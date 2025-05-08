联想发布多款超级智能体，端侧AI开启规模化落地

2025年5月7日，中国―― 在上海世博中心的舞台，联想Tech World 2025创新科技大会以“让AI成为创新生产力”为主题，掀起了一场跨越个人、企业与城市的人工智能革命。在这场“AI普惠化进程里程碑”的盛会中，联想集团董事长兼CEO杨元庆首次定义超级智能体的三大核心功能：感知与交互、认知与决策、自主与演进，并携革命性技术成果亮相，正式发布覆盖全场景的超级智能体矩阵，包括联想天禧个人超级智能体、联想乐享企业超级智能体、联想城市超级智能体及新一代联想推理加速引擎。会上，同时宣布了联想集团与国际足联(FIFA)世界杯的技术合作，将为全球球迷带来更好的竞赛及转播体验。

这场发布会不仅标志着端侧AI推理能力比肩云端，更宣告了“超级智能体”从概念走向规模化落地，为全球AI产业树立全新标杆。

从个人到城市，联想超级智能体重构生产力范式。当大语言模型进入“强推理+端侧化”的新阶段，联想将超级智能体定义为“认知操作系统”――其个人版“天禧”可跨设备调用日历、邮件及个人云数据，实现复杂任务的自主编排;企业版“乐享”则化身硅基员工，无缝对接市场、销售、采购等全流程;而城市级智能体已在武夷山、宜昌等地的实践中，验证城市治理并提供社会服务的可行性。

天禧个人超级智能体――数字双胞胎时代的个体进化论

“超级智能体是提高生活质量和生产力水平的下一个引爆点，它已经不再只是一个工具，而是个人和企业的“认知操作系统”。它是个人和企业亟待解决的需求与问题的总入口，令出即行” 。杨元庆在大会现场宣布，联想正式发布可供用户训练与完善的联想天禧个人超级智能体，其以三大核心能力抢占制高点：

而贯穿这三大功能的基座，是数据安全和隐私保护，这也是超级智能体不可妥协的价值主张和创新准则。例如，针对 AI 换脸的恶意攻击，联想将推出“深度伪造检测”防诈技术，实时发现AI换脸风险。该技术也将作为重点安全能力之一，集成到联想的超级智能体当中。

正是端侧AI能力的提升，以及跨设备跨生态的端边云协同，使得个人可信计算成为可能，也让个人智能的下一步――超级智能体呼之欲出。个人超级智能体正在逐渐进化成个人智能双胞胎的早期形态。

“端侧AI的指数级爆发增长，是算力与模型能力双螺旋驱动的结果。”杨元庆用DNA式的发展模型，揭示了联想对AI底层逻辑的洞察。大模型轻量化与推理效率提升已成行业核心痛点，对此，联想推出革命性武器――推理加速引擎，这是联想、清华大学和无问芯穹产学研合作的成果。

这款专为高效AI PC设计的软硬件协同平台，通过三大技术创新实现性能跃迁：高性能并行解码，突破传统顺序解码瓶颈，推理速度大幅提升;异构计算架构，动态分配CPU/GPU/专用AI芯片资源，降低内存占用;算子融合优化，提升能耗效率;

以上这些技术，与大模型推理芯片相结合，实现深度耦合，达到“算力放大效应”。

在对比演示中，装备联想推理加速引擎的AI PC预填充更为迅速，解码速度更快，推理时间更短，同时占用内存更少，能耗更低，设备上的AI能力得到了大幅提升。

八个月前，Open AI o1 mini发布时，支撑其推理的算力是庞大的数据中心机房，“很快，在联想即将发布的下一代AI PC上，大家就会看到，满足类似强大的本地人工智能推理能力对计算需求的，仅仅只是一台PC。”杨元庆表示，“未来12个月，端侧AI综合能力将实现至少三倍的提升”。

同时，联想发布四款搭载天禧个人超级智能体的智能终端设备：

AI元启版moto razr折叠屏手机：首款L3协作级AI智能手机，一键直通AI，化繁为简;

AI元启版Yoga平板：搭载联想自研的独特AI交互引擎，让思想直达笔尖，所思即所见;

