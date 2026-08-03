ChinaJoy2026ØTCL»ªÐÇ½øÈë×¨Òµµç¾ºÏÔÊ¾ÐòÁÐ£¬ÑÓÉì¼¼Êõ±ß½ç¸³ÄÜAIËãÁ¦
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾ÖÐ¹ú£¬ÉÏº££¬2026Äê7ÔÂ31ÈÕ¡¿2026ÄêÖÐ¹ú¹ú¼ÊÊýÂë»¥¶¯ÓéÀÖÕ¹ÀÀ»á£¨ChinaJoy£©ÕýÊ½¿ªÄ»¡£TCL»ªÐÇÒÔ¡°ÓëAIÍ¬ÆÁ¡±ÎªÖ÷Ìâ£¬Ð¯ÊÖÁªÏë¡¢°®¹¥AGON¡¢EVNIAÞÄÍþ¡¢»ªË¶¡¢LGµç×Ó¡¢MSI¡¢Acer¡¢BenQ¡¢TCL¡¢À×ÄñµÈÖÕ¶ËÆ·ÅÆ»ï°é²ÎÕ¹£¬²¢ÏÖ³¡ÑûÇëÍô¶«³Ç¡¢CFÖ°ÒµÑ¡ÊÖ¸ßÄÜÖúÕó£¬´îÅä¶àÔªÈ¤Î¶»¥¶¯£¬Îª¹ÛÖÚ´òÔì³Á½þÊ½¡°ÆÁÓîÖæ¡±¹ÛÕ¹ÌåÑé¡£
Õ¹»áÆÚ¼ä£¬TCL»ªÐÇÕ¹Çø¾ÙÐÐ¿ª¹ÝÒÇÊ½£¬TCL¿Æ¼¼¸ß¼¶¸±×Ü²Ã¡¢TCL»ªÐÇÊ×Ï¯Ö´ÐÐ¹ÙÕÔ¾ü£¬ÁªÏë¼¯ÍÅ¸ß¼¶¸±×Ü²Ã¡¢ÖÇÄÜÉè±¸ÒµÎñ¼¯ÍÅÈ«Çò´´ÐÂÖÐÐÄ×Ü¾Àí¼Ö³¯êÍ£¬¹Ú½Ý¿Æ¼¼¸ß¼¶¸±×Ü²Ã¡¢ODMÏÔÊ¾Æ÷BG Head³ÂÓÅÖé£¬¹Ú½Ý¿Æ¼¼¸±×Ü²Ã¡¢OBMÏÔÊ¾Æ÷BUÈ«Çò×Ü¾ÀíÑÖÁ¢¶«£¬MSIÎ¢ÐÇ¿Æ¼¼×Ê²Ä²¿¸±×Ü¾Àí³ÂµÂÁä£¬ÁªÏë¼¯ÍÅÈ«ÇòÏÔÊ¾ÒµÎñ×Ü¾Àí¡¢¸±×Ü²ÃGeorge