“科技馆之城”科技文化进商圈人工智能专题科普活动举办

AI 正以前所未有的方式深刻影响着人们的日常生活。6 月 21 日至 22 日，由北京市科协主办的 “AI 预演未来生活” 人工智能专题科普活动，在北京市通州区北投爱琴海购物公园举办。活动中，市民化身 “未来生活体验官”，通过沉浸式体验，直观感受 AI 技术对日常生活与工作学习的全方位渗透。

此次活动紧扣“以科普为内容，以故事为场景，以消费为导向”的理念，以“24小时未来生活”为脉络，精心设置晨间舱、日间舱、黄昏舱、夜间舱四大时空舱，构建起完整的未来生活体验场景，同时深度融合商场多楼层，多点位布局，打造“多样体验，层层精彩”的沉浸式科普奇妙游，吸引众多市民前来打卡体验。

在商场一层，晨间舱内人流涌动，北京思壮科技AI魔法相机可实现一键美拍，九秉AI煎饼机器人制作的“煎饼果子”香气四溢，引人围观;日间舱则聚焦工作场景，新线科技带来的智能会议系统可进行高效便捷的线上会议体验，科大讯飞多语种同声翻译的智能翻译耳机实现无障碍交流，都是科技将珑蛛分体计算机带到现场赋能直播场景升级，阿墨AI咖啡机器人现场制作出浓郁咖啡，美团送餐无人机矗立现场，市民纷纷拍照打卡;黄昏舱主打休闲娱乐，飞迅智瞳AR体验让人身临其境，新华书店(花市店)也进行科技升级，带来AI下棋机器人，吸引众多小朋友展开人机棋局对战，联想未来中心则带来了精彩的六足机器狗表演;夜间舱则围绕学习场景展开，小天才智能学习机精准辅导孩子学习，哦优科技、风勇机器人、海百川科技等企业的各类教育陪伴型机器人汇集现场，展示不同才艺，航曜科技则带来了3D打印文物，展示传统文化与AI科技的融合之美。国术科技带来奥比全息仓，体验元宇宙幻境。除了活动主场区的多彩体验，商场二层则是释然而遇(北京)科技文化有限公司打造VR沉浸式多人VR体验场景;在商场三层则能体验到新华书店带来的空气架子鼓等趣味科技产品。活动通过“生活时段切片”的创新叙事结构，将前沿科技转化为可感知、可体验的生活细节。

沉浸式体验场景与科普讲座相映成趣，北京服装学院服饰艺术与工程学院吴洁老师以3D打印文创衍生品的创新实践现场带领大家感受非遗的数字化新生，同时，北京纬大律所王东惠律师还将现身说法，教给大家如何防AI诈骗，在AI科技发展的时代学会运用法律保护自己的权益。在消费联动方面，活动用“未来生活体验官”打卡玩法与商场内商户提供的消费优惠券相结合，有效促进消费转化;形成“体验―认知―消费”闭环。

“AI预演未来生活”活动是科技、文化、商业深度融合的创新尝试，不仅让市民直观感受AI技术进步带来的社会协作变化，实现从AI原理到社会伦理的阶梯式认知，还将为北京建设国际消费中心城市注入新活力，促进“馆-城” 融合，打造公众家门口的科技馆。