最高降1.5W元，特斯拉再掀2024车市价格战

1月12日，特斯拉官网显示，旗下Model 3焕新版和Model Y等在售车型喜迎2024年首次降价。

其中，Model 3后驱版直降1.5万元，最新售价24.59万元;长续航版本直降1.2万元，最新售价28.59万元;Model Y后驱版优惠7500元，现售价25.89万元;长续航版本优惠6500原，现售价29.99万元;高性能版售价保持不变。

与此同时，在购车金融权益方面，Model 3焕新版车型的年费利率降至2.5%;Model Y后驱及长续航版年费利率同为2.5%，高性能版则降至1.99%。

降价+降息，特斯拉此举显然主要是为再次提振销量。但从目前网上舆论反应来看，大家普遍觉得此次价格调整仍然不够给力，与之前终端优惠相比浮动较小，甚至个别车型落地价“不降反升”，所以有网友推测，特斯拉很可能还会第二次调整价格。

从前两天理想汽车公布的2024年首周新能源品牌销量榜看，特斯拉单周销量0.32万台，排在Top10榜单第九名，远远落后比亚迪的4.47万台、五菱汽车的1.10万台，甚至也不如国产新势力AITO问界、理想、深蓝等等。

而与自身去年12月份的周销量相比，也有明显巨大落差。在当时，特斯拉的周销量平均维持在1.5万台左右，其中Model Y占据销量主力。所以，1月首周的差劲表现，可能也是刺激官方推出降价政策的主因。

但这次的小幅降价，能否取得良好的市场反响，依然值得持续观察。如果之后销量能够迅速回暖，并达到特斯拉心理预期，那无疑是再好不过的事情，若是销量依旧萎靡不振，那么大概率会有更大幅度的降价来临。

除了特斯拉以外，理想汽车也在首周销量狂跌后及时推出了降价优惠政策。其中理想L7系列直降3.3万元，L8系列直降3.4万元，L9系列直降3.6万元。并在刚刚，理想还表示L系列改款会在今年3月份发布并交付，会有硬件配置更新。

整体来看，2024年中国车市「价格战」已经开幕，特斯拉如同去年般很早便参与进来，将火势烧的更加旺盛。

春节前，小鹏X9的“跳楼售价”、吉利银河E8将532中大型纯电家轿杀到17万元左右、零跑C10将8295座舱+OrinX+激光雷达打到15万元级别，喊出“半价买理想”的口号，再加上理想和特斯拉的降价，市场已经风起云涌。

春节后，随着三四月份大量新车的涌入，比如理想L系列改款、小米Su7、华为问界改款等等，市场形势将更加复杂残酷，一场难以想象的“价格战”和“产品战”会同时上演。