Toh£¬TCL¿Æ¼¼¸±×Ü²Ã¡¢Ã¯¼Ñ¿Æ¼¼×Ü¾ÀíÁºÌúÃñ£¬LGµç×ÓÏÔÊ¾²úÆ·ÊÂÒµ²¿¡¢È«ÇòÓªÒµ×Ü²ÃÀîØ·Ë¶£¬TÜVÀ³Òðµç×ÓµçÆø²úÆ··þÎñÈ«Çò¸ß¼¶¸±×Ü²ÃÑî¼Ñ„Â£¬Ó¢ÌØ¶ûÖÐ¹úÇø¿Í»§¶ËÓëÆ½Ì¨ÏúÊÛÒµÎñ²¿×Ü¾Àí×ÚêÊ£¬ÌÚÑ¶»¥ÓéK1ºÏ×÷²¿×Ü¼à³Â½ø£¬¾©¶«3CÊýÂëÊÂÒµÈºµçÄÔ×é¼þÒµÎñ²¿¸ºÔðÈË²ÌÐÀÑóµÈ¹²Í¬³öÏ¯¿ª¹ÝÒÇÊ½£¬¡¶TÜVÀ³ÒðÔÉúµç¾º¸ßÐÔÄÜÏÔÊ¾±ê×¼¡·ÕýÊ½·¢²¼£¬TCL»ªÐÇ¡¢ÁªÏëÓëTÜVÀ³Òð¹²Í¬Æô¶¯µç¾ºÏÔÊ¾Õ½ÂÔºÏ×÷£¬LGÈ«ÇòÊ×¿îÔÉúË«Ç§ÏÔÊ¾Æ÷ÐÂÆ·ÔÚTCL»ªÐÇÕ¹Ì¨·¢²¼¡£
¡¶TÜVÀ³ÒðÔÉúµç¾º¸ßÐÔÄÜÏÔÊ¾±ê×¼¡··¢²¼
Õ¹»áÊ×ÈÕ£¬TÜVÀ³Òðµç×ÓµçÆø²úÆ··þÎñÈ«Çò¸ß¼¶¸±×Ü²ÃÑî¼Ñ„ÂÔÚÖ÷ÎèÌ¨ÕýÊ½·¢²¼¡¶TÜVÀ³ÒðÔÉúµç¾º¸ßÐÔÄÜÏÔÊ¾±ê×¼¡·£¬ÎªÐÐÒµÊ÷Á¢ÁË¸ß±ê×¼µÄÓÎÏ·ÊÓ¾õºâÁ¿±ê¸Ë¡£·¢²¼Í¬ÆÚ£¬TÜV À³ÒðÁªºÏ¶à¼ÒÐÐÒµ»ú¹¹ÓëÆóÒµÆô¶¯µç¾ºÏÔÊ¾ÌåÑéÉúÌ¬¼Æ»®£¬Ê×ÅúºÏ×÷µ¥Î»¸²¸Ç²úÒµÁ´È«»·½Ú£¬°üº¬ÖÐ¹ú±ê×¼»¯ÑÐ¾¿Ôº¡¢ÁªÏë¡¢TCL »ªÐÇ¡¢¹Ú½Ý°®¹¥¡¢HKC¡¢¾©¶«·½¡¢Èº´´¡¢ÈðêÅ¡¢¸»Ê¿¿µ¡¢Î³´´¡¢¾©¶«µÈÆ·ÅÆÓëÆ½Ì¨¡£¸Ã¼Æ»®½«ÍÆ¶¯±¾´Î±ê×¼ÓëÈËÒòÑÐ¾¿³É¹ûÂäµØÖÁÐ¾Æ¬ÑÐ·¢¡¢Ãæ°åÉú²ú¡¢ÏÔÊ¾Æ÷Õû»úÖÆÔì¡¢ÖÕ¶ËÁãÊÛ¡¢Ïû·Ñ¿ÆÆÕÈ«Á´Ìõ£¬Í³Ò»ÐÐÒµÄÚµç¾ºÏÔÊ¾Éè±¸µÄÆÀ¼Û¹æ·¶Óë¹µÍ¨ÓïÑÔ¡£
Í¨¹ý¼¼ÊõÑÐ·¢¡¢±ê×¼½¨ÉèÓë²úÒµÐÍ¬Ïà½áºÏ£¬TCL»ªÐÇÕýÐ¯ÊÖºÏ×÷»ï°é½«¡°ÒÔÈËÎª±¾¡±µÄÀíÄî×ª»¯Îª¸ü¾ß¿ÆÑ§ÐÔºÍ¿ÉÂäµØÐÔµÄÆÀ¼ÛÒÀ¾Ý£¬ÍÆ¶¯µç¾ºÏÔÊ¾²úÒµÏò¸ü¼Ó¹æ·¶¡¢×¨ÒµºÍÌåÑéµ¼ÏòµÄ·½Ïò·¢Õ¹¡£
