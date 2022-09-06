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测试2.1通过英特尔Evo认证 惠普Spectre x360 13可触控变形本评测

2022-09-06 10:26:59 作者：高志伟

  搭载第11代酷睿处理器的轻薄本陆续上市，在一些产品上除了拥有酷睿logo贴纸外，还多了英特尔Evo标识。那么拥有Evo标识的笔记本有哪些特殊之处呢？简单来说，这张标识是笔记本通过百余项指标严苛测试的“毕业证”，也可以说是高性能高端轻薄本的“身份象征”。如果想要一台高性能、便携易用的生产力工具，那么Evo认证帮你精简了选择范围。 

测试2.1通过英特尔Evo认证 惠普Spectre x360 13可触控变形本评测

  如今人们的工作模式快速变化，覆盖办公室、居家、咖啡厅等空间的混合型办公以及远程办公成为新常态，PC稳固了其专业生产力定位，但也面临着用户更严苛的要求，比如更极致的便携性、更可靠的网络连接、移动办公场景下高效生产力以及持久续航等等。围绕用户需求以及使用场景变化，英特尔在发布的第11代酷睿处理器的同时推出了全新的英特尔Evo平台品牌，落地到笔记本上就是那张全新贴纸。

  但想要获得Evo标识并不容易，需要笔记本配备搭载英特尔锐炬Xe显卡的第11代酷睿处理器，并通过雅典娜计划第二版规范和关键体验指标 (KEI) 严格测试认证才可以。接下来要介绍的惠普Spectre x360 13可触控变形本(下文简称Spectre x360 13)便是超过50款通过Evo认证的笔记本之一。 

测试2.1通过英特尔Evo认证 惠普Spectre x360 13可触控变形本评测

  那么拥有Evo认证的Spectre x360 13带来了哪些全新特性？下面我们就来看一下。 

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惠普SPECTRE X360 13(i7 1165G7/16GB/1TB/集显)

惠普SPECTRE X360 13(i7 1165G7/16GB/1TB/集显)

  • 触控：适合
  • 处理器型号：Intel 酷睿i7 1165G7
  • 核心数/线程：四核心/八线程
  • 内存容量：16GB
  • 硬盘容量：1TB
  • 屏幕尺寸：13.3英寸
  • 屏幕分辨率：1920×1080
  • 显存容量：共享内存容量
  • 蓝牙：蓝牙5.0
  • 键盘描述：背光键盘
  • 指纹识别：支持
  • 人脸识别：支持
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