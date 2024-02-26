威图手机售后客服电话-VERTU售后维修点咨询电话

VERTU系列始终秉持着匠心理念为客户打造科技与美感相结合的奢华手机。对我们来说，手机不仅仅是一部通讯工具、娱乐工具，更是一件艺术品，一种遗世独立的生活态度。都市是繁华的，惟其繁华，所以喧嚣，人在其中，最易迷失自己。让VERTU带着不羁与自由的内涵与你一起追求人生新高度。

1. 私人管家全天候贴心服务

手持VERTU仅是您精彩旅程的开端。VERTU具有周到而贴心的私人管家服务，由专业团队在全球内为您提供全天候个性化协助。无论您在什么地方，无论在什么时候，都可以通过一个电话、一个短信、一封邮件联系你的私人管家，享受贵宾般的服务。

2.全球连锁店保修、保养

VERTU手机的连锁门店遍布全球，无论您出差旅游到哪个国家，vertu手机的服务都能为您提供。vertu手机为您提供最专业的质量维护与手机保养服务。vertu手机将为用户提供一年保修服务，终身质量维护。

3.专业工程师提技术支持

公司设有技术支持中心，为公司的服务和相关产品提供强有力的技术支持。技术支持中心拥有一批优秀的专业技术人员，提供全天候服务模式的售后服务支持，不紧能够及时对整个服务项目的实施过程提供快速便捷的支持，而且可以长期免费为客户提供技术咨询等服务。本着用户至上，信守承诺的原则，我们承诺在24小时之内对用户的问题给予答复。为用户提供优质、高效、专业的售后服务是我们的追求。

4.主动回访，积极提升客户满意程度

VERTU手机对客户会进行热心回访，了解您在使用过程中的问题与建议，您的建议将成为VERTU手机在提升服务水平的重要参考。VERTU手机售后服务旨在提升每一位客户的满意程度，使客户在产品使用中得到全方位的优质服务。

VERTU手机依托于总部丰富的设计、建设、供货、运行经验，致力于提供全系列服务与技术支持。在一批始终坚持品牌核心理念和发展愿景的工程师、技术团队共同努力下，形成了VERTU目前完善的售后服务体系，致力于服务创新和服务承诺的兑现，力求提供超越客户期望的售后服务。

拥有VERTU手机，不仅拥有了奢华与美感共存的手机产品，同时将拥有专业团队为您提供的优质售后服务，为您提供无忧手机体验。期待VERTU与您一起开启人生新篇章!

VERTU威图售后维修服务中心电话：010-57199385 189-1129-3332

VERTU威图售后维修服务中心地址：北京市财富中心A座一层E103B

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VERTU威图售后维修服务中心联系人：袁克栋

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