TCL¿Æ¼¼¸ß¼¶¸±×Ü²Ã¡¢TCL»ªÐÇÊ×Ï¯Ö´ÐÐ¹ÙÕÔ¾ü±íÊ¾£º¡°ÕæÕýµÄÈ«ÇòÁìÏÈ£¬²»½öÌåÏÖÔÚ¼¼Êõ²ÎÊýµÄÍ»ÆÆ£¬¸üÌåÏÖÔÚ¡®ÒÔÈËÎª±¾¡¯µÄ±ê×¼¶¨Òå¡£¡±ËûÖ¸³ö£¬Ëæ×Åµç¾º²úÒµ³ÖÐø·¢Õ¹£¬Íæ¼Ò¶ÔÓÚÏÔÊ¾ÌåÑéµÄÐèÇóÕý²»¶ÏÉý¼¶£¬µç¾ºÏÔÊ¾µÄ¾ºÕùÒ²ÒÑ´Óµ¥´¿×·ÇóË¢ÐÂÂÊ¡¢ÏìÓ¦ËÙ¶ÈµÈÓ²¼þÖ¸±ê£¬Öð²½ÂõÏò¸ü¼Ó¹Ø×¢ÕæÊµÊ¹ÓÃÌåÑé¡¢ÊÓ¾õ½¡¿µºÍ³Á½þ¸ÐµÄ×ÛºÏÌåÑé¾ºÕù¡£Ö»ÓÐ½¨Á¢¸ü¼Ó¿ÆÑ§¡¢ÍêÉÆµÄÆÀ¼ÛÌåÏµ£¬²ÅÄÜ³ÖÐøÍÆ¶¯²úÒµ¸ßÖÊÁ¿·¢Õ¹¡£
LG·¢²¼È«ÇòÊ×¿îÔÉúË«Ç§ÏÔÊ¾Æ÷
TCL»ªÐÇ½øÈë×¨Òµµç¾ºÐòÁÐ
ChinaJoy2026¿ªÕ¹Ê×ÈÕ£¬TCL»ªÐÇÐ¯ÊÖLGÕýÊ½·¢²¼È«ÇòÊ×¿îÔÉú1080P 1000HzÏÔÊ¾Æ÷ÐÂÆ·¡ª¡ªLG UltraGear AI 24.5" ÔÉúFHD 1000HzË«Ç§ÏÔÊ¾Æ÷¡£¸Ã²úÆ·²»½öÊÇTCL»ªÐÇ¼ùÐÐ¡¶TÜVÀ³ÒðÔÉúµç¾º¸ßÐÔÄÜÏÔÊ¾±ê×¼¡·µÄÌåÏÖ£¬Ò²±êÖ¾×ÅTCL»ªÐÇ´Ó¹ýÈ¥Ïû·Ñµç¾ºÏÔÊ¾È«ÇòÁìÏÈµÄ»ù´¡ÉÏ£¬³É¹¦½øÈë×¨Òµµç¾ºÐòÁÐ¡£
×÷ÎªÈ«ÇòÊ×¿îÔÉúË«Ç§µç¾ºÏÔÊ¾Æ÷£¬¸Ã²úÆ·Ö§³ÖMBR Pro¼¼Êõ£¬´øÀ´¼«ÖÂÁ÷³©µÄÓÎÏ·»Ãæ£¬¶¯Ì¬¸üÇåÎú¡¢ÍÏÓ°¸üÉÙ¡£¸Ã²úÆ·Îª×¨Òµµç¾ºÉè¼Æ£¬µ××ùÌå»ýËõÐ¡51%£¬×Ô¶¨Òå¾«×¼½Ç¶È£¬²ÉÓÃ24.5Ó¢´ç¡°»Æ½ð³ß´ç¡±Ãæ°å£¬´øÀ´¾ø¼ÑµÄÊÓÒ°¾Û½¹£¬ÅäºÏAIÒôÐ§ÔöÇ¿£¬Íæ¼ÒÄÜ¹»¿´µÃ¸ü¿ì£¬ÃéµÃ¸ü×¼¡£
