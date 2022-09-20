索尼公布更多PS VR2的细节，带来划时代的VR游戏体验！

作者：骷

最近，在2022 年计算机娱乐开发者大会活动期间，索尼带来了有关PS VR2的全新细节，并且谈到了有关硬件方面的功能。

索尼互动娱乐方面表示，开发者应该更容易将他们的游戏移植到 PS VR 上，无论是来自现有的 PS5 开发还是其他 VR 系统。PS VR2 的游戏开发与 PS5 游戏使用相同的 SDK。通过与 PS5 SDK 的紧密联系，开发者可以更容易地创建支持 PS VR2 的游戏。

PS VR2 的制作环境还支持使用 Unity 和 Unreal Engine 创建的游戏。凭借与其他 VR 平台类似的标准化控制器界面和按钮设置，开发 PS VR2 的游戏应该比以前简单得多。这对不少小独立游戏工作室来说不失为一个好消息，相比此前繁琐的制作流程和高昂的制作成本，全新的制作流程大大降低了制作门槛。

索尼还强调，开发者将会青睐的一项功能是 GPU 的 FSR，这项功能结合了 PS VR2 的追踪技术和中心点渲染，可根据玩家的视线自由改变像素密度，进一步优化渲染。在开发环境中，头显的力反馈会通过许多示例程序进行测试，这些示例程序会根据所见所闻进行振动，使开发者可以根据枪声、脚步声、跳跃等测试示例的振动效果。

不久前，索尼声称这款设备将不具备向下兼容的能力，这也意味着玩家无法通过PS VR2游玩上一代的PS VR游戏。PS VR 游戏与 PS VR2 不兼容，因为 PS VR2 的设计是为了提供真正的次世代 VR 体验。PS VR2 有更多先进的功能，如支持触觉反馈和自适应触发器的全新控制器，以及内向外追踪、眼球追踪、3D 音频，当然还有 HDR。这意味着，为 PS VR2 开发游戏需要采取与原来的 PSVR 完全不同的方法。

PS VR2将会采用OLED屏幕，并提供单眼2000×2040 的分辨率以及90hz/120hz的刷新率，将支持4K HDR和110°广视角，还有中心渲染技术。此外还搭载了六轴运动传感系统，包括一个三轴陀螺仪以及一个三轴加速度计，还有一个红外传感器。同时配备了四颗摄像头用于耳机以及控制器，而红外追踪摄像头将用于眼部追踪，可能会带来眼球控制功能。

PS VR2将支持Foveated渲染，能从根本上大幅提升VR游戏的画质表现。SIE的掌门人Jim Ryan说：目前，我们有大量资金用于独立和其他第三方开发商合作，以确保PS VR2在推出时拥有大量具有吸引力的VR内容。伴随着PS VR2耳机的用户增长，这种能量、努力和资金将实现持续增长。

对于这款设备，不少玩家可以说是期待已久，本该随着PS5一同发售，但是由于内容方面的准备不够充分，只能在PS5发售两年后才能和玩家们见面了。对于首发的阵容，索尼方面除了《地平线山之呼唤》这样的第一方VR游戏之外，也有《生化危机：村庄》这样的第三方游戏大作，基本上可以撑起PS VR2发售之初的内容疲乏阶段。