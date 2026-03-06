ÆÜÏ¢µØ·¢²¼ÖÇÄÜ×¡Õ¬ÐÂÆ· S32£¬È«ÃæÉý¼¶ÖÇÄÜ½¡¿µ¾Ó×¡ÌåÑé
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
3ÔÂ6ÈÕ£¬ÖÇÄÜ×¡Õ¬¿ª´´ÕßÆÜÏ¢µØÕýÊ½·¢²¼µÚ¶þ¿î²úÆ·¡¸ÆÜÏ¢µØÖÇÄÜÐÂ×¡Õ¬ S32¡¹£¬ÑÓÐø¡¸ÓÃÔì³µµÄ·½Ê½Ôì¼Ò¡¹µÄºËÐÄÀíÄî£¬Ìá¹©»ùÓÚAI½»»¥¿ØÖÆµÄÈíÓ²¼þÒ»Ìå»¯¾Ó×¡½â¾ö·½°¸£¬ÈÃ¸ü¶à¼ÒÍ¥ÓÃ»§¡¸×¡½øÒ»ÖÖÐÂµÄÉú»î¡¹£¬¸ü½øÒ»²½ÍÆ¶¯ÐÐÒµ´ÓÔÜ»úÊ±´úµÄ´«Í³×¡Õ¬Ïò±ê×¼»¯¡¢Ò»Ìå»¯µÄÖÇÄÜ×¡Õ¬Ê±´úÂõ½ø¡£
ÖÇÄÜ×¡Õ¬ÐÐÒµ¡¸ÐÂ·¶Ê½¡¹£¬Í»ÆÆ´«Í³×¡Õ¬À§¾Ö
ÔÚAI¿Æ¼¼Éî¿ÌÖØËÜÈÕ³£Éú»îµÄµ±ÏÂ£¬¼ÒÍ¥¾Ó×¡¿Õ¼äÈ´³¤ÆÚÍ£ÁôÔÚ¡¸ÔÜ»úÊ±´ú¡¹¡£´«Í³×¡Õ¬ÒÔÔ²ÄÁÏÓëµçÆ÷Éè±¸¼òµ¥¶ÑÆö¡¢ÊÖ¹¤×÷·»Ê½Æ´´ÕÎªºËÐÄÄ£Ê½£¬ÎÞÍ³Ò»Éè¼Æ¡¢ÎÞÏµÍ³ÕûºÏ£¬¸üÃæÁÙ×Å»·±£³¤ÆÚ²»´ï±ê¡¢ÖÇÄÜ¹¦ÄÜÌåÑé¸îÁÑ¡¢¿Õ¼äÀË·ÑÑÏÖØµÈºËÐÄÍ´µã¡£ÔÚ·¿×¡²»³´µÄºó·¿µØ²úÊ±´ú£¬·¿×ÓÖØ¹é¾Ó×¡ÊôÐÔ£¬ÓÃ»§ÆÈÇÐÆÚ´ýAIÊ±´úµÄ¿Æ¼¼Á¦Á¿¿ÉÒÔ´øÀ´È«ÐÂµÄ¾Ó×¡ÌåÑé¡£