全球首款卷轴屏AI PC ThinkBook：柔性屏动态扩展至16.7英寸，扩大将近50%额外屏幕，视野更广阔，效率大幅提升;

3D拯救者：顶级图像渲染，集成灵敏光线追踪，AI让游戏栩栩如生。

此外，现有联想AI智能终端用户只需设备符合特定硬件要求，即可升级并搭载天禧个人超级智能体。

乐享企业超级智能体――组织数字化的“硅基生命革命”

企业超级智能体的核心根基在于算力支撑体系。联想构建企业智能的底层逻辑，是基于"端-边-云-网"四层架构打造混合计算基础设施――其中云平台包含公有云与私有云。该架构支持数据采集、存储和处理，通过智能调度系统将数据输送到混合云，完成企业AI模型训练，待模型培育成熟后，可弹性部署在边缘设备或终端硬件，实现分布式推理运算。

需要着重强调的是――联想万全异构智算平台，该平台通过突破性的GPU内核态虚拟化技术(与上海交通大学联合研发)，有效地降低训练成本，加速AI推理。作为产学研协同创新的标杆成果，该平台已成为构建企业智能体的算力基座。

杨元庆表示，有了混合基础设施的支撑，联想可以基于企业私有的数据和知识库，通过模型工厂和智能体平台，使用不同的模型和工具来开发通用及垂直行业解决方案，构建人工智能解决方案的应用库，所有这些汇集在一起，并赋予人工智能安全、合规和治理的要求，就构成了联想混合式人工智能优势集。通过释放优势集的潜力，帮助企业全方面实现智能化应用，联想将最终实现企业智能双胞胎的愿景。

依托优势集的技术赋能，联想致力于为企业打造覆盖全业务流的智能应用集群(即领域智能体)，并通过有机整合形成完整的企业超级智能体。

大会上，联想正式发布首个基于这一优势集开发的企业超级智能体――联想乐享。

作为企业级AI的里程碑成果，"联想乐享"深度集成全域业务数据与知识资产，具备从供应链优化到市场营销的全链条智能，真正实现了"硅基生命"与实体业务的同频共振。

它从“工具”到“硅基生命共同体”，可化身产品经理、明星销售或资深采购，甚至是服务工程师，乐享不仅仅是一名员工，而是包罗万象、无所不能的“员工之集大成者”!。著名财经作家吴晓波评价道，“从AI Ready到AI Everywhere，每个企业都需要“超级智能体”，它将是未来全球企业的创新“芯片”。

城市超级智能体――智慧社会的“数字中枢神经系统”

当AI技术从个人与企业走向城市，联想提出“1×N城市超级智能体”架构――1个城市核心中枢，协同多个领域智能体，核心中枢负责意图理解、任务规划、调度执行，并通过宏观层面完成计算与资源调度，实现城市治理并提供社会服务，从而形成“全局统筹+专业执行”的协作体系。

联想城市超级智能体已在武夷山、宜昌等城市验证其价值：

世界文化与自然双重遗产的武夷山：帮助游客通过智能推荐规划个性化行程，帮助文旅企业精准营销，帮助景区动态资源管理等;

中国算力重镇宜昌：结合其能源与算力优势，推动城市精细化运营与可持续发展，让宜昌成为智慧治理的标杆城市。

AI技术将点燃世界杯激情，联想的全球化竞技场

大会的压轴，联想集团作为FIFA世界杯官方技术伙伴，宣布为球员、教练、裁判和球迷带来全新体验的多项创新场景：

打造更灵敏、更可靠、更有韧性的智能基础设施，为史上最大规模的FIFA世界杯提供更好的转播支持。

开发人工智能引擎，让球队和教练能在赛前甚至赛中分析自己和对手的表现，知己知彼。

研发人工智能生成的3D分身，让球员形象更为逼真，为裁判决策提供技术支持。

为球迷们打造前所未有的互动式观赛体验，仿佛身临其境，并参与其中。

杨元庆以充满激情的呼吁收尾，“让我们共同期待明年的FIFA世界杯，让AI成为创新生产力，为我们构建一个更智慧、更美好的未来!”

2025年不仅是超级智能体元年，更是人类与AI协同进化的历史性转折点!