AI营销远不止看上去那么简单！看这些一线操盘手的营销心得

AIGC营销远远不止是AI写文、作图与剪切视频，而是对整个营销流程的重构!

9月12日以“AI 从赋能到全能”为主题的第九届中国内容营销高峰论坛在京举办，业内前沿的专家学者和第一线的营销从业者，全面探讨AI带来的变革和浪潮。

在本届峰会主会场的下午场，我们特邀商界AI合伙人、总编辑陆新之先生担任嘉宾主持人，从商业环境、品牌、内容等多个维度，带领大家深入探讨了AI营销的理论与实操。

AI的真与假：可信更重要，真的更稀缺

自AI问世以来，真假之辩就是众人热议论题。在本届中国内容营销高峰论主会场下午场，与会专家也对AI的真假和对营销的作用各抒己见。

中国科大合成现实CEO贾真认为，当AIGC生成内容的成本无限接近于零的时候，真实内容会变的极其稀缺，是内容营销应该去锚定的价值点。合成现实就是基于现实做到更真实。中国科大合成现实团队的新质数字资产和过往传统有两点不同：首先，它是现实世界认知在数字世界的一个完整映射;其次，现实世界的数字资产是独有的且不可拆分的，需要把现实世界的版权或者肖像权先进行解耦，然后数字化放在数字世界里，再让它耦合现实世界的一个价值锚点。核心逻辑是将现实世界不可拆分的价值放到数字世界里拆开，就可以实现共享，从而实现共创共赢。

IBM大中华区首席营销官李玲介绍说，IBM已经成功转型为以企业级AI为核心的技术与服务公司，企业级AI第一点必须是可信的。要有可信的数据，历史数据、实时数据、企业内外数据。还要有可信的AI模型，AI伦理不能靠觉悟，要靠方法，所以AI的治理需要有工具管理，并且保证它是透明的，可解释的，可溯源的。二是兼收并蓄。让历史数据以及在混合应用环境下企业内外的大数据全部得到有效应用，那兼收并蓄是非常重要的。所以企业级AI有这些特点。IBM在企业级AI上的耕耘和积累，从零号用户开始，在AI治理方面独树一帜，全过程的监管使得AI透明可解释可溯源，这是可信AI的基础。

商汤科技数字文娱事业部总经理栾青带来了Vimi可控人物视频生成技术。她介绍说，大数据和对视频更高维度的认知结合起来才是各个内容生成领域的基础。商汤利用对视频更高维度的认知，联合大数据进行训练，得到更加可控的视频生成体验。可控内容生成，才是可用的AI的视频生成技术，也是独立于现在Sora等体系的更加轻量、更加有应用场景的技术。

AI与营销场景：创意式营销，生成式营销

如何理解AI在营销中的作用，是否仅仅是降本增效，这是论坛上大家关心的另一个重点。

CMO Club创始人&CEO班丽婵表示，AI不仅能降本增效，还能优化产出，个性化更强、创意性更强、交互性更强、增长力更强。AI正在赋能所有营销环节，而且升级数字化的营销流程，改变营销的产业链条。我们需要更多的耐心去和AI相处，像朋友一样，时间才能磨出更多的情谊和感受。

秒针营销科学院院长、明略科技集团副总裁谭北平认为，AI生产内容成本大幅度降低，内容极大泛滥，未来二十年一定会有新的范式：生成式营销。生成式营销指应用前沿的生成式AI能力赋能生产工具，在营销领域的业务流程中，实现营销生产力效率的全面提升，影响并重构营销组织的生产关系，进而形成的新型市场营销产业运行模式。AI将改变员工的能力、组织的结构和形态，所以它必须是企业的顶层设计，需要自上而下拥抱，接下来，营销生态的很多企业会面临生存挑战，需要重新思考AI赋能的业务形态和商业模式。

AI与营销实战：打好文化牌，夯实基本功

AI营销的大量精彩实战案例，在论坛上的到了充分展示。

网易传媒营销管理中心总经理宋琛瑶认为，我们应尊重企业、品牌或行业的生命周期，不能过分期待AI能带来极致的ROI回报。而真正的 “无限流” 是AI为企业、品牌和营销带来的价值，如兼顾短期效果与长期品牌增长等。她用网易为植选豆奶打造的虚拟人Ling&京剧大师裘继戎的跨界大片，以及AI“李白”态白、网易新闻的首席创造官Eassy等案例说明，将品牌与AI相结合，会让品牌拥有了内质的新意。

华润三九医药股份有限公司市场部助理总经理梁华认为，不断变化的环境让品牌的建设越有挑战，非理性的消费者让我们和消费者的沟通交互越来越容易，又越来越难。品牌怎么破局？除了看清趋势，满足稀缺以外，关键是修炼基本功，拥抱新技术。用AI把品牌基本功重新夯实一遍，不管是消费者洞察、内容生产、传播执行、交易达成、用户运营、售后服务，AI都可以进行赋能，用AI赋能品牌建设的马拉松，做时间的朋友。

上海自然堂集团有限公司大数据中心总经理罗予晋介绍了自然堂利用生成式AI为美妆品牌带来新增量的做法，他表示，AI本身是同质化的，在AI时代公司和公司之间的差异到底在哪里？可能的门槛是数据治理。如果数据治理得好，当新的AI技术出来之后，挂接就会有更好的能力在企业内部顺畅实施，但如果数据治理得不好，挂接效果会大打折扣。这是品牌自己能把握的东西。

中国内容营销高峰论坛(China Content Marketing Summit，简称：CCMS)是由中国国际公共关系协会和中国商务广告协会共同指导、迪思传媒承办的中国内容营销行业顶级峰会。该论坛自2016年开始举办，至今已经举办九届。该论坛历年提出的行业趋势与专业判断，都在行业内产生巨大的影响力，被誉为“中国内容营销最前沿”。