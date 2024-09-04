问界M9五座版官宣：豪华空间再进阶，路虎揽胜危险了！

「大行天地，揽镜山河」这是问界M9五座版的预热广告语，听起来是不是挺有“路虎味”？

9月初至，鸿蒙智行便官宣了一系列重磅动作，其中问界M9五座版的预热海报引发全网热议，海报中写道该车会在9月10日和大家正式见面。

与此同时，从海报图看到，相比起此前的六座版，五座版少了一排座椅，所以后排及后备箱空间可以大做文章，华为为它准备了后备箱“揽镜坐席”。

通俗讲就是，问界M9五座版的后备箱有滑轨设计，并且内置两把真皮座椅和一张小桌板，大概率会支持折叠收纳，在需要的时候展开，日常置物时则折叠收纳，完全不影响后备箱放行李箱等物品。

这个设计，好像和路虎揽胜又直接对标上了。众所周知，全新一代揽胜5座长轴距板也配备了两把“揽景座椅”，方便用户在户外钓鱼露营时享受更为舒适的片刻风光，同时也是“超豪华”象征。

看来，问界M9五座版确实是花费不少了心思。

外观配置延续六座版本

除了上面所讲的后备箱“揽镜坐席”一大亮点以外，问界M9五座版本的第二排肯定值得期待，不排除会上零重力座椅、增加腿托、行政桌板等等舒享配置，进一步提升后排乘坐舒适度和豪华氛围。

而在其他方面，问界M9五座版基本和六座版保持不变

外观上，问界M9五座版依然采用鲲鹏前脸，拥有标志性激光投影大灯，整车长5230mm宽1999mm高1800mm，轴距3100mm，车身配备电动门、空气悬架、贯穿式尾灯、多幅豪华轮毂、头顶激光雷达等配置。

内饰部分，问界M9五座版同样延续现款的贯穿式三联屏，搭配带施罗德散射体高音单元的HUAWEI SOUND音响系统，后排可付费选装智能激光投影系统等。

这次问界M9五座版仍同时拥有纯电和增程两种版本，纯电版采用前160kW后230kW双电机四驱，搭配100度电池包，CLTC纯电续航630km;增程版采用1.5T增程器和前165kW后230kW双电机，搭配42度和52度电池包，CLTC纯电续航225km和275km。

总结，问界M9五座版针对二排及后备箱空间进行了进阶升级，行政级豪华舒适属性更加突出，同时售价相比六座版预计会有所下降，非常值得期待。

稳居超50万元销冠，路虎揽胜也不放过

毫无疑问，问界M9自上市以来，已经成为50万元以上超高端市场的“销量黑马”。

截止到2024年8月份，问界M9六座版已经实现连续五个月销量超过1.5万辆，蝉联大型SUV销量排名第1名，不断刷新中国高端车型销量新纪录。作为一台平均售价超过50万元的国产豪华车型，问界M9实现了前所未有的市场统治力，也让宝马X5、奔驰GLE等传统豪强黯然失色。

这次推出五座版，无疑进一步彰显了问界想要深入高端市场的野心。五座版不仅空间更豪华，体验更行政，并且售价也会进一步下降，覆盖更广泛的消费者群体，结合六座版宜家宜商，满足所有人需求。

而且，从海报透露亮点可看到，问界M9五座版全面对标路虎揽胜，丝毫不放过任何一个有威胁的对手，“揽镜坐席”的推出，既是其核心升级亮点，也是让对手汗颜的地方，毕竟该配置在路虎揽胜和库里南等车型需要额外付费购买。

最后，大家觉得问界M9五座版还会有哪些新升级呢？