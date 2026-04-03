4月2日，智界汽车正式官宣重磅人事任命：郭锐出任品牌CEO，全面负责企业经营管理事务。

履新首日，郭锐便将锁定品牌核心旗舰――鸿蒙智行首款旗舰MPV-智界V9，明确表态将以行业最高产品标准打造，用不计成本的技术与制造投入，冲击50万级高端MPV市场。

在业内看来，郭锐的加盟，正是智界补齐高端化版图、打响品牌升级攻坚战的关键一步。而其关键原因，则来源于郭锐本人与智界发展需求高度契合的职业履历。

与传统车企高管不同，郭锐的核心优势在于兼具硬核科研底蕴与完整的消费电子高端品牌操盘经验。作为北京大学信息科学技术学院理学博士，他早年深耕量子计算与算法研究，不仅在顶级物理期刊发过论文，还以青年科学家身份出席过诺贝尔奖获得者大会。这份科研底色，让他区别于其他车企高管，既能真正看懂技术，更擅长将硬核技术转化成用户愿意买单的产品体验。

更关键的是，他的职业生涯，见证并主导了两次国产高端品牌的突围之战。2017-2021年，他出任华为终端大中华区首席营销官CMO，全程跟着华为手机，从大众市场一路杀进高端阵营，亲眼见证了国产消费电子，第一次真正打破了苹果与三星对高端市场的垄断。荣耀品牌独立后，他以创始核心成员加盟，一手把一个市场份额几乎归零的品牌，拉到了600美元以上高端机型全球前五的位置，完成了几乎不可能的绝境翻盘。

归根结底，郭锐最擅长的，就是拿着顶级技术底牌，把一个品牌的高端调性立住，让用户心甘情愿为技术买单，而不是靠降价换销量。这恰恰是现阶段智界最需要的东西。

更有意思的是，郭锐+赵长江这个组合，简直是给智界冲高端 MPV 市场，量身定做的王炸。一个懂高端品牌打造、懂技术场景化落地，摸透了高净值用户的消费心理;一个深耕国内汽车市场多年，尤其懂 MPV 的渠道运营和用户服务，知道高端 MPV 该怎么卖、怎么服务好用户。这俩人凑到一起，明摆着就是冲着 50 万级 MPV 市场的头把交椅去的。

而这场战役的第一枪，郭锐直接扣在了智界 V9 身上，而且一出手，就是不计成本的狠招。

郭锐在采访中明确，智界 V9 的旗舰底气，始于制造端的底层升级。这款鸿蒙智行首款旗舰 MPV，将落地全球首个获得国家智能制造能力成熟度四级认证的汽车生产基地 ―― 这也是当前国内新能源乘用车领域的最高制造等级;同时，智界将斥资 10 亿元为智界 V9 打造专属焊装线，从生产源头为旗舰品质兜底，用工业制造的底层升级，定义旗舰 MPV 的品质基线。

在产品力层面，智界 V9 同样拉满行业规格，为 “MPV 科技车皇” 的定位提供了实打实的支撑。智能化上，新车搭载全球量产最高规格的 896 线双光路图像级激光雷达，拥有华为乾智驾，;底盘层面，基于满血版途灵平台打造，搭配双腔空气悬架与 ±7 度后轮主动转向系统，让这台车长超 5.3 米、轴距 3250mm 的大型 MPV，实现了 5.35 米的最小转弯半径，彻底解决了大型 MPV“操控不灵活、市区难驾驭” 的核心用户痛点。

在 MPV 最卷的舒适赛道，智界 V9 打出了全场景健康舒适的差异化路径。新车首发搭载鸿蒙 ALPS 健康座舱，采用 MOFS 材料实现车内空气全时净化，搭配车载制氧机、恒冷冰箱等越级配置;空间布局上，二排双零重力座椅支持多模式调节与 180 度对坐旋转，可与三排形成移动会客厅模式，兼顾高端商务接待与家庭长途出行的双重需求;动力层面，华为雪^ 1.5T 增程系统加持，43.23% 的超高热效率，让新车 CLTC 综合续航超 1250km，亏电油耗低至 4.44L/100km，从根源上解决了大型 MPV 的续航与能耗焦虑。

郭锐的到来，补上了智界高端品牌运营的最后一块拼图，而智界 V9，就是他们手里最锋利的武器。它不是来跟竞品卷配置、卷价格的，是来重新定义 50 万级高端 MPV 的行业标准。

4 月下旬，智界 V9 的展车就会陆续到店，这场由郭锐挂帅、华为全栈技术赋能、10 亿重注制造升级的 MPV 战争，已经吹响了冲锋号。至于它能不能兑现 “MPV 科技车皇” 的承诺，能不能彻底重塑高端 MPV 的市场格局，我们不妨拭目以待。