高清专业摄像机 索尼PXW-X280促销18700元

索尼PXW-X280 1/2英寸手持式高清摄录摄像机，这款摄像机有着全新优化的1/2英寸成像器、17倍镜头三环带物理止点、多种编码器、MI热靴技术，是能为用户带来更智能化操作、更高品质画质和更加开放拍摄模式的新产品。目前该摄像机在经销商“北京宏昆嘉业科技有限公司”处报价18700元，有需要的朋友可以考虑下。

索尼PXW-X280是著名的EX系列机型PMW-EX280的后继者，代表索尼1/2英寸手持式摄像机技术的巅峰，它搭载有三片1/2英寸全高清Exmor? CMOS成像器，能够实现高分辨率、高灵敏度、低噪波、宽动态范围的画面拍摄。在1080/50i模式下灵敏度可达到惊人的F13，同时信噪比达到58dB。PXW-X280搭载了一个新开发的17倍光学变焦镜头，焦距从29.3mm到499mm(35mm转换下)，可以满足新闻事件和其他多种拍摄应用的需要。

索尼PXW-X280 摄像机采用1/2英寸成像器件，是著名的PMW-EX1R的替代机型，继承了所有PMW-EX1R的优秀性能。这款新品在EX1R的基础上，进一步对1/2英寸成像器件进行了优化，画质进一步提升，比如说它的灵敏度达到F12，信噪比达到56dB，这些参数都开创了行业先河，将PMW-EX280推为当之无愧的手持式摄像机翘楚。

编辑点评：镜头方面索尼PXW-X280 采用专业机械式设计，三环独立且都有刻度和物理止点，这也是目前业界独创。可以说是手持式摄像机中的旗舰。该镜头还具有变焦、聚焦和光圈各自独立的手动控制环，且每个环都具有物理止点和刻度标记，方便用户进行精确地调整。

【产品型号】：索尼PXW-X280

【产品价格】： 18700元

【公司名称】 ：北京宏昆嘉业科技有限公司

【联系 人 】 ：张亮

【联系电话】 ：13366700440

【联系地址】 ：北京市海淀区海淀剧院北300米中科大厦B座306室

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