ÆÜÏ¢µØÒÔ»®Ê±´úµÄÊÓ½Ç£¬ÖØÐÂ¶¨ÒåÁË¡¸ÖÇÄÜ×¡Õ¬¡¹¡£ÆÜÏ¢µØ´´Ê¼ÈË¼æCEOÉòÑÇéªÔÚ·¢²¼»áÉÏ±íÊ¾£º¡°ÖÇÄÜ×¡Õ¬ÓëÆû³µÍ¬Êô¿Æ¼¼ÖÆÔìÒµµÄ±ê×¼»¯²úÆ·£¬ÊÇÄÜÈÃÓÃ»§Ê¡ÐÄ¡¢Ê¡Á¦¡¢Ê¡Ç®µÄ¾Ó×¡ÐÂÑ¡Ôñ£¬¸üÊÇ¼ÌÖÇÄÜÊÖ»ú¡¢ÖÇÄÜÆû³µÖ®ºó£¬ÏÂÒ»¸ö×îÖØÒªµÄÖÇÄÜÖÕ¶Ë²úÆ·¡£ÆÜÏ¢µØÖÂÁ¦ÓÚÓÃAIÊ±´úµÄ×îÐÂ¿Æ¼¼´òÆÆ´«Í³×¡Õ¬µÄ¾ÖÏÞ£¬³ÖÐø¸Ä±ä¾Ó×¡ÌåÑéÓëÉÌÒµÐ§ÂÊ¡£ÈíÓ²¼þÒ»Ìå»¯µÄÆÜÏ¢µØÖÇÄÜÐÂ×¡Õ¬ÊÇÍêÕûµÄ¾Ó×¡¿Õ¼äÖÇÄÜÖÕ¶Ë£¬Í¨¹ý×°Íê¼´×¡µÄÏµÍ³ÐÔ»·±£¡¢¿Æ¼¼´´ÐÂ¸³ÄÜ½¡¿µ¾Ó×¡¡¢¹¦ÄÜÓëÃÀÑ§µÄºÍÐ³Í³Ò»£¬ÈÃÓÃ»§ÕæÕý×¡½øÒ»ÖÖÐÂµÄÉú»î¡£¡±
(Í¼Îª£ºÒ»Ìå»¯ÖÇÄÜ×¡Õ¬Ê¾Òâ)
Í¬Ê±£¬ÆÜÏ¢µØÌá³öÁËÖÇÄÜ×¡Õ¬µÄËÄ´óÑÝ½ø½×¶Î£¬´ÓL1»ù´¡ÐÎÌ¬µÄÈíÓ²¼þÒ»Ìå»¯+¼ÒÍ¥ÖÇÄÜÌå£¬µ½L2½ø½×ÐÎÌ¬µÄAIÔÉú+Ö÷¶¯Ê½·þÎñ£¬ÔÙµ½L3¸ß½×ÐÎÌ¬µÄ¾ßÉíÖÇÄÜ£¬×îÖÕÂõÏòL4ÖÕ¼«ÐÎÌ¬µÄÈ«Ãæ×ÔÖ÷·þÎñÖÇÄÜ×¡Õ¬£¬È·Á¢ÁËÓë´«Í³ÔÜ»úÊ±´ú½ØÈ»²»Í¬µÄÈ«ÐÂ·¢Õ¹·½Ïò¡£Ä¿Ç°£¬ÆÜÏ¢µØµÄÖÇÄÜ×¡Õ¬²úÆ·´¦ÓÚL1ÓëL2Ö®¼ä£¬ÒÑÊµÏÖ»ù´¡µÄÈíÓ²¼þÒ»Ìå»¯Óë¼ÒÍ¥ÖÇÄÜÌå·þÎñ£¬ÕýÖð²½ÏòAIÔÉú¡¢Ö÷¶¯Ê½·þÎñµÄ½ø½×ÐÎÌ¬µü´úÉý¼¶¡£
¸ßÆ·ÖÊ¾Ó×¡¡¸ÐÂÑ¡Ôñ¡¹£¬Èý´óºËÐÄ¼ÛÖµÈ«ÃæÂäµØ
ÆÜÏ¢µØ S32 Î§ÈÆ×·Çó¸ßÆ·ÖÊ¾Ó×¡µÄºËÐÄÐèÇó£¬½«»·±£¡¢¿Æ¼¼½¡¿µ¡¢¹¦ÄÜÃÀÑ§Èý´óºËÐÄ¼ÛÖµÂäµ½Êµ´¦£¬ÈÃ¡¸×¡½øÒ»ÖÖÐÂµÄÉú»î¡¹ÓÐÁË¼áÊµÖ§³Å¡£
