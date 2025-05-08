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联想发布多款超级智能体，端侧AI开启规模化落地

2025-05-08 08:38:35 Yesky天极资讯

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  2025年5月7日，中国―― 在上海世博中心的舞台，联想Tech World 2025创新科技大会以“让AI成为创新生产力”为主题，掀起了一场跨越个人、企业与城市的人工智能革命。在这场“AI普惠化进程里程碑”的盛会中，联想集团董事长兼CEO杨元庆首次定义超级智能体的三大核心功能：感知与交互、认知与决策、自主与演进，并携革命性技术成果亮相，正式发布覆盖全场景的超级智能体矩阵，包括联想天禧个人超级智能体、联想乐享企业超级智能体、联想城市超级智能体及新一代联想推理加速引擎。会上，同时宣布了联想集团与国际足联(FIFA)世界杯的技术合作，将为全球球迷带来更好的竞赛及转播体验。

  这场发布会不仅标志着端侧AI推理能力比肩云端，更宣告了“超级智能体”从概念走向规模化落地，为全球AI产业树立全新标杆。

  从个人到城市，联想超级智能体重构生产力范式。当大语言模型进入“强推理+端侧化”的新阶段，联想将超级智能体定义为“认知操作系统”――其个人版“天禧”可跨设备调用日历、邮件及个人云数据，实现复杂任务的自主编排;企业版“乐享”则化身硅基员工，无缝对接市场、销售、采购等全流程;而城市级智能体已在武夷山、宜昌等地的实践中，验证城市治理并提供社会服务的可行性。

  天禧个人超级智能体――数字双胞胎时代的个体进化论

  “超级智能体是提高生活质量和生产力水平的下一个引爆点，它已经不再只是一个工具，而是个人和企业的“认知操作系统”。它是个人和企业亟待解决的需求与问题的总入口，令出即行” 。杨元庆在大会现场宣布，联想正式发布可供用户训练与完善的联想天禧个人超级智能体，其以三大核心能力抢占制高点：

  • 感知与交互：天禧实现了多模态感知和意图驱动的自然交互，例如，当你用手机刷到朋友圈里很吸引人的好友游记，就可以用语音告诉天禧“这地方看起来不错，找时间和家人去一趟”。天禧立即能激活智能情境感知功能，识别出照片中的景点信息，根据你习惯的度假时间，以及日程表上的空闲时段，提出度假时间候选，并通过和你的自然对话确认你的精准意图。。
  • 认知与决策：天禧能调用跨设备数据所整合的个人知识库，帮你做出推理和判断。例如，设计旅行方案时，调用长期记忆中的偏好，确定亲友关系，推荐交通和食宿，基于过往的消费习惯做预算，还能整合公开信息，包括酒店房态、天气预测和餐饮评价等等，做出具体方案。
  • 自主与演进：天禧能自主拆解复杂任务，规划步骤并主动执行。例如，自动拆分旅行安排并完成酒店预订、餐厅预约、路线推送和通知提醒。未来我们还可以通过多智能体交互让你的智能体和亲友智能体一起商量行程安排。整个过程中，你的点滴反馈都会成为天禧进一步优化的燃料。

  而贯穿这三大功能的基座，是数据安全和隐私保护，这也是超级智能体不可妥协的价值主张和创新准则。例如，针对 AI 换脸的恶意攻击，联想将推出“深度伪造检测”防诈技术，实时发现AI换脸风险。该技术也将作为重点安全能力之一，集成到联想的超级智能体当中。

  正是端侧AI能力的提升，以及跨设备跨生态的端边云协同，使得个人可信计算成为可能，也让个人智能的下一步――超级智能体呼之欲出。个人超级智能体正在逐渐进化成个人智能双胞胎的早期形态。

  “端侧AI的指数级爆发增长，是算力与模型能力双螺旋驱动的结果。”杨元庆用DNA式的发展模型，揭示了联想对AI底层逻辑的洞察。大模型轻量化与推理效率提升已成行业核心痛点，对此，联想推出革命性武器――推理加速引擎，这是联想、清华大学和无问芯穹产学研合作的成果。

  这款专为高效AI PC设计的软硬件协同平台，通过三大技术创新实现性能跃迁：高性能并行解码，突破传统顺序解码瓶颈，推理速度大幅提升;异构计算架构，动态分配CPU/GPU/专用AI芯片资源，降低内存占用;算子融合优化，提升能耗效率;

  以上这些技术，与大模型推理芯片相结合，实现深度耦合，达到“算力放大效应”。

  在对比演示中，装备联想推理加速引擎的AI PC预填充更为迅速，解码速度更快，推理时间更短，同时占用内存更少，能耗更低，设备上的AI能力得到了大幅提升。

  八个月前，Open AI o1 mini发布时，支撑其推理的算力是庞大的数据中心机房，“很快，在联想即将发布的下一代AI PC上，大家就会看到，满足类似强大的本地人工智能推理能力对计算需求的，仅仅只是一台PC。”杨元庆表示，“未来12个月，端侧AI综合能力将实现至少三倍的提升”。