Í»ÆÆÐÔµÄ1000HzÔÉúË¢ÐÂÂÊ²¢·ÇÍ¨¹ý²åÖ¡»ò³¬ÆµÄ£ÄâÊµÏÖ£¬¶øÊÇÒÔ´¿´âµÄÓ²¼þ¼¼ÊõÊµÁ¦Ë¢ÐÂÐÐÒµÉÏÏÞ¡£ÔÚË²Ï¢Íò±äµÄÕ½³¡ÖÐ£¬³¬¸ßÔÉúË¢ÐÂÂÊ´øÀ´¼«ÖÂÁ÷³©¡¢¼¸½üÁãÑÓÊ±µÄ¶¯Ì¬»Ãæ£¬ÖúÁ¦Íæ¼Ò¼²ËÙÀÇ¹¡¢µ¯ÎÞÐé·¢¡£
Á¬ÐøËÄÄêµç¾ºMNTÏÔÊ¾ÊÐÕ¼ÁìÏÈ
Ð¯ÊÖÖÕ¶ËÆ·ÅÆ»ï°é´òÔì¸ßÆ·ÖÊµç¾ºÏÔÊ¾ÉúÌ¬
2022ÄêÖÁ2025Äê£¬TCL»ªÐÇµç¾ºMNTÏÔÊ¾ÊÐÕ¼ÂÊÓë³ö»õÁ¿Á¬ÐøËÄÄêÎ»ÁÐÈ«ÇòµÚÒ»£¬Æ½¾ùÃ¿ÈýÌ¨µç¾ºÏÔÊ¾Æ÷£¬¾ÍÓÐÒ»Ì¨´îÔØTCL»ªÐÇÃæ°å¡£ÔÚµç¾ºÏÔÊ¾ÁìÓò£¬TCL»ªÐÇÊ¼ÖÕÒÔÌáÉýÍæ¼ÒÌåÑéÎªÊ¹Ãü£¬ÓëÖÕ¶ËÆ·ÅÆ»ï°éÒ»µÀ£¬ÔÚÆ·ÅÆ½¨Éè¡¢ÏÔÊ¾¼¼ÊõµÈ·½Ãæ£¬È«Á¦ÖþÀÎµç¾ºÏÔÊ¾ÁìÓòµÄÁìÅÜÕßµØÎ»¡£
ÔÚÆ·ÅÆ½¨Éè·½Ãæ£¬TCL»ªÐÇµç¾ºÅÌ»î¶¥¼¶ÈüÊÂ×ÊÔ´£¬ÒÑ³ÉÎª2026´©Ô½»ðÏßÖ°ÒµÁªÈü(CFPL)¹Ù·½ºÏ×÷ÏÔÊ¾ÆÁ£¬Ö°Òµ¼¶Ë®×¼±¸ÊÜÐÐÒµÓëµç¾ºÈü³¡ÖõÄ¿£¬ÖúÁ¦ÖÕ¶ËÆ·ÅÆ»ï°é¹²Í¬Ì½Ë÷µç¾ºÊÐ³¡¡£
ÔÚÏÔÊ¾¼¼Êõ·½Ãæ£¬Æ¾½èÉîºñµÄ¼¼Êõ»ýµí£¬TCL»ªÐÇ¹¹ÖþÁË°üº¬HVA¡¢HFSÒÔ¼°Ó¡Ë¢OLEDÔÚÄÚµÄÈ«·½Î»¼¼Êõ·½°¸¡£ÎÞÂÛÊÇ×·Çó¼«ÖÂË¢ÐÂËÙ¶ÈµÄLCDÍæ¼Ò£¬»¹ÊÇÏòÍùáÛ·åÉ«²ÊÓëÖÇÄÜ»¤ÑÛµÄOLEDÓµõ»£¬Æä²úÆ·Ïß¾ùÄÜÈ«·½Î»Âú×ã²»Í¬Íæ¼ÒµÄ¿Á¿ÌÐèÇó¡£