×°Íê¼´×¡µÄ»·±££¬ÊÇÆÜÏ¢µØ S32 ¼áÊØµÄ½¡¿µµ×Ïß
´«Í³ÔÜ»úÊ½×¡Õ¬µÄ»·±£½öÍ£ÁôÔÚ¡¸µ¥Æ·»·±£¡¹²ãÃæ£¬¸÷Àà²ÄÁÏ¡¢¼Ò¾ßµ¥¶À¼ì²â¿´ËÆ´ï±ê£¬µþ¼ÓÊ¹ÓÃºóÈ´¼«Ò×³öÏÖ¼×È©¡¢TVOC µÈÎÛÈ¾Îï³¬±êÎÊÌâ£¬ÇÒÎÞÍ³Ò»µÄ¹Ü¿Ø±ê×¼£¬×°ÐÞºóÍ¨·çÁÀÎ¶°ëÄê³ÉÎª³£Ì¬£¬¡¸×°Íê¼´×¡¡¹¸üÊÇÉÝÍû¡£
ÆÜÏ¢µØ S32 Í¨¹ýÐÐÒµ¶ÀÓÐµÄ»·±£±£ÕÏÌåÏµ¡¸GreenShield»·±£¶Ü¡¹£¬Í¨¹ýµ¥Æ·Ö÷¸¨²Ä»·±£¡¢³ÐÔØ×ÜÁ¿¿ØÖÆ¡¢³µ¹æ¼¶¹©Ó¦ÉÌ¹ÜÀí¡¢±ê×¼»¯½»¸¶ËÄ´ó»·½Ú£¬´ÓÏµÍ³²ãÃæ¹¹½¨È«Á´Â·»·±£±£ÕÏ£¬½«È«ÎÝ¼×È©ÊÍ·ÅÁ¿ÑÏ¸ñ¿ØÖÆÔÚ¡Ü0.07mg/m³£¬ÑÏÓÚ¹ú¼Ê18883±ê×¼(¡Ü0.08mg/m³)£¬ÎªÓÃ»§×Ô²É¼Ò¾ßµÄ¼×È©ÊÍ·ÅÔ¤Áô³ä×ã°²È«¿Õ¼ä£¬ÕæÕýÊµÏÖ¡¸½»¸¶µ±Ìì¼´ÊÇÈë×¡µÚÒ»Ìì¡¹£¬ÕâÊÇ´«Í³ÔÜ»úÊ½×¡Õ¬ÎÞ·¨ÊµÏÖµÄÏµÍ³ÐÔ»·±£ÄÜÁ¦¡£
(Í¼Îª£ºÆÜÏ¢µØ¡¸GreenShield»·±£¶Ü¡¹»·±£±£ÕÏÌåÏµ)
(Í¼Îª£ºÐÐÒµÎ¨Ò»30m³È«ÎÝ»·¾³Ä£Äâ²Õ)
¿Æ¼¼´´ÐÂ¸³ÄÜ£¬ÖØÐÂ¶¨ÒåÖÇÄÜ×¡Õ¬½¡¿µ±ê×¼
´«Í³ÔÜ»úÊ½×¡Õ¬µÄ½¡¿µ¹ÜÀíÒÀÀµ¸÷ÀàÁãÉ¢µÄ¼ÒµçÉè±¸£¬ËüÃÇÖ®¼ä¸÷×Ô¶ÀÁ¢£¬ÐèÒªÓÃ»§ÊÖ¶¯²Ù×÷¡¢·Ö±ðµ÷¿Ø£¬²»½öÌåÑé¸îÁÑ£¬¸üÎÞ·¨ÊµÏÖ¾Ó×¡»·¾³µÄÕûÌå½¡¿µ¹ÜÀí¡£ÆÜÏ¢µØ S32 Í¨¹ý24Ð¡Ê±ÔÚÏßµÄ¡¸¼ÒÍ¥ÖÇÄÜÌåÐ¡Æß¡¹£¬ÊµÏÖË¯Ãß¡¢¿ÕÆø¡¢ÓÃË®¡¢½»»¥µÈÈ«³¡¾°Ö÷¶¯½¡¿µ¹ÜÀí¡£
