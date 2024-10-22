HarmonyOS NEXT正式发布，开启更多机型公测

(中国，深圳，10月22日)在今天举行“原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会”上，华为正式为用户带来全新的原生鸿蒙操作系统(HarmonyOS NEXT)，这是HarmonyOS诞生以来最大的升级，以原生精致、原生互联、原生智能、原生安全、原生流畅等五大高品质体验，开启鸿蒙新世界。

华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东公布了鸿蒙生态的最新进展：“HarmonyOS已成为最具生命力的数字底座，截至当前已有1.1亿+代码行[1]，中国市场份额第二[2]，品牌认知度和开发者数量大幅增长[3]，已有15000+鸿蒙原生应用和元服务上架，有的原生应用迭代几乎达到一天一个版本的速度。鸿蒙生态设备超过10亿[4]，迎来历史性突破!星河璀璨，万象新生，而今迈步从头越!”

和谐美学，更好看的鸿蒙

HarmonyOS NEXT延续鸿蒙的和谐美学，物理渲染引擎还原真实世界的光形色、力时空，于细节之处为用户带来更沉浸、更多彩、更灵动的视觉体验。动效设计和人因研究完美结合，让很多操作都有了不同轻重的回弹效果，交互更自然流畅灵动。

实况窗新增锁屏沉浸态，信息展示更直观，无论是导航的实时位置还是骑车行程详情，都能实时反映在锁屏卡片上，用户无需频繁切换应用或解锁手机，也能快速获取所需信息。

在HarmonyOS 4中备受喜爱的心情主题在HarmonyOS NEXT中升级为心情盒子，用户可以选择⾃⼰的喜爱的表情，表情可随摇晃手机力度的不同呈现各种心情。更有智慧构图、互动雨滴等趣味十足的玩法等待用户探索。

全场景设备天生一体，交互默契简单

HarmonyOS NEXT 延续鸿蒙跨端的优势，基于全新的分布式软总线，通过软硬端云协同，打造革命性的连接体验，更低功耗下连接速度提升3倍，最多可同时连接4台设备[5]，设备与设备间只需靠近即可感知并连接，两台设备靠近一碰，就能快速分享。[6]华为还将全场景的能力开放给伙伴，一起构建原生互联的交互体验，为用户带来高效办公、不间断娱乐的非凡体验。

随时随地，问问小艺

HarmonyOS NEXT将AI与操作系统深度融合，带来全新的鸿蒙原生智能(Harmony Intelligence)，提升了小艺智能体和鸿蒙原生应用的智能体验，并不断强化数据和隐私安全。

基于盘古大模型，HarmonyOS NEXT中的小艺能力全面提升，具备更强的感知、推理能力，可实现23类Top场景记忆感知[7]，任务成功率超过90%[8]，知识量突破万亿tokens[9]，支撑超过300个重点服务分发[10]。

全新升级的小艺也更专业、更便捷、更贴心，可识屏对话，可调用权威百科，懂得多也答得专业;常驻导航条，支持圈选、拖拽等交互方式，随时响应各类任务;帮记和帮写能力大幅增强，可记忆重要日期、卡证、地址等多类信息，还可润色改写内容。[11]

华为还将HarmonyOS NEXT的AI能力应用到了信息无障碍领域，全新的声音修复功能帮助语言障碍人士识别语义、修复声音，让他们在面对面交流时也能轻松自如。[12]

除了信息无障碍，现场发布的《2023-2024年华为终端可持续发展报告》还披露了华为在社会责任、 教育与健康、绿色环保等领域的进展，华为希望携手所有用户，一起用科技进步，创造美好未来。

隐私安全，由你掌控

在数字世界里，用户的隐私面临极大的挑战，HarmonyOS NEXT全新的星盾安全架构，通过底层技术重构和体验重构，彻底革新用户管理隐私的方式，把隐私掌控权真正交给用户。