ÑÓÉì°ëµ¼ÌåÏÔÊ¾²úÒµµÄ¼¼Êõ±ß½ç
TCL»ªÐÇ²£Á§»ù¼¼Êõ¸³ÄÜ¸ßÐÔÄÜAI»¥Áª
ÔÚ»ã¾ÛÇ°ÑØÊý×ÖÓéÀÖÓëÓ²ºË¿Æ¼¼µÄChinaJoy2026Ê¢»áÉÏ£¬TCL¿Æ¼¼¸ß¼¶¸±×Ü²Ã¡¢TCL»ªÐÇÊ×Ï¯Ö´ÐÐ¹ÙÕÔ¾ü½éÉÜÁËTCL»ªÐÇÔÚÇ°ÑØ°ëµ¼ÌåÁìÓòµÄÈ«ÐÂ¿ç½ç²¼¾Ö¡ª¡ª²£Á§»ù·â×°¡£
AIÐ¾Æ¬ºÍ¸ßÐÔÄÜ¼ÆËãµÄ·¢Õ¹£¬¶ÔÏÈ½ø·â×°Ìá³öÁË¸ü¸ßÒªÇó¡£TCL»ªÐÇÔÚ´ó³ß´ç²£Á§»ù°å´¦Àí¡¢¾«ÃÜ³ÉÄ¤¡¢¹â¿Ì¡¢¿ÌÊ´¡¢¼ì²âºÍ×Ô¶¯»¯°áÔËµÈ¹¤ÒÕ·½ÃæµÄÄÜÁ¦£¬Óë²£Á§»ù·â×°´æÔÚ½Ï¸ßÐÍ¬ÐÔ¡£Ä¿Ç°£¬TCL»ªÐÇÒÑ¾¾Í²£Á§»ù·â×°Õ¹¿ªÇ°ÆÚ²úÒµµ÷ÑÐºÍ¼¼ÊõÔ¤ÑÐ£¬²¢ÔÚ»ý¼«ÆÀ¹ÀÏîÄ¿½¨ÉèÓë¿Í»§ÐÍ¬¿ª·¢¡£
´ÓÍæ¼ÒÑÛÇ°µÄµç¾ºÏÔÊ¾£¬µ½ÆÁÄ»±³ºóµÄAIÎ´À´ËãÁ¦µ××ù£¬¿Æ¼¼µÄÃ¿Ò»´ÎÔ¾Ç¨£¬¶¼ÊÇTCL»ªÐÇµÄ¼¼ÊõÒýÁì¡£Î´À´£¬TCL»ªÐÇ½«¼ÌÐøÒÔµß¸²ÐÔµÄÓ²ºËÊµÁ¦Ð¯ÊÖÈ«ÇòÖÕ¶ËÆ·ÅÆ»ï°é£¬Ò»·½Ãæ£¬ÔÚ¡°ÓëAIÍ¬ÆÁ¡±µÄÊ±´ú³±Í·ÎªÈ«ÇòÍæ¼Ò´òÔì¸ßÆ·ÖÊµÄµç¾ºÏÔÊ¾ÉúÌ¬£»ÁíÒ»·½Ãæ£¬²»¶ÏÍâÒçµ×²ã¼¼Êõ±ß½ç£¬ÈÃ²£Á§»ù·â×°ÎªÏÂÒ»´úAI¼°ËãÁ¦»ù´¡ÉèÊ©ÖþÀÎÓ²ºËµ××ù£¬·¢»Ó°ëµ¼ÌåÏÔÊ¾²úÒµÔÚÈ«Çò¿Æ¼¼¼ÛÖµÁ´ÖÐµÄÓ°ÏìÁ¦¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â