(Í¼Îª£º¼ÒÍ¥ÖÇÄÜÌåÐ¡Æß)
ÔÚË¯Ãß³¡¾°ÖÐ£¬Ð¡ÆßÍ¨¹ý´²Í·¿ÕÆø´«¸ÐÆ÷¡¢´²µæË¯Ãß´«¸ÐÆ÷µÈ£¬ÊµÊ±¸ÐÖª»·¾³ÓëÈËÌå×´Ì¬£¬ÒÀÍÐ V ÐÍÎÂ¿ØËã·¨Áª¶¯ PureAir ÐÂ·çÏµÍ³¡¢¿Õµ÷¡¢´°Á±µÈÉè±¸£¬ÊµÏÖÎÂ¶È¡¢Êª¶È¡¢¶þÑõ»¯Ì¼(¡Ü800ppm£¬ÓÅÓÚ´«Í³ºÏ¸ñ±ê×¼)µÈÖ¸±êµÄÈ«³ÌÎÞ¸Ðµ÷¿Ø£¬´ÓÈëË¯½µÎÂµ½³¿Æð×ÔÈ»»½ÐÑ£¬È«³ÌÌùºÏÈËÌåÉúÎï½ÚÂÉ;ÓÃË®³¡¾°ÖÐ£¬×ÔÑÐµÄ¡¸WaterCube ËÄºÏÒ»Ë®´¦ÀíÆ÷¡¹½öÕ¼ 0.15m³ ¿Õ¼ä£¬È´¼¯³É¾»Ë®¡¢ÈíË®¡¢Ö±Òû¡¢¼´ÈÈÖ±ÒûËÄ´óË®´¦ÀíÄ£¿é£¬´øÀ´¡¸±ðÊû¼¶¡¹ÓÃË®ÌåÑé;½»»¥³¡¾°ÖÐ£¬Í¨¹ýÎ¢ÐÅ¡¢App¡¢ÈëÇ½ÒôÏä¡¢ÈË¼äÑÌ»ðµÆÐ¡Æß¡¢»·¾³¿ØÖÆÃæ°åµÈ¶àÖÖ½»»¥·½Ê½£¬µ÷¿ØÈ«ÎÝ»·¾³£¬³¹µ×¸æ±ð¶àÉè±¸¡¢¶àÒ£¿ØÆ÷µÄ·±Ëö²Ù×÷¡£
(Í¼Îª£º¿ÕÆø»·¾³Ãæ°å)
(Í¼Îª£º¡°µØËÍ¶¥»Ø¡±µÄÐÂÏÊ¿ÕÆøÑ»·)
¹¦ÄÜÎªºË£¬ÃÀÑ§ÎªÐÎ£¬ÈÃ¿Õ¼ä¼æ¾ßÊµÓÃÐÔÓëÉóÃÀÐÔ
´«Í³ÔÜ»úÊ½×¡Õ¬µÄ¿Õ¼äÉè¼Æ£¬ÍùÍùµ¥¸ö¿Õ¼ä½öÄÜÊµÏÖµ¥Ò»¹¦ÄÜ£¬ÈÝÒ×µ¼ÖÂ¿Õ¼äÀË·Ñ£¬ÇÒ¹¦ÄÜÓëÃÀÑ§ÑÏÖØ¸îÁÑ¡£ÆÜÏ¢µØ S32 ±ü³Ð¡¸ÃÀÊÇ½á¹¹Óë¹¦ÄÜ´ïµ½¼«ÖÂºÍÐ³µÄ×ÔÈ»½á¹û¡¹ÕâÒ»Éè¼ÆÀíÄî£¬ÊµÏÖ¸ß¹¦ÄÜÃÜ¶ÈÓë¿Õ¼äÃÀÑ§µÄË«ÖØÍ»ÆÆ£¬¸üÈÃ¿Õ¼äÓµÓÐ´«Í³ÔÜ»ú×¡Õ¬²»¾ß±¸µÄ¡¸³É³¤ÐÔ¡¹¡£
