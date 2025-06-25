同级唯一搭载云辇-C，技术全面领先，比亚迪海豹06EV上市，售价10.98万起

6月24日，比亚迪海洋网潮美质选轿跑海豹06EV上市发布会北京站正式拉开帷幕。新车共推出3款配置，售价10.98万-12.98万元。并推出多重购车礼遇。作为汽车消费重镇，北京不仅是汽车消费风向标，更是比亚迪深耕北方市场的战略高地。此次海豹06EV在北京区域上市，将进一步加速北方新能源市场普及进程，凭借在颜值、驾控、品质、安全全面领先的硬实力，为年轻家庭用户带来更高品质、更智能便捷的出行新体验。

轿跑颜值：海洋美学精准戳中年轻用户审美

精准锚定年轻家庭用户对外观的核心诉求，海豹06EV凭借全新海洋美学设计打造“家用轿跑”，成为年轻人“第一眼心动座驾”。 新车以“Ocean-X”设计打造低趴前脸，塑造流畅动感的轿跑身姿。海韵质雅座舱简约大气，采用对称式布局，怀挡设计让内饰更显高级，兼顾质感与实用性。每一处设计细节都精准响应家庭用车需求，全面契合年轻用户审美偏好。

驾乘舒享：重新定义操控与舒适平衡

海豹06EV基于比亚迪e平台3.0 Evo打造，搭载八合一智能电驱、全新一代宽温域高效热泵系统，以全球首创革新技术降低能耗，深入解决了用户补能焦虑，并提供CLTC工况470KM和545KM两种续航里程，适配年轻家庭用户近距通勤，远途出游等多元出行场景。

海豹06EV采用后驱动力布局，搭配前双球头麦弗逊+后五连杆独立悬架，操控性能与生俱来，符合年轻用户驾控需求，同时更是同级唯一搭载主动可变阻尼悬架――比亚迪黑科技云辇- C智能阻尼车身控制系统的车型，凭借毫秒级响应实时调节阻尼力，过弯时增强支撑性，颠簸路段高效滤震，为年轻人带来更进阶的驾乘质感。

品质座舱：打造移动智能舒享家用空间

海豹06EV车身尺寸4720×1880×1495mm，轴距达2820mm，后排空间充裕。新车配备65L前备厢，可容纳20寸行李箱，后备厢标准容积423L，满足自驾露营需求，全车24处储物设计，兼顾大件装载与随身物品收纳，让用户舒享出行大空间。

以丰富配置升级座舱品质，海豹06EV搭载冷暖两用冰箱，支持-6℃~6℃制冷和35℃~50℃制热调节，冷饮热茶随时可享;前排座椅通风加热、全场景环绕音响、多彩氛围灯等功能一应俱全，同时还拥有智能座舱高阶版-DiLink 100，导航、语音控制、娱乐系统等功能无缝衔接，交互丝滑不卡顿，打造“智能头等舱”出行体验。

多维安全：刷新纯电车安全性能标杆

安全是电动车最大的豪华，海豹06EV全系搭载比亚迪全栈自研“天神之眼 C”智能驾驶辅助三目版，依托5R12V先进传感器和算法，实现高快领航、自动泊车、AEB自动紧急制动等20余项功能，全方位为出行保驾护航。

此外，海豹06EV标配针刺不起火的高安全刀片电池，搭配CTB一体化车身提升结构强度，彻底解决用户电池安全焦虑。并配备最高9处安全气囊，标配哨兵模式、千里眼功能，实现了整车安全全场景覆盖。

作为海洋网全新家用纯电轿跑，海豹06EV以颜值、驾乘、品质、安全优势全面领先同级，成为年轻家庭用户主流纯电轿跑最优选。目前新车已到店，有购车需求的用户可通过比亚迪海洋APP或前往授权门店了解试驾。