  同时，联想发布四款搭载天禧个人超级智能体的智能终端设备：

  • AI元启版moto razr折叠屏手机：首款L3协作级AI智能手机，一键直通AI，化繁为简;
  • AI元启版Yoga平板：搭载联想自研的独特AI交互引擎，让思想直达笔尖，所思即所见;
  • 全球首款卷轴屏AI PC ThinkBook：柔性屏动态扩展至16.7英寸，扩大将近50%额外屏幕，视野更广阔，效率大幅提升;
  • 3D拯救者：顶级图像渲染，集成灵敏光线追踪，AI让游戏栩栩如生。

  此外，现有联想AI智能终端用户只需设备符合特定硬件要求，即可升级并搭载天禧个人超级智能体。

  乐享企业超级智能体――组织数字化的“硅基生命革命”

  企业超级智能体的核心根基在于算力支撑体系。联想构建企业智能的底层逻辑，是基于"端-边-云-网"四层架构打造混合计算基础设施――其中云平台包含公有云与私有云。该架构支持数据采集、存储和处理，通过智能调度系统将数据输送到混合云，完成企业AI模型训练，待模型培育成熟后，可弹性部署在边缘设备或终端硬件，实现分布式推理运算。

  需要着重强调的是――联想万全异构智算平台，该平台通过突破性的GPU内核态虚拟化技术(与上海交通大学联合研发)，有效地降低训练成本，加速AI推理。作为产学研协同创新的标杆成果，该平台已成为构建企业智能体的算力基座。

  杨元庆表示，有了混合基础设施的支撑，联想可以基于企业私有的数据和知识库，通过模型工厂和智能体平台，使用不同的模型和工具来开发通用及垂直行业解决方案，构建人工智能解决方案的应用库，所有这些汇集在一起，并赋予人工智能安全、合规和治理的要求，就构成了联想混合式人工智能优势集。通过释放优势集的潜力，帮助企业全方面实现智能化应用，联想将最终实现企业智能双胞胎的愿景。

  依托优势集的技术赋能，联想致力于为企业打造覆盖全业务流的智能应用集群(即领域智能体)，并通过有机整合形成完整的企业超级智能体。

  大会上，联想正式发布首个基于这一优势集开发的企业超级智能体――联想乐享。

  作为企业级AI的里程碑成果，"联想乐享"深度集成全域业务数据与知识资产，具备从供应链优化到市场营销的全链条智能，真正实现了"硅基生命"与实体业务的同频共振。

  它从“工具”到“硅基生命共同体”，可化身产品经理、明星销售或资深采购，甚至是服务工程师，乐享不仅仅是一名员工，而是包罗万象、无所不能的“员工之集大成者”!。著名财经作家吴晓波评价道，“从AI Ready到AI Everywhere，每个企业都需要“超级智能体”，它将是未来全球企业的创新“芯片”。

  城市超级智能体――智慧社会的“数字中枢神经系统”

  当AI技术从个人与企业走向城市，联想提出“1×N城市超级智能体”架构――1个城市核心中枢，协同多个领域智能体，核心中枢负责意图理解、任务规划、调度执行，并通过宏观层面完成计算与资源调度，实现城市治理并提供社会服务，从而形成“全局统筹+专业执行”的协作体系。

  联想城市超级智能体已在武夷山、宜昌等城市验证其价值：

  • 世界文化与自然双重遗产的武夷山：帮助游客通过智能推荐规划个性化行程，帮助文旅企业精准营销，帮助景区动态资源管理等;
  • 中国算力重镇宜昌：结合其能源与算力优势，推动城市精细化运营与可持续发展，让宜昌成为智慧治理的标杆城市。

  AI技术将点燃世界杯激情，联想的全球化竞技场

  大会的压轴，联想集团作为FIFA世界杯官方技术伙伴，宣布为球员、教练、裁判和球迷带来全新体验的多项创新场景：

  • 打造更灵敏、更可靠、更有韧性的智能基础设施，为史上最大规模的FIFA世界杯提供更好的转播支持。
  • 开发人工智能引擎，让球队和教练能在赛前甚至赛中分析自己和对手的表现，知己知彼。
  • 研发人工智能生成的3D分身，让球员形象更为逼真，为裁判决策提供技术支持。
  • 为球迷们打造前所未有的互动式观赛体验，仿佛身临其境，并参与其中。

  杨元庆以充满激情的呼吁收尾，“让我们共同期待明年的FIFA世界杯，让AI成为创新生产力，为我们构建一个更智慧、更美好的未来!”

  2025年不仅是超级智能体元年，更是人类与AI协同进化的历史性转折点!

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