ÔÚ¹¦ÄÜÃÜ¶ÈÉÏ£¬³ø·¿ÒÔÕûÃæÇ½Îªµ¥Î»½øÐÐÒ»Ìå»¯ÊÕÄÉÉè¼Æ£¬Òþ²ØÃÅ³ÊÏÖÎÞ·ìÁô°×£¬³ä·Ö·¢»ÓÁ¢ÃæµÄ¹¦ÄÜÇ±Á¦£¬ÅäºÏÒ»Ìå»¯ÑÌ»úÔî¾ß¡¢Òþ²ØÊ½µç¶¯Éý½µÖÐ²¿¹ñ¡¢¼¯³ÉÊ½Ë®²Û¹ñµÈ¹¦ÄÜÄ£¿é»¯²úÆ·Éè¼Æ£¬ÔÚµ¥Î»¿Õ¼äÄÚÊµÏÖ¹¦ÄÜ·±¶¡£ÔÚ¿Õ¼ä³É³¤ÐÔÉÏ£¬Y¿Õ¼äÍ¨¹ýÉý½µ´²¡¢¶þ²ãÊ÷ÎÝµÈÉè¼ÆÊµÏÖÒ»ÊÒÁ½ÓÃ£¬¼æ¹ËÊé·¿Óë´ÎÎÔ¹¦ÄÜ£¬ÈÃÈý·¿Á½ÎÀÓµÓÐËÄ¾ÓÊÒµÄ¾Ó×¡ÄÜÁ¦£¬ÍêÃÀÊÊÅäÈý´úÍ¬ÌÃµÄÐèÇó;X¿Õ¼äÔòÎ§ÈÆÅ®ÐÔÓÃ»§ÐèÇó£¬¸²¸Ç´ÓÎÞº¢½×¶Îµ½ÓÐº¢½×¶ÎµÄ²»Í¬Éú»îÊ±ÆÚ£¬´Ó¶þÈËÊÀ½çµÄÒÂÃ±¼ä¡¢ÃÀ×±Çø£¬Áé»îÇÐ»»ÎªÈý¿ÚÖ®¼ÒµÄÄ¸Ó¤·¿¡¢¶À´¦ÐÝÏÐÇø£¬ÔÚÊ±¼äÎ¬¶ÈÊµÏÖ¹¦ÄÜµ¯ÐÔ¡£
(Í¼Îª£ºÆÜÏ¢µØ S32 ³ø·¿Ç½ÃæÒ»Ìå»¯ÊÕÄÉÉè¼Æ)
´ËÍâ£¬ÆÜÏ¢µØ S32 µÄ¡¸¶¥Ãæ×ÓÏµÍ³¡¹µß¸²ÁË´«Í³ÔÜ»ú×¡Õ¬µõ¶¥¡¸½ö×ö×°ÊÎ¡¹µÄ¶¨Î»£¬½«¿ÕÆøÉè±¸°²×°¡¢½¡¿µ¹â»·¾³¼¯³ÉÒ»Ìå£¬²ÉÓÃ²©Îï¹Ý¼¶¸ßÏÔÉ«¹âÔ´£¬¸ß¶ÈÄ£Äâ×ÔÈ»¹âÊµÏÖ»¤ÑÛÐ§¹û£¬Í¬Ê±Í¨¹ý¡¸Ááçç¡¹Ì×ÏµµÄ¹âÓ°Éè¼Æ£¬ÓªÔì×¨×¢¡¢ÀËÂþµÈ¶àÖÖµÆ¹â³¡¾°£¬¼ÈÂú×ã¹¦ÄÜÐèÇó£¬ÓÖ´òÔì¶ÀÌØ¿Õ¼äÃÀÑ§£¬ÕÃÏÔ¿Æ¼¼ÓëÈËÎÄÈÚºÏµÄÉè¼ÆÄÚºË¡£
