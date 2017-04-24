方位 F52H IP网络电话机促销价280元

方位F52H企业级网络电话是一款带有DSS智能显示屏高端企业级电话，以先进设计及高性价比极大地提高企业生产效率。

方位通讯科技有限公司――专业IP通信解决方案供应商，今推出带有DSS智能显示屏企业级网络电话X5，支持可编程DSS按键配置及对应动态智能显示,可满足多种企业应用，包括高阶主管,呼叫中心，客户支持服务以及人员接待中心等，是企业用户对高性价比网络电话需求的理想选择。此外，F52H可完美兼容当下

所有基于SIP的主流IP PBX/软交换/IMS平台,如Asterisk, Broadsoft, 3CX, Elastix 等。

・可翻页动态DSS智能显示屏

全新的DSS按键设计搭配动态智能显示屏，可代替传统的扩展板功能。X5智能显示屏可动态显示5个分页，

每页可以显示8个DSS键的设置状态，总计40 个可由用户自定义的DSS按键映射，翻页快捷键可让用户快速

切换到指定页面。每个DSS键可显示绿色、红色和黄色的LED指示灯来反映当前按键的状态。X5并设计有

一个独特的“事件通知/翻页键”，能及时提示用户各页面DSS键的最新事件。X5将会成为企业管理者和办公室用户的最佳选择。

X5话机是在方位企业级网络电话C62 / C66的研发基础上开发的最新一代企业网络电话，除了自身独特的DSS智能显示屏功能外，还继承了传统 C系列电话的诸多优良特性，如高清语音,耳机和高性能回声消除的全双工扬声器，千兆以太网、QoS、加密传输,自动配置等。

“对企业用户来说，F52H是一款非常高效的办公室设备，” ,“相对于传统DSS键标签，DSS智能显示屏的设计，在实现环保的同时还提供了便捷的操作;用户可以灵活地配置和定义DSS键的功能，相当于内置了一个扩展模块，节省了空间和成本。对于追求高质量、高效能的企业用户来说，X5将会是个非常理想的选择。”

【产品类别】：网络电话

【产品品牌】： 方位

【产品型号】：F52H

【产品价格】：280元

【服务承诺】：保修一年

【公司名称】： 北京明川欣业通讯科技有限公司

【公司地址】：北京市海淀区硅谷电脑城四楼B00室

【联系电话】：010-57438123 18611025965

【联系人】：李经理

【E店】：http://it365.yesky.com/206217/

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