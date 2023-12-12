Windows Server 2019 年末促销

Windows Server 2019微软官方推出的服务器版操作系统，它提供了四大***新特性，并且该版操作系统将会作为下个长期支持版本LTSC为企业提供服务，同时新版将继续提高安全性并提供比以往更强大的性能，有需要的赶快来试试吧!

【功能特点】

1、【Hybrid 混合云部署】

Windows Server 2019 和 Windows Admin Center 让用户可以更加容易地将现有的本地环境连接到 Microsoft Azure。使用 Windows Server 2019 用户可以更加容易的使用 Azure 云服务，如 Azure Backup 和 Azure Site Recovery 等，而且随着时间的推移，微软将添加/支持更多新服务。

2、【Security 安全***】

安全性仍然是微软的首要任务，从 Windows Server 2016 开始微软就在推进新的安全功能，而 Windows Server 2019 的安全性就建立在其强大的基础之上，并且与 Windows 10 共享了一些安全功能，例如：Defender ATP for Server 和 Defender Exploit Guard 等等。

3、【Application Platform 应用平台】

随着开发人员和运营团队逐渐意识到在新模型中运营业务的好处，「容器」正变得越来越流行。除了在 Windows Server 2016 中所做的工作之外，微软将一些新技术都让到了 Windows Server 2019 中进行爆发，这些新特性就有： Linux Containers on Windows、Windows Subsystem for Linux，WSL和对体量更小的「Container 映像」支持。

4、【HCI 超融合基础架构】

如果你正在考虑改进物理或 Host 主机服务器基础架构，应该考虑使用 HCI。这种新的部署模型允许您将计算、存储和网络整合到相同的节点中，从而降低基础架构***，并且同时获得更好的性能、可伸缩性和可靠性。

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