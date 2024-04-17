方程豹春季发布会：583“越野套餐”来袭 豹9概念车亮相

昨日，方程豹汽车春季发布会于深圳举行。本次发布会也是相当有看点，除了豹5外，方程豹还带来了另外三款全新车型的首发亮相：定位大型SUV的豹8、中型SUV概念车豹3以及纯电跑车豹9。同时，这三款车型也将在2024北京车展上，进行首次公众亮相。

583家族：覆盖全尺寸

这次发布会上，豹8量产版首次亮相。基于未来星舰美学设计理念，整体造型依旧保持了硬朗的风格，高挑的车身以及平直的线条，凸显力量感，机盖的凹陷造型以及与豹5相同的家族化“C”形日行灯点缀，让其显得不呆板，且具有未来感。

方程豹作为比亚迪旗下品牌，豹8大型SUV的定位很难不让人联想到仰望U8，同样基于比亚迪DM-o超级混动越野平台打造。官方称其拥有超500kW的最大功率，7.8L/100km的油耗数据，悬架方面也会搭载云辇-P系统。

方程豹3的概念车SUPER 3也迎来了首次亮相，来自“星际战车”的设计灵感，让其看上去多了些许混搭风。与量产版的两款车型不同，豹3概念车的大灯采用了全新样式设计，格栅内部配有显示屏，支持多种交互模式，车顶还配有无人机停机坪，多了几分潮玩属性。尽管定位与豹5同为中型SUV，但尺寸明显要更紧凑一些。圆润的整体轮廓搭配宽体的造型，让其显得足够硬朗且具有时尚感。

豹3同样基于DM-o超级混动越野平台打造而来，但新车将会采用纯电的驱动形式，至于具体参数，目前还没有公布的消息。

豹9概念车：定位Speedster

除了这两款硬派越野外，豹9概念车SUPER 9压轴出场，作为比亚迪首席设计师艾格的又一作品，Speedster定位的豹9，进一步完善了比亚迪的跑车品类。

比起仰望U9的激进造型，豹9要加个更。大灯、翼子板以及前机盖融为一体，流畅且低趴的整体造型，让其能拥有极低的风阻系数。蝴蝶门以及九辐式中央锁止轮毂，显得酷炫又专业。

豹9“太空座舱”设计理念的驾驶舱，采用了双驾驶室的设计，让驾驶者更专注于驾驶。碳纤维一体式座椅、中控台上的碳纤维矩阵骨架以及开放式车顶等轻量化设计，均凸显出其对性能的专注。

总结

豹8作为一台大型SUV，避免不了与自家老大哥仰望U8竞争，但从各项消息来看，豹8价格会低于仰望U8，关系类似丰田陆巡和雷克萨斯LX。个人觉得，豹8的最终定价会与坦克700的价格重叠，同价位还会有卫士、陆巡这类传统竞品，后者除了品牌优势外，显然前者在配置、动力甚至越野能力上，都要优于后者。

而豹3，相比豹5和豹8，显然豹3的设计要更加年轻化，且价格定位要低于豹5，要知道就目前而言，20-30万元区间是硬派越野的“起跑线”，下探到20万元以下，那么它的竞品几乎没有，如此一片大好，我很难不看好豹3的前景。

距上一次比亚迪发布敞篷车已有20年的时间了，当年，那台比亚迪S8借鉴的元素不少，但也是作为中国首款敞篷车的存在，名留青史。反观现在，自主品牌已有多款跑车上市亮相，豹9已经是比亚迪继仰望U8后，第二款自主研发设计的全新车型，不得不感叹汽车工业的进步。

方程豹作为新晋品牌，短时间凭借豹5俘获极高关注度。而这次发布会，一口气推出三款新车的操作，不得不佩服其背靠比亚迪的强大，实力值得肯定。而正是这强大的背书提供了技术支撑，搭配上新品牌不同的设计理念，让它更容易俘获年轻化的消费市场。

至于越野车是新能源还是纯燃油？亦或是您看不看好自主品牌超跑？欢迎下方评论区讨论哦!