吉利雷达10月市占率高达70%，单点市场撼动传统皮卡地位

作为中国新能源皮卡行业的引领者，吉利雷达近日公布了10月销量数据，以818台成绩成为新能源皮卡销量冠军，同时，10月市占率高达70.8%，1-10月市占率60.7%，这一系列成绩印证了雷达RD6在新能源皮卡市场的强大实力不容小觑。

其中，吉利雷达在浙江省销售121台成为皮卡销量冠军，在海南省和山西省也分别位列皮卡销量亚军、季军。这意味着雷达RD6撼动了传统燃油皮卡的市场地位，实现了单点市场新的突破，新能源皮卡正在逐渐崛起，有望在未来跻身成为市场主流之一。

获中国十佳底盘评选皮卡先锋奖，车身科技与国际顶流不谋而合

蝉联销冠见实力，再获殊荣天下知。可以说，能在新能源皮卡市场一直保持如此亮眼的表现，离不开吉利雷达背后强大的技术实力。10月31日，在2023汽车安全大会上，雷达RD6凭借其卓越的技术实力与先进的研发理念，荣获2023中国十佳底盘评选特别奖――皮卡先锋奖。这是历届评选唯一入围的皮卡车型，充分体现了雷达RD6在乘用化变革方面的强大实力和广泛认可。

新能源时代催生皮卡行业的不断变革，雷达RD6基于国内首个原生纯电皮卡平台 M.A.P，以内骨骼一体化车身设计缔造“隐形大梁”，提供了行业领先的全新解决方案，重新定义了皮卡车身科技。这一设计理念不仅提供了与传统带大梁皮卡相当的承载能力，更在操控性、舒适性和安全性上展现出更强的优势。

在车身结构上，雷达RD6采用独特“隐形大梁”车身结构，通过两路主梁+笼式车体设计，具备立体多维分力结构，与传统带大梁设计截然不同，能更有效承接路面冲击，货厢上部骨架设计增强，有效预防货物对内部侧面撞击造成的变形。车身结构更加坚固，扭转刚度是传统皮卡的近10倍，66%高强度钢占比可比肩主流乘用车。经过严格测试，满载状态下能经受住高凸台、深凹坑的冲击，测试强度高于传统燃油皮卡。

在操控和舒适性方面，雷达RD6表现同样出色，采用四轮独立悬架+多连杆，抓地顺畅，过坎不颠簸。三档可调电控EPS电控转向系统，手感舒适，动态乘坐体验比肩乘用车级优秀水准。iBooster线控制动，动能回收可延长续航里程20%，零百速度刹停仅38m。在安全方面，乘用级5星车身安全设计，电池采用NTP无热蔓延不起火技术，结合BMS电池管理系统，全方位保护驾乘安全。

值得一提的是，雷达RD6的设计理念与未来科技发展趋势紧密相连。其内骨骼一体化车身“隐形大梁”的设计，不仅提供了坚固的车身结构，还为车辆的轻量化、节能和安全性能打下了坚实基础。这种创新的设计理念与特斯拉Cybertruck、通用HUMMER EV等新一代纯电皮卡不谋而合，代表了皮卡车身科技的发展趋势。因此，雷达RD6的成功不仅在于其技术的创新，更在于其对于未来科技发展的敏锐洞察力和前瞻性。

全场景智慧解决方案成就领先地位，科技驱动新经济业态焕新升级

工欲善其事，必先利其器。能在新能源皮卡市场持续领跑，离不开吉利雷达以用户为中心，注重用户多元需求，更重要的是，吉利雷达以科技创新为驱动，致力于多元户外场景解决方案的研发应用，旨在为每位用户绘就户外多元图景，拓展户外多元带电新生活。

吉利雷达已成为户外生态圈的“皮卡新势力”，获得了众多消费者的一致认可，在骑行、露营、垂钓等泛户外新生活领域，随着不同场景定制的智慧解决方案陆续落地，雷达RD6逐渐成为户外运动的必备外设，例如，在露营领域，推出了极具特色的轻舟改装件和星空居改装件，让用户随时筑家户外;在户外运动领域，则有户外钓鱼车和骑行车等针对性的改装方案。在今年的杭州亚运会上，雷达RD6还作为官方指定用车-户外赛事保障用车亮相，为马拉松、骑行等项目提供专业的保障服务，展现了户外多元场景应用实力。

得益于强大性能及多元拓展属性，雷达RD6也成为了户外经济的“最佳拍档”，是植保无人机平台、移动咖啡厅、户外直播平台等新经济领域“创客”群体创新创业的好帮手。在9月份，吉利雷达正式推出了雷达RD6科创版和科创包产品，一次性解决智慧农业全场景用车需求，是全球首个车+植保无人机智慧场景解决方案。

作为一款备受瞩目的新能源皮卡，雷达RD6还针对不同行业客户的需求进行了定制化开发，覆盖了航空保障、电力维护、行政执法、市政、能源等不同行业。10月19日，吉利雷达向内蒙古公路交通投资发展有限公司交付首批雷达RD6，标志着雷达RD6全场景智慧解决方案实现了高速路养护领域从0到1的新突破。

吉利雷达赋予了皮卡新的定义，将其打造为能源平台、智能平台、物联平台，打破了皮卡的单一工具属性，拓展了皮卡的多元化应用场景。针对不同用户圈层，吉利雷达提供智慧化的场景解决方案，为户外新生活、新业态和行业客户应用场景带来了变革。这些举措为吉利雷达在新能源皮卡市场上的成功奠定了坚实基础，并引领了中国皮卡行业的变革与发展。

此外，雷达RD6在海外市场也取得了不俗的成绩，即将于今年年底在东南亚、中南美等多个国家陆续上市，与全球顶级品牌同台竞技，证明了吉利雷达全球竞争力和在纯电皮卡市场中的领先地位。相信随着更多国家的上市和全球用户的体验，雷达RD6将继续引领全球新能源皮卡市场的发展新潮流。