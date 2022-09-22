测试1微软 Surface Pro 9 或搭载 SQ3，基于高通芯片定制

作者：骷

【天极网笔记本频道】10月份，微软将在线下召开一年一度的 Ignite 大会，届时微软或将推出 Surface 品牌十周年的纪念产品，有消息人士称将会是 Surface 的首款游戏本 Surface Gaming，此外还有最新的 Surface Pro 9。

据知情人士透露，Surface Pro 9 中将至少出现 x86 和 ARM 两套处理器平台，这也意味着微软或会把搭载英特尔处理器的 Surface Pro 和搭载 ARM 处理器的 Surface Pro X 整合成一个系列，其实这并非微软首次在一个系列中推出拥有两个不同平台处理器的产品。

在微软的轻薄笔记本 Surface Laptop 中就已经有了英特尔和 AMD 的双版本。关于 Surface Pro 9 的配置以及升级方面，目前信息还是比较少，眼下来看比较好的选择就是 AMD 的锐龙6000系列，而 ARM 版本上一定就是非高通莫属了。

知情人士还表示，微软计划今年秋天将 Surface Pro X 合并到 Surface Pro 主线下，这意味着 Surface Pro 9 将首次同时提供英特尔和 ARM 两种版本。如果消息属实，那么说明 Windows on ARM 将迎来重要里程碑，Surface Pro X 体验已经足够并入到 Surface Pro 主系列中。

如今，关于处理器的信息越来越明朗。今日，外网用户爆料称，Surface Pro 9 将采用微软 SQ3 芯片，该软件巨头将与高通合作开发，它将基于 Snapdragon 8cx Gen 3 定制。微软 SQ3 芯片的 CPU 和 GPU 时钟频率可能略有不同，但除此之外，SoC 将与高通的芯片有大部分相似之处。

而在实际性能方面，虽然骁龙 8cx Gen 3 表现不俗，但它依然不敌苹果 M1，就更不用说苹果刚刚推出的 M2 了， 不过高通打算通过收购 Nuvia 后续将开发定制芯片来与苹果一战，这也引来了 ARM 方面的官司。此外，微软 Surface Pro 9 将获得触控笔支持以及基于 ARM 芯片的所有优点，例如超长的电池续航和 5G 网络支持。

在系统搭载上，Surface Pro 9 毋庸置疑也会使用两套系统，一套基于 X86 的 Win11，一套基于 ARM 版本的 Win11，特别是 Win11 在升级之初就主打内置安卓虚拟机，这次基于 ARM 平台的版本想必会在针对安卓应用的体验上会更上一层楼。

近日，微软宣布 ARM64EC 现已完全支持 Windows 11 ARM，开发者可以为 Windows 11 ARM 构建完全支持的 Arm64EC 应用。有了这个工具，开发者不必将自己的应用在 ARM 平台重新开发构建，而是先构建一部分 ARM 原生功能，另一部分功能使用 ARM64EC 兼容 x64，然后慢慢将所有功能迁移到原生 ARM。

而 X86 平台的 Surface 有爆料称将会使用英特尔的笔记本12代酷睿处理器，因此两款不同平台的 Pro 9 在实际表现上也会有一定的差距，不过目前还没有确切的信息。不出意外的话，微软将会在下个月透露更多的消息。