(Í¼Îª£ºÆÜÏ¢µØ S32 ¹â»·¾³)
¼ÛÖµ½»¸¶¡¸ÐÂÌåÑé¡¹£¬ÏñÂò³µÒ»ÑùÂò¼Ò
´«Í³ÔÜ»úÊ½×¡Õ¬µÄ½»¸¶Óë·þÎñ£¬Ê¼ÖÕ´¦ÓÚ¡¸ËéÆ¬»¯¡¹×´Ì¬£¬Éè¼Æ¡¢Ê©¹¤¡¢ÊÛºóÓÉ²»Í¬Ö÷Ìå¸ºÔð£¬Á÷³ÌÄ£ºý¡¢¹¤ÆÚ²»¶¨¡¢ÊÛºóÎÞ±£ÕÏ¡£ÆÜÏ¢µØÔò¹¹½¨ÁË¸²¸ÇÏúÊÛ¡¢½»¸¶¡¢ÊÛºóµÄÈ«Á´Â·¼ÛÖµ½»¸¶ÌåÏµ£¬ÈÃÓÃ»§´ÓÑ¡¹ºµ½Èë×¡È«³ÌÊ¡ÐÄ£¬ÕæÕýÊµÏÖ¡¸ÏñÂò³µÒ»ÑùÂò¼Ò¡¹¡£
ÏúÊÛ¶Ë£¬ÆÜÏ¢µØ´òÔìÁËÖ±ÓªÄ£Ê½ÓëµØ²úºÏ×÷Ä£Ê½Ë«¹ì²¢ÐÐµÄÈ«¹ú²¼¾Ö£ºÔÚ±±¾©¡¢ÉÏº£¡¢¹ãÖÝ¡¢ÉîÛÚ¡¢º¼ÖÝµÈ7¸ö³ÇÊÐ´î½¨Ö±ÓªÍøÂç²¢ÉèÁ¢ÆÜÏ¢µØÌåÑéÖÐÐÄ£¬ÆäÖÐº¼ÖÝÒÑÂä³ÉÆÜÏ¢µØ S32 µÄÊµ¾°Ñù°å¼ä;ÔÚ³É¶¼¡¢ÉÏº£¡¢ÑïÖÝ£¬ÆÜÏ¢µØÓëÍ·²¿µØ²úÆóÒµÉî¶ÈºÏ×÷;ÔÚÆÜÏ¢µØ¹©Ó¦Á´»ùµØËùÔÚµØ³£ÖÝ£¬ÓÃ»§ÄÜÖ±½Ó¹ºÂòÓÉÆÜÏ¢µØÓë³£¸ßÐÂ¼¯ÍÅÐ¯ÊÖ´òÔìµÄÐÇÒ«ÖÐÐÄÖÇÄÜ×¡Õ¬ÐÂ·¿¡£ÒÀÍÐ L32¡¢S32¡¢Villa µÈ²»Í¬¶¨Î»µÄÖÇÄÜ×¡Õ¬²úÆ·£¬ÆÜÏ¢µØÒ²È«·½Î»¹¹½¨¶àÔª»¯²úÆ·¾ØÕó£¬´ÓÈýÊÒÁ½ÎÀµ½±ðÊû´óÕ¬£¬ÊÊÅä¸÷Àà¼ÒÍ¥¾Ó×¡ÐèÇó¡£
(Í¼Îª£ºÆÜÏ¢µØÈ«¹úÌåÑéÖÐÐÄ)
