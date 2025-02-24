智驾+增程，16.28万元起的星纪元ES，能否让奇瑞找回“自信”？

国内纯电市场从不缺失意者，从蔚来到小鹏再到理想，哪怕是华为问界，都曾亲自尝过纯电的“苦”，更不必说后知后觉的奇瑞。而真正难能可贵之处在于，能否冲破自身枷锁。

2月18日，星途星纪元ES增程版正式开启预售，打响25年第一枪。新车共分为四个版型，除了Ultra四驱旗舰以外，其余三个版本命名都带上了“智驾”两字，分别为Plus舒适智驾、Pro高速智驾、Max城市智驾。

它们各自对应预售价为16.28万元、17.98万元、19.98万元、和21.98万元。

价格一出，引起了全网不少轰动，很多车友群看到预售表都炸了。相信没有人能够料到，仅仅时隔一年，奇瑞便将原本冲击30万元高端新能源市场的出道代表作，降到了主流中端价位区间，一方面将国内市场血腥竞争体现的淋漓尽致，另一方面也反映出奇瑞迫切想打胜仗的决心。

智驾+增程，奇瑞试图复制“销量密码”

星纪元ES自折50%身价，是有理由的，除了奇瑞拿出足够大的诚意之外，新车也从纯电换成了增程，有了内燃机加持。

在自主油车时代，以技术著称的奇瑞在国产发动机领域众口皆碑。此次新车搭载行业量产最高44.5%热效率增程专用发动机，官方称1L油可发电3.7kWh，WLTC馈电油耗低至4.9L/100km，仅需92号油即可实现综合续航1645km，实测满油满电最长续航可达2076km。

这一强悍里程数字，再次证明了奇瑞不俗的油电混合技术实力。

目前，行业基本已经形成“增程化”浪潮，在友商“大空间+无焦虑”产品逻辑和销量事实的双重验证下，包括极氪、小鹏、智己、阿维塔、零跑等几乎所有车企均纷纷倒戈增程，既是出于成本控制和市场竞争需求，也是应对用户对增程需求远高于纯电的残酷现实。

可以说，增程就是目前国内新能源市场最核心的“销量密码”，这一观点早已在众多车企身上得到充分验证，而星纪元ES推出增程版亦是顺应时代需求。

同样，此次星纪元ES增程全系还有一个新变化，那就是标配智驾。四大车型命名全部带有“智驾”二字，即便是最便宜的入门版也支持高速智驾，而19.98万元以上的高配和顶配版，则搭载双英伟达OrinX加持下的猎鹰高阶智驾，来自奇瑞大卓智能自研方案，支持无图城市领航功能。

对比去年星纪元ES刚上市，对于智驾版本划分简直一塌糊涂，低配无高速，中配无城区，单独划分一个“智驾版”，还阉割了其他核心硬件配置，简直是为了考验广大消费者心智而搞得“奇葩”。

和增程一样，智能驾驶在25年国内新能源市场的重要性，想必大家都看到了。随着比亚迪全民智驾的引领，“25年买车一定不能买没智驾的新车”这句话正在成为现实。

因此，增程+智驾，在经过一年的深刻教训之后，从星纪元ES增程版身上，我们看到了奇瑞终于对市场有了最清晰的认知，对用户需求了解回到了正常轨道。

“技术奇瑞”换了模样

还是那句话，星纪元ES从30万元售价降到17万不到，消费者不可能奢望车型没有变化。

对比星纪元ES旧款，新款在底盘方面放弃了奇瑞过去的“执念”，老款纯电全系标配空气弹簧+CDC连续可变阻尼悬架，搭配前双叉臂+后多连杆全铝悬架，在机械素质层面拉到同级最强。

这是奇瑞对造车的技术执着。经过我们实际试驾星纪元ES，可以毫不夸张地说，这款车的底盘滤震和操稳性表显，不输于同价位任何一款车，属于妥妥的顶级调教水准。

而这次，星纪元ES增程版全系都取消了空悬+CDC。不过仍然保留了前双叉臂+后多连杆全铝悬架，造车的本质，奇瑞没有忘记。

同时，还换来了全系标配智驾和高通8295新一代智能座舱，以及令人感到难以置信的预售价。

可以说，“技术奇瑞”变了，理工男骨子里的气质没变，但面对新时代对智能化的追求，它不再固执和倔强，学会了如何在技术、成本和用户需求之间找到最佳平衡。

用“时代最优解”去解销量困境，大家认为，这次的星纪元ES增程版能否让奇瑞找回消失的销量呢？