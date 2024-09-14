中国国际公共关系协会人工智能工作委员会在京成立

9月12日，在北京举行的第九届中国内容营销高峰论坛上，中国国际公共关系协会人工智能工作委员会(简称CIPRA AI委，或AI委)正式成立。这标志着中国公共关系行业面对人工智能及数字化技术带来的机遇与挑战，在用人工智能推动公关行业发展方面迈出了重要一步。

AI委的成立，旨在响应国家发展“人工智能”和推进新质生产力的战略方向，落实党的二十届三中全会关于构建“人工智能+”的行业应用模式的有关精神，拥抱和应用人工智能新技术，推动公关行业作为连接企业与公众重要桥梁的转型升级。

在论坛上，中国国际公共关系协会(CIPRA)副会长，中华全国新闻工作者协会原党组成员、书记处书记，AI委主任委员王冬梅和CIPRA常务副会长赵大力为AI委揭牌。论坛上选出了AI委工作机构，并向担任副主任委员的业内专业、学者和一线从业人员颁发了证书。

王冬梅在成立仪式上发表讲话。她表示，新成立的委员会将搭建一个集技术研发、应用交流、行业标准制订与人才培养于一体的平台。期望通过这个平台，推动公共关系行业与人工智能的深度融合，探索更多创新应用场景，培养具备跨界融合能力的新型公关人才，提升整个行业的竞争能力与创新能力。

作为AI委成立后的首个举措，论坛上发布了由AI委指导，迪思传媒和中国传媒大学广告学院共同编撰的《AI时代全链路营销进化白皮书》。《白皮书》通过对品牌主、媒体平台、AI 技术机构、代理机构、营销技术机构等多方主体的调研及案例整理，界定了AI营销的内涵与外延、定义与误区，首次描绘当下国内AIGC营销发展的全景图，并提出了AI营销的十大趋势。

中国国际公共关系协会人工智能工作委员会的成立，无疑将为我国公关行业的发展注入新的活力，推动我国公关行业将在人工智能的赋能下实现更高层次的跨越与发展。