尼康新顶级单反相机D5报价28500元

尼康发布一款在速度、精度和图像品质上超越以往标准的尼康FX格式数码单反相机D5。该相机扩展专业摄影师摄影可能性，将专业人士的需求作为革新的中心，以平稳、可靠的响应应对广泛摄影场景和拍摄对象。

从准确捕捉运动拍摄对象，到超高清4K视频，D5为工作在严苛拍摄环境下的执着摄影师创造不断挑战困难的机会。利用新一代AF系统的智能化和多样化跟踪移动拍摄对象，捕捉丰富真实的瞬间。D5拥有高至ISO 102400的感光度范围，还可扩展至Hi 5(相当于ISO 3280000)，能在人眼几乎看不清的亮度下捕捉到细节和色彩。

“D5不仅在技术上精益求精，而且是与优雅技术的联姻。速度和精美的影像品质广泛融合，使该相机不负行业所望”，尼康公司执行董事兼影像事业部市场营销统括部部长中山正说，“D5代表我们为整个数码单反相机类产品所作出的努力。D5以先进的技术致力于满足专业人士的需求和期盼，推动专业摄影师创作新佳作”。

针对专业人士实现数码单反相机工程学的壮举

D5搭载153点AF系统，取景器图像稳定,因此能够在多种条件下准确捕捉拍摄对象，轻松跟踪移动对象，甚至以约12幅/秒*1连拍时也是如此，使其成为摄影记者捕捉惊心动魄的体育运动以及宏大的动物迁徙场景的理想选择。此外，凭借尼康FX格式CMOS影像传感器和影像处理器EXPEED 5的组合，该相机能够捕捉激动人心的真实生活色彩和奢华细节。与高达102400的最高标准ISO感光度相结合，D5有助于让摄影师从低光线限制中解放出来，既可拍摄晚宴活动，又能在室内拍摄。D5在FX格式中的另一项特点，是能以4K超高清2160/30p格式拍摄电影级动画作品，激发专业人士制作高品质视频的激情。

便捷的连接，简化的工作流

除了新增或改进的性能和功能，包括高分辨率LCD触摸显示屏、高速有线网络(通过内置以太网接口)和无线网络*2，以及可同时使用2张同种类存储卡的双存储卡插槽*3这些简化和提升专业摄影师工作流效率的功能，还将D5定位于可视通讯生态系统连接的中心位置。

为野外摄影师和工作室摄影师而设计

D5采用约180000像素RGB感应器的场景识别系统，有助于提高自动对焦、自动曝光和自动白平衡的性能。搭载低能耗设计，令摄影师准确控制设备和图像品质。D5还与专业摄影师的尼康配件综合生态系统融合。该相机兼容尼康创意闪光系统的新增功能――无线电控制无线闪光和统一闪光控制*4，确保图像高品质和工作室流程的紧密衔接。

【产品型号】：尼康D5(单机)

【产品价格】： 28500元

【公司名称】 ：北京宏昆嘉业科技有限公司

【联系 人 】 ：张亮

【联系电话】 ：13366700440

【联系地址】 ：北京市海淀区海淀剧院北300米中科大厦B座306室

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