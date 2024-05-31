618活动来袭，大厂40系显卡限时闪降还有30天价保

3A大作游戏普及光线追踪，AI发展迅速，现如今我们对于显卡的要求越来越高了，无论是游戏还是生产力，显卡都是至关重要的一环。时间才到五月底，今年的618活动已经在火热进行中了，这个时候也是入手心仪显卡的好时机，显卡大厂七彩虹618开门红好价即将开始，这次的到手价有30天价保，七彩虹京东自营旗舰店5月31日晚8点准时开抢!小编为大家整理了几款各个价位值得入手的显卡，有意购入显卡的朋友可不能错过!





iGame GeForce RTX 4070 Super Ultra W OC 12GB

先为大家介绍iGame Ultra家族的显卡，显卡外观为潮客玩家打造，大胆的色彩运用，冲破艺术隔阂。显卡是漫画风格的外观设计，侧面是漫画RGB灯，灯组面积提升，更具视觉冲击。4070 Super Ultra采用波普散热器和三风扇组成散热系统，夏天玩游戏也不怕热。

目前售价5499元，活动券后到手价5099元：https://item.jd.com/100086908706.html





iGame GeForce RTX 4060 Ultra W DUO OC

不少DIY玩家倾向于使用小机箱组装主机，这款iGame Ultra双风扇显卡既保证了强劲的性能，又可以满足DIY玩家的小机箱需求。

目前售价2609元，活动券后到手价2459元：https://item.jd.com/100055037842.html





iGame GeForce RTX 4080 SUPER Ultra W OC

iGame Ultra家族还有高手，这款4080 SUPER的Ultra显卡为玩家带来顶尖的性能和体验，波普散热器和100mm的三风扇散热系统保证了顶尖性能的持续稳定输出。

目前售价9299元，活动券后价8899元：https://item.jd.com/100086908656.html





iGame GeForce RTX 4070 TI Neptune OC

Neptune是一款水冷显卡，通体采用银灰色全金属外甲，搭配240冷排和大尺寸铜底，给显卡全方位的清凉，同时有炫酷的波动RGB灯带来外观加成。

目前售价6999元，活动券后到手价5999元：https://item.jd.com/100051002301.html





iGame GeForce RTX 4070 Ti SUPER Vulcan W OC

这款显卡的锋芒RGB搭配磁吸分体的LCD智屏，从外观上就感受到锐利的锋芒，霸气侧漏，背面的金属背板裸露出部分散热鳍片，采用漩涡(Vortex)散热装置和聚风镰环叶片高效散热，完美释放4070 Ti SUPER的强大性能。

目前到手价7999，活动券后到手价7599：https://item.jd.com/100081721831.html

RTX 40系显卡无论是生产力还是游戏都有极佳的性能表现，也是DIY硬件极客组装电脑的首选，以上是小编为大家整理的七彩虹RTX 40系优惠信息，记得调好闹钟，5月31日晚上8点不要错过。