HarmonyOS NEXT重新定义应用获取隐私数据的规则，一方面禁止读取已安装应用列表、访问短信等9类不合理权限，从根源避免隐私泄露。

另一方面，推出图库、相机、联系人、位置、文件、剪贴板、音频等七大高频场景的安全访问机制。上传照片时，无需给授权整个图库;扫码拍照，只给拍摄结果，不给拍摄过程。用户不再需要纠结是否给应用授权，只需要把某个数据给应用即可，省心又安心。

此外，全新的华为应用市场从源头上确保每一款应用纯净可靠，不满足安全要求的应用无法上架、安装和运行。

突破算力边界，从系统到应用全面流畅

流畅的系统是用户高效优质体验的核心。基于华为方舟引擎，通过软、硬、云和应用生态的深度整合，HarmonyOS NEXT实现从系统到应用的全面流畅升级。

相比HarmonyOS 4，HarmonyOS NEXT整机流畅度提升30%[13]，设备续航增加约56分钟[14]，运行内存平均节省1.5GB[15];视频剪辑导出速度相比上一代系统平均提升39%[16]，告别渲染导出时的漫长等待;新加入的方舟Web引擎帮助购物等应用加载快人一步。

在游戏上，HarmonyOS NEXT也有更好的表现，华为与《万龙觉醒》、《归龙潮》深度合作，通过HarmonyOS SDK图形加速服务，提供更快、更稳定、更真实的游戏体验。

鸿蒙原生应用，焕然一新

软、硬、云和生态的协同创新，赋予鸿蒙原生应用更多可能性。华为视频、华为音乐、华为阅读等华为自有精品应用拥有了更沉浸式的界面和更智能的体验，可为用户提供更多高品质甄选内容。美团、抖音、淘宝、小红书等带来了更出色的体验，钉钉、支付宝、WPS、京东、飞书等也结合原生鸿蒙的能力，开发出了更多创新特性，正式发布鸿蒙原生应用版本。

10月22日起，HarmonyOS NEXT正式开启HUAWEI Pura 70系列、HUAWEI Pocket 2系列、HUAWEI MatePad Pro 11英寸2024款等机型公测。

HarmonyOS NEXT是一个正在茁壮成长的新生命，未来可期，也离不开广大合作伙伴、开发者和用户的一路相伴与持续支持，华为期待在未来与各方继续携手，共建共享鸿蒙新世界。

[1] 代码行来自华为内部统计数据

[2] 操作系统中国市场份额来自Counterpoint Research

[3] 品牌认知度来自IPSOS中国区品牌追踪调研，调研时间：2024年9月16~30日，样本量n=1830

[4] 数据截止至2024年10月20日

[5] 数据来源：华为实验室数据 不同机型略有差异

[6] 此功能仅支持中国大陆地区，不包含港澳台地区。具体支持的设备、机型、服务和界面以实际为准。部分功能待HOTA升级支持

[7]8 910数据来源华为实验室，统计时间为2024年6月

此功能仅支持中国大陆境内，不包含港澳台地区。具体支持的设备、机型、服务和界⾯以实际为准。部分功能待HOTA升级支持

[11] 小艺帮记涉及的敏感信息完全保存在终端本地，用户可随时查看、修改、删除，隐私安全无忧。

[12] 此功能仅支持中国大陆地区，不包含港澳台地区。具体支持的设备、机型、服务和界面以实际为准。部分功能待HOTA升级支持

[13] 数据来源于华为实验室，测试机型为HUAWEI Mate 60 Pro，对比版本为HarmonyOS NEXT和HarmonyOS 4出厂版本，测试应用均为最新版本应用，具体以实际为准

[14] 续航数据来源于华为实验室，测试机型为HUAWEI Pura 70 Pro，对比版本为HarmonyOS NEXT和HarmonyOS 4出厂版本，测试应用均为最新版本应用，具体以实际为准

[15] 数据来源于华为实验室，测试机型为HUAWEI Pura 70 Pro，对比版本为HarmonyOS NEXT和HarmonyOS 4出厂版本，测试应用均为最新版本应用，具体以实际为准

[16] 数据来源于华为实验室，测试机型为HUAWEI Pura 70 Pro+和iPhone 16 Pro，对比版本为HarmonyOS NEXT和iOS 18，测试应用为系统图库2024年10月版本，具体以实际为准