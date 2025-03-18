融讯RX T900-JC E1、IP高清分体式会议电视终端官方授权

RX T900-JC IP/E1双模视频会议终端在线经销商“北京晨兴嘉创科技有限公司”有售，优惠促销，电询优惠价，原装正品，技术交付，全国联保 ，安全款一机一授权，安全可靠，拥有多类型音视频接口 ，可适配多种类型高清摄像机、全向模拟麦克风 和显示设备 ，软件功能更加丰富 ，为大中型会议室提供高效视听体验。

【销售商家】：华为授权金牌，本地化技术支持

【销售地址】：北京市海淀区上地信息路12号中关村发展大厦A座三层(总部)

【联系方式】：白经理 17600962297

融讯RX T900-JC IP/E1双模视频会议终端支持E1+IP双模，1080P60 +1080P60 双路流畅高清，支持自动开关机，支持本地USB录播，支持USB MIC，支持H.320/H.323/SIP 协议、支持H.264, H.264 HP等多种视频协议、支持AAC-LD, G.726, SILK等多种音频协议、可与客户E1专线网络中主流厂商的终端、MCU 及云会议平台兼容和互联互通，接入带宽64k-8Mbps、支持FEC和自动降速、支持H.235 和AES-256、TLS 和 SRTP多种加密、支持H.239和BFCP双流协议、支持H.460防火墙穿越。

产品亮点

・JC安全款一机一授权，安全可靠。

・H.264HP ，双路1080P60

・E1/IP兼容接入

・H.320/H.323/SIP标准协议兼容

丰富的专业的会控功能，平台对会议和终端进行统一管控和维护，如安全策略统一下发，设备统一维护，设备问题远程定位和采集等，提升IT维护的效率。

E1/IP网络灵活部署，支持标准H.320/H.323/SIP通信框架协议

数据加密：支持H.235、AES(256位)、TLS、SRTP等多种加密方式

分体式设计，灵活部署，可根据使用场景，可连接多类型接口的音视频采集及显示设备。

【销售商家】：融讯五星级服务商

【销售地址】：北京市海淀区上地信息路12号中关村发展大厦A座三层(总部)

【项目合作&价格咨询&售后支持】：电联面议

【联系方式】：白经理 17600962297 010-53329267

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