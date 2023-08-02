马斯克和扎克伯格真打起来了.……

最近和宝强哥的新电影同样热播的还有老马小扎版“八角笼中”，马扎笼斗在线上打了快小一个月了，骂的是越来越脏，看来双方互啄已经到达白热化阶段，就差下一秒扎克伯格乘坐私人飞机赶到德州在老马头上来一记暴扣!

高端的商战往往采用最原始的方式。

炮轰脸书卫星、AI安全性之争、Threads挖[X]墙角、自家门前梗图互讽，既然相看两生厌，那咱就用男人的方式解决问题!

今天丢就给大家来个360度全方位战力分析，康康这首富之战，到底孰赢孰输!

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埃隆・马斯克，前世界首富、美帝国的企业版钢铁侠、新能源汽车先驱、回收火箭达人、灭霸铁血裁员狂、社交媒体顶流+显眼包、嘴炮大师；

马克・扎克伯格，名校创业传奇、社交媒体借鉴大师、AI幕后推手、元宇宙殉道者，巴西柔术锦标赛金牌，MMA综合格斗爱好者。

首先，从体格子上来看，

马选手52岁，身高187cm，体重180斤，老当益壮;

扎选手，39岁，身高171cm，体重140斤，短小精悍。

无差别格斗中，身高体重有着非常关键的作用，小扎在这块略显弱势，很容易被对方选手一个海象战术压个措手不及。

从体力值上来看，

小扎可是能在40分钟内做完100个引体，200个俯卧撑，300个深蹲，穿18斤负重背心跑2英里的男人，访华都带着跑步鞋，自律的可怕。

而反观老马，喜欢扔孩子玩，每日一个甜甜圈，经常熬夜加班，年纪还大，浑身上下也就嘴硬了。

要是第一回合老马没把小扎一屁股坐死，小扎一脚把他踹倒，来个几百回合地面缠斗，老马肯定会体力不支败下阵来。

战斗力上，

老马也就初中在南非街头打群架的时候练了点架子，最近为了不打脸太狠社媒上象征性发一发与UFC冠军乔治・圣皮埃尔的互动，谁知道他这个工作狂有没有时间真去训练。

而小扎这边，世界冠军陪练，巴西柔术白带，上月刚拿金牌，每年参加墨菲挑战，要真动起真格，老马除了海象毫无招架之力，毕竟实战馆里新手大块头被小体格业余老手胖揍的案例不在少数。

再从必杀技来看的话，

老马变身装甲钢铁侠使出他的铁甲钢拳把扎克伯格的电池打掉说不定还有点胜算，但就怕小扎通过AI算法学习直接克隆老马铁拳、星链腿等所有技能再来个拟态隐身，不知马选手又该如何应对......(丢姓网脑补画面)

老马在怼人上面确实没输过，可能这个线上约笼斗只是一时逞口舌之快，但奈何小扎似乎当真了

一个两百多斤大胖子，不运动爱吃甜甜圈还老熬夜加班，跟一个接受专业格斗训练，健步如飞的小个子打架，用脚趾头想想都知道谁胜算大……

想付费观看这场菜鸡互啄战的人估计从美国排到了法国，至于丢，就是单纯希望他们快点打起来然后把钱捐给慈善组织支援非洲建设而已，不是真想看人家打架的(看热闹不嫌事大的)，届时小丢一定会第一时间给大家奉上精彩解说!

不过话又说回来了，有钱人都那么惜命，估计他两也不会真打起来，口嗨谁不会，毕竟老马最擅长打自己脸了。

要这钢铁侠大战机器人真上演了，这波你们押谁嘞？