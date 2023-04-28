AWE2023：海信发布激光电视L8K，技术创新引领行业发展

4月27日，AWE2023展会期间，海信在新品发布会上推出了10周年巨献――激光电视L8K。作为全球首个获得IMAX Enhanced认证的激光电视，L8K集电影原色、电影原声、电影原片、健康护眼、家居融合五大特质于一体，能够提供更具沉浸感的高品质观影体验。

海信激光显示总经理、首席科学家刘显荣博士在发布会上表示：“海信激光电视L8K将为用户带来影院般的沉浸观影体验，从激光科技、产品布局到中国文化，海信激光电视将全方位为用户带来最先进的体验。在产品革新的路上，我们永不止步。”

发布会后，海信激光电视产品部总经理姜龙接受了天极网的采访，进一步介绍了激光电视L8K以及海信在激光电视领域的布局、战略规划。

在AWE逛展期间，越来越多的厂商布展时采用了“场景化”的方式――围绕观影、游戏、教育、音乐、工作等场景与对应的产品结合，呈现了更为直观，且吸引观众驻足体验、了解的一个个特色展区。甚至在一些厨房餐厅主题的展区内，观众可以现场品尝出事烹饪的美味佳肴，或者在“咖啡厅、吧台”品尝各色饮品，代入感十足。

同样，海信也并不例外。据介绍，海信视像聚焦家庭、商用、车载三大场景，为用户提供充分交互、沉浸代入的体验，能够在更多细分场景中了解激光电视以及最新显示技术呈现的震撼视觉观感。本次发布的激光电视L8K也同样出现在展区内。

对于场景化的产品展示，姜龙表示也是以用户为核心的体现。首先，可以降低用户的选购难度，以场景化的方式将创新产品技术“转换”为产品体验，用户可以直观感受、体验，清晰地辨别产品呈现的小姑是否符合自己的预期，相比理解复杂的参数、技术概念，更生动且有价值。其次，也能够提醒厂商，在设计、开发产品时，创新的技术和前沿的理念最终都会落地到用户真实使用场景中。

了解了这两点，就能够明白刚刚发布的激光电视L8K为何出现在客厅影院场景展区内。

L8K采用了新一代LPU数字激光引擎，具备“高色域、高色准、高画质、高集成化”四大优势。作为海信激光显示技术的核心，海信LPU数字激光引擎是一种基于RGB纯净激光，搭载独创精益光学架构、高端画质优化算法的数字激光引擎。它就像人类的大脑一样，能够高效、精准地处理海量数字信息，进而呈现出高质量的画面。

新一代LPU采用了最先进的光学设计，相较于上一代LPU，光学架构集成化程度提升40%，同时，通过搭载亮度增强算法，亮度较普通引擎提升20%，大幅提升激光的使用效率。并且，新一代LPU，让L8K支持纳米级原色控光，实现800万像素点控光，让色彩更真实。同时，LPU的光学芯片可以做到微秒级调光，实现帧帧画面不拖尾，搭载全维AI画质算法，呈现原片效果。

因此，尽管展馆内光线充足、明亮，L8K仍旧有清晰细腻的显示效果。

作为激光电视领域的领军企业，技术的持续创新突破是海信的核心竞争力之一，甚至也是推动激光显示普及和换代关键因素。姜龙提到，海信在技术创新方面有非常稳定的投入，每年技术都在稳步更新。核心领域包括画质、LPU集成度等方面。并且，很关键的是，海信希望将技术进步、研发成果转化为用户在使用场景中的体验升级，例如在投射距离方面，88寸产品相比上一代缩短了约8.3cm。

同样值得关注的是，海信领先的激光显示技术不仅让其在中国市场中更有竞争力。姜龙表示，在全球市场中海信也是激光电视的领头羊，从国内驱动激光电视在全球的普及。

据Omdia研究数据显示，2022年，海信激光电视全球出货量占有率高达53.5%，世界第一。当然，姜龙也介绍到，国内消费者接受激光电视程度更高，也是海信深入调研的重点，而海外市场尽管稍晚一些，但也将逐步提升。

对于未来的海外市场行情，姜龙持有乐观态度，认为目前中国品牌及产品有实力与国际品牌竞争，未来会走得更稳更好。

核心技术加持下带来的画质提升还只是L8K的优势之一。又一个重点来了，L8K还是全球首个获得IMAX Enhanced认证的激光电视，能够为追求高品质观影体验的用户提供了最佳沉浸影音解决方案，感受原汁原味的“IMAX特色视听盛宴”。并且，L8K采用全套哈曼定制音响系统，加上海信在激光行业首创的音源修复技术(AI Focus)，能够自动补偿高频音乐细节，提供保证高音不刺耳、声音不嘈杂、人声更纯净。

除了影音体验的沉浸感，L8K的设计等方面也有亮点，轻薄的主机机身更灵活，屏幕厚度也只有24mm，贴合墙壁，融入家装美学。姜龙还介绍到，目前用户对于观影质量要求越来高，但是高码率的4K片源对于网速同样有要求。本次，L8K设立了4K IMAX无损影片专区，并配备了1TB硬盘，用户可将更多高码率、4K+HDR超高清内容缓存至本地，享受畅快的沉浸式观音体验。

海信激光显示总经理、首席科学家刘显荣博士在新品发布会上表示：“海信激光电视L8K将为用户带来影院般的沉浸观影体验，从激光科技、产品布局到中国文化，海信激光电视将全方位为用户带来最先进的体验。在产品革新的路上，我们永不止步。”

本次发布的激光电视L8K共有三种尺寸。其中88英寸L8K将在5月率先上市，售价21999元;售价15999元的80英寸、售价34999元的100英寸分别将在5月份、7月份上市销售。

写在最后

大屏化、场景化、高端化已经成为电视行业发展趋势，也展现了用户对于沉浸感的高要求。在AWE2023的海信展区，不仅有新品、热门产品提供的各种场景化体验，还为观众打造了以核心高端激光电视产品结合 “海信激光场景展 ・ 致敬梵高”的光影体验区，借助先进的显示技术，在欣赏梵高名作时更能感受到这些数字艺术作品带来的视觉冲击力，配合上一旁的竖琴表演，氛围感拉满。而这也体现了大屏的另一个重要应用场景，在展览展示过程中，让每位观众感受到“不虚此行”。

正如姜龙在接受采访时提到的，海信将持续投入，实现技术突破，来推动激光电视行业的发展。据介绍，深耕激光显示16年的海信参与或主持的行业标准制定和发布多达25项，激光显示领域累计申请专利高达2098项，占据多个行业第一。

在满足用户追求高端、高品质的影音娱乐体验方面，未来海信激光电视将凭借领先的显示技术、大屏护眼、色彩真实等优势，更好地匹配用户需求，并促进新型显示产品的升级换代与消费升级。