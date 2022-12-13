红魔8 Pro现身跑分平台，搭载骁龙8 Gen 2性能中规中矩

目前iQOO发布了号称未来电竞旗舰的iQOO 11系列新机，而同样作为游戏手机的红魔最近也被发现旗下尚未发布的新机，红魔8 Pro现身跑分平台，但是数据上来看性能表现一般。

但从显示的结果来看，并不能完全确认这款机型就是红魔8 Pro，不过从型号上来看与红魔8 Pro基本一致。这款机型代号为NX729J的机型在一天内跑了十几次分，搭载骁龙8 Gen 2芯片，配备12GB内存。单核最高跑出1500分左右，多核则是在5300分左右。这样跑分相比普通的机型还是高出一点，但是作为游戏手机而言似乎还差点火候。

目前还不知道这款机型的具体发售时间，可能是前期准备阶段，努比亚并没有在红魔8 Pro采用相对激进的调校。不过这次骁龙8 Gen 2的性能提升，让不少用户对于游戏定位的红魔8 Pro充满期待。

官方表示第二代骁龙8相比第一代骁龙8有着35%的CPU性能提升，能效方面则是提升了40%。这一代骁龙8 Gen 2采用全新架构，1+2+2+3的架构带来不一样的性能表现。一颗基于X3超大核的Kryo Prime核心频率高达3.2GHz，四颗大核分别为两颗A715和两颗A710组成，频率都为2.8GHz，三颗小核频率也达到了2.0GHz。

全新架构让骁龙8 Gen 2无论是面对高负载场景还是中低负载场景，都可以在功耗和性能中寻找一个最佳平衡点，能够提供极限性能，也可以带来最佳能效比。在GPU方面，骁龙8 Gen 2搭载的Adreno GPU同样带来光线追踪技术，有着25%的性能提升和45%的能效提升。

Adreno GPU支持的光线追踪技术可以呈现美轮美奂的光线效果，逼真的阴影和自然的光照表现，能够带来更加符合物理世界的画面质感。Adreno GPU还支持虚幻引擎5和Metahuman框架，渲染更加真实的游戏人物，带给用户无与伦比的沉浸感。

这次骁龙8 Gen 2的GPU表现不仅完成了质变，还赶超苹果A16，实现性能与功耗的完美平衡。尤其是新增的硬件级光追技术，将会改变玩家对于手游画面的看法，光追的加入也让游戏在光影表现上更加符合物理世界，呈现真实感极高的画面效果。这也是定位游戏的红魔8 Pro系列所不可或缺的一项技术，不知道具体能够带来怎样的表现。

除此之外，这款机型还会搭载一块6.8英寸OLED屏幕，将会采用屏幕下指纹识别。从曝光的图片来看，这款机型将会采用透明后盖设计，用户可以透过后盖直接看到内部的第二代骁龙芯片以及散热涡轮风扇等元件。这样设计完全符合用户对于游戏手机的期待，颇具未来感。

其他方面，红魔8 Pro将使用5000万像素的主摄以及一颗800万像素和一颗200万像素组成的三摄系统，将会有5000mAh和6000mAh双版本电池容量，支持165W快充，重量达到了228g。对于一款定位游戏的手机而言，性能才是最重要的，从电池以及快充功率上也能看出，红魔8 Pro在续航方面想必会有不错的表现。目前还不清楚这款机型的具体发布时间，关注的用户可以等等官方信息。