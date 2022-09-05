测试引领衣物分类健康洗护趋势 创维S15H双驱分舱洗衣机评测

作者：Lord_ViTa

衣物分类洗护正日益成为高端家庭用户的新兴需求，其原因自然是考虑到衣物种类的多样与对应的洗护需求，例如不同家庭成员的衣物、贴身衣物与外衣、儿童与成人衣物，以及名贵衣物单独洗和小件衣物快洗等场景。尤其在二胎、三胎、三代同堂等家庭成员较多的使用场景下，日常使用洗衣机分类别逐一清洗、脱水、烘干每件衣物将会耗费大量时间，且难以满足这些场景需求。

如果既要高效又要干净地去实现衣物分类洗，按以往的解决方案就需要两台以上的洗衣机，不光安装、操作复杂且水耗、电耗成倍增长，而省空间且工作高效的分舱洗衣机则完美解决了这些场景的痛点。

创维推出了全新的S15H双驱分舱洗衣机，拥有分区独立洗、全功能覆盖的创新特点。这款洗衣机采用上下双滚筒设计，拥有上筒5kg、下筒10kg洗衣+7kg烘干的家用大容量，搭配上筒“魔镜全息”触控面板，可实现双筒独立控制与工作，并通过多种独有护衣程序以及独立三投放、活水循环喷淋等设计实现衣物高效洗护，覆盖多数家用场景。创维这款全新双驱分舱洗衣机不仅容量上实现突破，在功能上更是“一台顶两台”，其性能表现如何？天极网评测室将通过实际评测为大家展示。

外观设计

这台创维S15H双驱分舱洗衣机采用“墨羽纱”配色，外观设计给人的第一印象正如其名，以更加精致、沉稳的深灰色为外表面主色，并通过VCM工艺打造出细腻、亲肤的表面质感。





机身正面整体采用无界设计，除上下滚筒门等元素外没有太多繁杂线条，整体呈现大气内敛的观感。上下筒滚筒门均采用双层刚钻玻璃，兼具美观大气的设计与防烫保护等功能性。整体来看，这款双驱分舱洗衣机具有统一、和谐的设计风格与合理的功能布局，与常规滚筒洗衣机一般能够适应包括嵌入在内的多种摆放方式。

创维S15H双驱分舱洗衣机的机身尺寸为605mm*600mm*1400mm(宽*深*高)，占地面积与同容量水平的常规滚筒洗衣机相当，嵌入安装时同样需要注意在各处预留一些空间。



