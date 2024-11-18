达梦数据库守护集群软件企业版（DMBataWatch）V8

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产品特性

实时保证数据完全一致

主库的数据实时传输到备机，保证数据完全一致，主机故障时数据零丢失。

备库支持临时表

用户可以只读访问备库，可写入临时表，满足复杂报表 SQL 计算需求，减轻主库的系统负载，提高资源利用率。

故障秒级切换

主库出现故障时，可在数秒内将备库切换为主库，继续提供数据库服务，应用无需重启。可按需配置为自动切换或手工切换。

产品架构

DMDataWatch 包含的主要部件有：主数据库、备数据库、联机 REDO 日志系统、本地 REDO 日志归档服务、实时 REDO 日志归档服务、REDO 日志重做服务、MAL 系统、守护进程和监视器。实时 REDO 归档服务将主数据库的 REDO 日志发送到备数据库的 REDO，重做服务进行重演，保证了主备数据库的完全一致。当主数据库实例或存储故障时，备数据库可快速接管并对外提供服务，满足用户对数据库的高可用要求。

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