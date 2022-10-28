谷歌Pixel 7a曝光，传言谷歌已经预购400万台，这么有信心？

10月6日，谷歌在"Google 制造" 发布会上带来了全新的谷歌Pixel 7系列手机，搭载自研的Tensor G2 芯片，起售价约合人民币4247元。并且还有两款 Pixel 设备在路上，其中一款是Pixel Fold折叠屏，还有一款是“7a”手机。在线零售巨头亚马逊近期已经面向用户为即将发布的“Pixel 7a”进行消息订阅。

不过，亚马逊未透露谷歌何时会发布这款Pixel 7a手机。谷歌Pixel 6a在今年7月推出，这在Pixel 6和Pixel 6 Pro问世几个月后。因此，Pixel 6a仍然是相当新鲜，但谷歌开始全面铺开Tensor芯片和新的面罩式相机岛设计，所以有可能会继而发布Pixel 7a新设计系列。

有传言称，谷歌Pixel 7a将于 2023 年初发布。同一传言还称，谷歌已经订购了400万部Pixel a手机，看起来对其很有信心。从代号上看，谷歌Pixel 7是“Panther”(黑豹)，Pixel 7 Pro是“Cheetah” (猎豹)，而7a是“Felix”(菲利克斯)。按照传统，Pixel 7a显示屏将比普通版Pixel 7小，预计将是6.0-6.1英寸。

作为谷歌最新发布的旗舰手机Pixel 7，其搭载了一块6.3英寸FHD+ 90Hz的OLED屏幕，摄像头配备 5000万像素的主摄+1200万像素的超广角+ 080万像素的前摄，支持拍摄4K视频。该这款机型支持无线充电、IP68防护、指纹 / 面部解锁，拥有8GB+128/256GB两个存储版本。

谷歌表示，Pixel 7系列新机的屏幕峰值亮度相较前代提升了20%，提升了该机在强光下的用户体验。谷歌对Pixel 6系列 "相机栏" 设计进行了优化。抛光的阳极氧化铝框架现在封装了摄像头，并为Pixel 7 Pro后部的三镜头配置留出了打孔，还引入IP68防水和防尘等级，以确保提供足够保护。

这次谷歌Pixel 7系列依然搭载了谷歌和三星合作开发的Tensor G2处理器，性能比上一代产品略有提高。这颗芯片基于4nm工艺打造，2+2+4集群设计，包含机器学习的Tensor处理单元和Titan M2安全协处理器。

除了Tensor G2，Pixel 7 Pro还采用了LPDDR5内存和UFS 3.1存储，基础版和Pixel 7 Pro分别配备4355 mAh、5000 mAh电池，分别支持21W有线和20W无线充电、23W有线快速充电和20W+无线充电。

谷歌Pixel 7全系列都出厂搭载安卓13原生系统，自带Material You和动态色彩主题的升级。改进包括一个合并的 "安全和隐私" 菜单，融合了设备和账户设置。其他亮点包括改进的照片选择器、单个应用的语言控制。

最后值得注意的是，亚马逊提到了“Pixel 7a家族 ”，好像有不止一个型号。Pixel 5a和6a已经有了5G网络，所以应该不会再推出4G型号，或许会有Pixel 7a和Pixel 7a XL。能够看出，谷歌这次对自家的Pixel 7系列机型十分有信心，而从市场反馈来看，Pixel 7也受到了用户的欢迎。