爆发不止一时，解读25年“新王”小鹏新车计划

在变革与动荡并存的新能源汽车市场，能持续稳居销量周榜Top3，无疑才是对品牌和产品最真实的用户认可，这一点理想和问界都做到了，接下来小鹏或是第三家。

总结小鹏在24年整体表现，用“冰火两重天”一词形容最合适不过。上半年的小鹏如履薄冰，内部组织结构动荡不安，对外没有推出任何新车和8295车型迭代，对于行业如火如荼的价格战更是兴趣寥寥，销量疲弱导致外界质疑声此起彼伏。好在小鹏拥有极强的自身定力，一心埋头维护老车型的智能化迭代，两耳不闻窗外事。

到了下半年，小鹏开始迎来“收获摘果”的时候。MONA M03的上市爆火，将周榜名次从边缘位置一举拉到中上游;之后P7+搭载最新技术首发和供应链改革红利，用绝对产品力杀穿20万元纯电市场，销量取之不竭，在25年首周小鹏首次超越理想登顶周榜，全面穿越下行周期。

但所有人都知道，P7+不过只是开端，25年的小鹏才是真正的“产品大年”。结合何小鹏自己的透露信息统计，今年小鹏汽车会有至少3款重量级新车型和4个迭代改款车型，每个季度都准备了新惊喜。

3月份，G6和G9改款车型将率先到来，比目前网上爆料时间节点要早很多，而且这两台车最近已经正式通过工信部申报，上市时间可以确认就在25年Q1。

作为迭代改款车型，智能座舱肯定将升级到高通骁龙8295P芯片;智能驾驶会统一采用小鹏最新AI鹰眼纯视觉方案，取消原先的双激光雷达，并且全系标配，不分Pro和Max版。

其余方面，G6重点对外观进行细节优化，贯穿灯更加一体化，侧面轮眉设计更顺眼，延续全系单电机配置，主打家用长续航;G9外观非常成熟几乎无变动，新增黑武士版本，四驱电机功率略有提升。

新G9最重要的升级之处在于内饰。包括电容式方向盘、麂皮绒顶棚、后排独立控制空调、后排屏幕、喷淋一体式雨刮等老款被吐槽的缺陷，我猜都会被解决弥补。此外，G9仍是目前小鹏定位最高的旗舰SUV，所以一些豪华舒适功能肯定也会增加。

新G6会充分抢占18-22万元价位市场，和P7+同为绝对销量主力;G9则会发力25-32万元价格区间，继续树立高端SUV标杆。

那它俩之间的空白价位，则会交给马上上市的新车型―G7来解决。

G7会在4月底左右亮相上市，并且上市即展开大规模交付。目前该车也通过了工信部申报，车身尺寸十分接近G6，轴距2890mm，空间比G6更大，并采用P7+同款最新设计语言，官方称定位25万级纯电SUV市场。

这台车将承载小鹏很多过去所没有的新东西。首先，它的外观设计非常好看，很多人都评价是它是小鹏史上最好看的SUV;其次，它将首次搭载HUD抬头显示，也是小鹏第一台搭载HUD的产品;最后，它还有望支持5C高倍率超快充，外界爆料称还可能首发搭载小鹏自研图灵芯片;

众所周知，小鹏今年并没有去赶英伟达Thor芯片的“量产车”，摆明了会转投自研阵容，而Thor芯片将从6月份开始全面上市应用，图灵芯片如果能赶在4～5月份抢占先机，效果自然非比寻常。但是，目前自研芯片大环境堪忧，图灵能否大规模上车仍是个问号。

至于5C高倍率超快充，有消息称小鹏后续新车型都将全面采用5C高倍率。

G7可以看作是“P7+”的SUV版本，同时增加一些新配置，主力价位大概率位于22-25万元。

Q1和Q2季度过完，到了Q3季度，小鹏另一款最让大家期待的车型―P7改款来了。

P7+上市时，官方便明言，基于P7打造的高性能轿跑会在今年上市，内部代号为“E29”，这款车会延续P7的长L113设计，空间比P7+小，但是全面注重驾控与高性能，并且定位和价格也更贵。

E29不出意外会在3季度上市，这款车目前爆料信息较少，内部测试车搭载了G9同款大轮毂，气场十分强大。而且，这款车的价格有可能回归当年P7的25-30万元，会搭载空气悬架等，是小鹏高性能驾控系列的主力级产品。

同样，在Q3季度，小鹏X9改款也将同步上市，针对老款进行部分细节改进，并采用AI鹰眼纯视觉方案。

最后，在今年Q4季度，小鹏首款采用增程动力形式的中大型SUV―G01正式问世。

这款车会基于G9家族设计语言打造，采用小鹏全新增程动力形式，尺寸和空间更大，迎合25年中大型增程SUV“井喷”的市场环境，并且拥有明显的后发时间优势。

同时，小鹏还会推出X9增程版，采用与G01相同的增程技术方案，首次打入增程MPV市场，结合目前X9纯电版的售价，增程版势必更便宜，起步价有望来到33-35万元价格区间。

不难看到，今年小鹏准备的新品太多了，以现在小鹏囤积的订单来说，交付和产能才是最核心关键，这既是忧，更是喜。而且，和友商相比，小鹏还有更多的牌藏在手里，包括不限于低首付、免息优惠、尾款立减等等。

只能说，通过技术创新实现产品降本、用户体验提升，这种最艰难的路已经让小鹏走通了，从此条条都是罗马大道。