½»¸¶¶Ë£¬ÆÜÏ¢µØÒÔÊý×Ö»¯ÊµÏÖ¡¸Ëù¼û¼´ËùµÃ¡¢½ø¶ÈÈ«Í¸Ã÷¡¹¡£ÒÀÍÐ×ÔÑÐµÄ¡¸HDTÊý×ÖÂÏÉúÉè¼ÆÏµÍ³¡¹£¬ÆÜÏ¢µØÎªÓÃ»§1:1´î½¨Êý×ÖÐÂ¼Ò£¬Êµ¾°»¹Ô¶È³¬¹ý 95%¡£Í¨¹ýÆÜÏ¢µØApp£¬ÓÃ»§¿ÉÊµÊ±²é¿´¹Ø¼ü²úÆ·½ÚµãºÍºËÐÄ¹¤³Ì½ø¶È½Úµã£¬¹¤Ðò±ê×¼¾«È·µ½Ìì£¬Á÷³ÌÍ¸Ã÷¿É×·ËÝ£¬ÎÞÐè¶¢¹¤µØ¡¢²Â½ø¶È£¬»ñµÃ¸ü°²ÐÄµÄ½»¸¶ÌåÑé¡£
(Í¼Îª£ºHDTÊý×ÖÂÏÉúÉè¼ÆÏµÍ³)
ÊÛºó¶Ë£¬ÆÜÏ¢µØÌá¹©È«ÉúÃüÖÜÆÚµÄÊÛºó·þÎñ¡£ÓÃ»§¿ÉÁªÏµ×¨Êô·þÎñ¾Àí£¬»ñµÃ2Ð¡Ê±¼«ËÙ·þÎñÏìÓ¦¡£Í¬Ê±£¬ÆÜÏ¢µØ S32 ¾ß±¸³ÖÐøOTAÉý¼¶ÄÜÁ¦£¬×Ô2025Äê2ÔÂ·¢²¼ÒÔÀ´ÒÑÉý¼¶6¸ö°æ±¾¡£Õë¶ÔÔçÆÚÎ´ÄÜÌåÑéµ½¼ÒÍ¥ÖÇÄÜÌåµÄÌìÊ¹ÓÃ»§£¬ÆÜÏ¢µØÍÆ³öÖÇÄÜÈíÓ²¼þÉý¼¶·½°¸£¬½âËø¼ÒÍ¥ÖÇÄÜÌå¡¸Ð¡Æß¡¹µÄÈ«³¡¾°ÌåÑé¡£
(Í¼Îª£ºÆÜÏ¢µØÖÇÄÜV2.7°æ)
ÆÜÏ¢µØ S32 ²ÉÓÃÍ¸Ã÷»¯¡¢²úÆ·»¯¶¨¼ÛÄ£Ê½£¬ÓµÓÐ65ÏîºËÐÄÅäÖÃ£¬ÒÔÌ×ÄÚÃæ»ý80©OÎª»ù×¼£¬È«¹úÍ³Ò»ÊÛ¼Û33.98ÍòÔª£¬Ôö¼ÓÃæ»ý°´1799Ôª/©O¼ÆËã£¬È«³ÌÎÞÔöÏî£¬ÔÚÍ¬¼ÛÎ»ÊÐ³¡ÖÐ³ÉÎª¼æ¾ßÐÔ¼Û±ÈÓëÌåÑé¸ÐµÄÖÇÄÜ×¡Õ¬Ñ¡Ôñ¡£ÔÚ3ÔÂ31ÈÕÇ°£¬Íê³É5000Ôª¶©½ð¸¶¿î£¬¼´¿ÉÏíÊÜ5000µÖ10000µÄÅòÕÍ½ð£¬½øÒ»²½½µµÍÓÃ»§µÄ¾Ó×¡Éý¼¶ÃÅ¼÷¡£»¶Ó¹ã´óÓÃ»§µ½È«¹ú¸÷µØÌåÑéÖÐÐÄÌåÑéÖÇÄÜ×¡Õ¬²úÆ·£¬Ç×ÉíÌåÑé¡¸×¡½øÒ»ÖÖÐÂµÄÉú»î¡¹¡£
(Í¼Îª£ºÆÜÏ¢µØ S32 ¼Û¸ñ°æ±¾)
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â