµÍ³ÒÑÁ¬Ðøµü´ú6¸ö°æ±¾¡£ÕâÒâÎ¶×ÅÆÜÏ¢µØ S32 ²»ÊÇÒ»¸ö¹¦ÄÜ¹Ì»¯µÄ²úÆ·£¬¶øÊÇÒ»¸ö»áËæ×Å¼¼Êõ½ø²½²»¶Ï»ñµÃÐÂÄÜÁ¦µÄ¡¸ÉúÃüÌå¡¹¡£
¹¦ÄÜÓëÃÀÑ§µÄºÍÐ³Í³Ò»£ºÈÃÃ¿Ò»Á¢·½Ã×¶¼ÎªÉú»î¶ø±ä
¼Ò£¬ÊÇÉú»îµÄÈÝÆ÷£¬¼ÈÐèÒªÂú×ãÈÕ³£µÄ¹¦ÄÜÐèÇó£¬Ò²ÐèÒª³ÐÔØ¼ÒÈË¶ÔÃÀµÄÏòÍù¡£ÆÜÏ¢µØ S32 ±ü³Ð¡¸ÃÀ£¬²»ÊÇ×°ÊÎ£¬¶øÊÇ½á¹¹Óë¹¦ÄÜ´ïµ½¼«ÖÂºÍÐ³µÄ×ÔÈ»½á¹û¡¹µÄÉè¼ÆÀíÄî£¬ÒÔ¸ß¹¦ÄÜÃÜ¶ÈºÍ³É³¤ÐÔ¿Õ¼äÉè¼Æ£¬ÊµÏÖ¹¦ÄÜÓëÃÀÑ§µÄÍêÃÀÈÚºÏ£¬ÈÃÓÐÏÞµÄ¿Õ¼ä£¬ÊÊÅä¼ÒÍ¥Éú»îµÄÃ¿Ò»ÖÖÃÀºÃ£¬ÈÃÐÂÉú»îÓµÓÐ¸ü¶à¿ÉÄÜÐÔ¡£
ÆÜÏ¢µØ S32 µÄ¸ß¹¦ÄÜÃÜ¶È£¬ÔÚ³ø·¿¿Õ¼äÌåÏÖµÃÁÜÀì¾¡ÖÂ¡£Õë¶Ô´«Í³³ø·¿¿Õ¼äÀûÓÃÂÊµÍ¡¢¹¦ÄÜÁãÉ¢µÄÎÊÌâ£¬ ÆÜÏ¢µØ S32 ½«ÕûÃæÇ½½øÐÐÒ»Ìå»¯ÊÕÄÉÉè¼Æ£¬Òþ²ØÃÅÉè¼Æ³ÊÏÖÎÞ·ìÁô°×£¬³ä·Ö·¢»ÓÁ¢ÃæµÄ¹¦ÄÜÇ±Á¦;ÅäºÏÒ»Ìå»¯ÑÌ»úÔî¾ß¡¢Òþ²ØÊ½µç¶¯Éý½µÖÐ²¿¹ñ¡¢¼¯³ÉÊ½Ë®²Û¹ñ¡¢ÎÀÉú¼ä×©·ì¿Õ¼ä¹¦ÄÜÀ©³äµÈ¹¦ÄÜÄ£¿é»¯²úÆ·Éè¼Æ£¬ÆÜÏ¢µØ S32 ÔÚµ¥Î»¿Õ¼äÄÚÊµÏÖÁË¹¦ÄÜµÄ·±¶£¬½«¿Õ¼äµÄÐ§ÄÜ·¢»Óµ½¼«ÖÂ£¬ÈÃÏÂ³ø³ÉÎªÒ»ÖÖÏíÊÜ£¬ÈÃÎÂÜ°µÄÈË¼äÑÌ»ð£¬³ÉÎªÐÂÉú»îµÄÈÕ³£¡£
(Í¼Îª£ºÆÜÏ¢µØ S32 ³ø·¿Ç½ÃæÒ»Ìå»¯ÊÕÄÉÉè¼Æ)
¸ü¾ßÍ»ÆÆÐÔµÄÊÇÆÜÏ¢µØ S32 ¶Ô¿Õ¼ä¸´ÓÃºÍÊ±¼äÎ¬¶ÈµÄË¼¿¼¡£¡¸Y¿Õ¼ä¡¹½â¾öÁËÈý´úÍ¬ÌÃµÄ¿Õ¼äÈ¡ÉáÄÑÌâ£¬ ÔÚÈýÊÒÁ½ÎÀµÄ³£¹æ»§ÐÍÖÐ£¬Í¨¹ý¼¯³É²»Í¬µÄ¿Õ¼ä¹¦ÄÜ£¬ÅäºÏÉý½µ´²¡¢¶þ²ã¿Õ¼äµÈ²úÆ·Ä£¿éÉè¼Æ£¬ÈÃÒ»¸ö¿Õ¼ä¼æ¹ËÊé·¿Óë´ÎÎÔ¹¦ÄÜ£¬ÓÐÐ§ÌáÉý¿Õ¼ä¸´ÓÃ£¬ÊµÏÖ¡¸Èý¾ÓÊÒÓµÓÐËÄ¾ÓÊÒµÄ¾Ó×¡ÄÜÁ¦¡¹;¡¸X¿Õ¼ä¡¹ÔòÎ§ÈÆ¼ÒÍ¥Éú»îµÄÊ±¼äÎ¬¶È´òÔì£¬ÓÈÆäÌùºÏÅ®ÐÔÓÃ»§µÄÐèÇó£¬ÈÃÍ¬Ò»¿Õ¼äÔÚ²»Í¬Éú»î½×¶ÎÕÀ·Å²»Í¬¼ÛÖµ£¬¸ù¾Ý´ÓÎÞº¢½×¶Îµ½ÓÐº¢½×¶Î²»Í¬Ê±ÆÚµÄÉú»î·½Ê½£¬Í¬Ò»¿Õ¼ä¿É´ÓÒÂÃ±¼ä¡¢ÃÀ×±Çø¿ÉÁé»îÇÐ»»ÎªÄ¸Ó¤·¿¡¢¶À´¦ÐÝÏÐÇø£¬ÔÚÊ±¼äÎ¬¶ÈÊµÏÖ¹¦ÄÜµ¯ÐÔ¡£
(Í¼Îª£ºÆÜÏ¢µØ S32 Y¿Õ¼ä×Ô¶¯Éý½µ´²)
´Ó»·±£ÖþÀÎµÄ½¡¿µµ×Ïß£¬µ½¿Æ¼¼¸³ÄÜµÄÈ«·½Î»ÊØ»¤£¬ÔÙµ½¹¦ÄÜÓëÃÀÑ§ÈÚºÏµÄ³É³¤ÐÔ¿Õ¼ä£¬ÆÜÏ¢µØ S32 ÒÔÈý´óºËÐÄ¼ÛÖµ£¬½«¡¸×¡½øÒ»ÖÖÐÂµÄÉú»î¡¹µÄÃÀºÃÖ÷ÕÅ£¬Âäµ½ÁË¾Ó×¡µÄÃ¿¸öÏ¸½ÚÀï¡£Í¬Ê±£¬ÆÜÏ¢µØ S32 ²ÉÓÃÍ¸Ã÷»¯¡¢²úÆ·»¯µÄ¶¨¼ÛÄ£Ê½£¬ÆÜÏ¢µØ S32 ²ÉÓÃÍ¸Ã÷»¯¡¢²úÆ·»¯¶¨¼ÛÄ£Ê½£¬ÓµÓÐ65ÏîºËÐÄÅäÖÃ£¬ÒÔÌ×ÄÚÃæ»ý80©OÎª»ù×¼£¬È«¹úÍ³Ò»ÊÛ¼Û33.98ÍòÔª£¬Ôö¼ÓÃæ»ý°´1799Ôª/©O¼ÆËã£¬È«³ÌÎÞÔöÏî¡£´îÅä¸²¸ÇÏúÊÛ¡¢½»¸¶¡¢ÊÛºóµÄÈ«Á´Â·¼ÛÖµ½»¸¶ÌåÏµ£¬ÒÔ¼° HDT Êý×ÖÂÏÉúÏµÍ³´øÀ´¡¸Ëù¼û¼´ËùµÃ¡¹µÄ½»¸¶ÌåÑé£¬ÆÜÏ¢µØ S32 ÈÃÃ¿¸öÖÇÄÜ×¡Õ¬µÄ¼ÒÍ¥¶¼ÄÜÇáËÉÓµÓÐÕâ·Ý¡¸ÐÂÉú»î¡¹µÄÃÀºÃ¡£
(Í¼Îª£ºÆÜÏ¢µØ S32 ¼Û¸ñ°æ±¾)
ÆÜÏ¢µØ S32 µÄ·¢²¼£¬²»½öÊÇÆÜÏ¢µØ²úÆ·¾ØÕóµÄÍêÉÆ£¬¸üÊÇ¶Ô¡¸ÃÀºÃ¾Ó×¡Éú»î¡¹µÄÖØÐÂ¶¨Òå¡£ÒÔÆÜÏ¢µØ S32 ÎªÔØÌå£¬ÆÜÏ¢µØÈÃÖÇÄÜ×¡Õ¬²»ÔÙÊÇ±ùÀäµÄ¿Æ¼¼¶ÑÆö£¬¶øÊÇ³äÂúÎÂ¶ÈµÄÉú»î¿Õ¼ä£¬ÈÃÃ¿¸ö¼ÒÍ¥¶¼ÄÜÔÚÕâÆ¬ÊôÓÚ×Ô¼ºµÄÆÜÏ¢µØÀï£¬×¡½ø½¡¿µ¡¢ÊæÊÊ¡¢ÃÀºÃµÄÐÂÉú»î£¬ÈÃ¼ÒµÄÃÀºÃ£¬ÓëÉú»îÍ¬ÐÐ¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â