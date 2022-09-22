索尼预热PS VR2，只支持PS5，将正面碰撞Meta最新VR设备

作者：骷

早在年初，索尼官方就发布了PS VR2的详细设计信息，但一直没有公布具体价格。随着越来越多的爆料，索尼也开始正式预热这款产品，这也意味着这款产品将会如期与消费者见面。

PS VR2将会采用OLED屏幕，并提供单眼2000×2040 的分辨率以及90hz/120hz的刷新率，将支持4K HDR和110°广视角，还有中心渲染技术。此外还搭载了六轴运动传感系统，包括一个三轴陀螺仪以及一个三轴加速度计，还有一个红外传感器。同时配备了四颗摄像头用于耳机以及控制器，而红外追踪摄像头将用于眼部追踪，可能会带来眼球控制功能。

索尼表示，PS VR2将支持Foveated渲染，能从根本上大幅提升VR游戏的画质表现。SIE的掌门人Jim Ryan说：目前，我们有大量资金用于独立和其他第三方开发商合作，以确保PS VR2在推出时拥有大量具有吸引力的VR内容。伴随着PS VR2耳机的用户增长，这种能量、努力和资金将实现持续增长。

前不久，索尼产品管理部门资深产品经理透露，PS VR2将支持透视，不过并非是你所想的透视。这个功能可以通过PS VR2上内置的摄像头来显示玩家周围的环境情况，玩家无需摘下VR眼镜就能看到自己处于哪个位置，并且可以通过按钮或者使用控制中心的分页卡来选择眼镜是显示游戏内容还是显示周围情况，但是这项功能只能观看而无法录像。

同时，只要将PS5的配件摄像头与主机连接，再用PS VR2进行游戏，就可以将游戏内容进行合并直播，大大减少了玩家的直播成本。另外PS VR2还支持自定义游玩空间，可以通过PS VR2的空间摄像头来扫描房间，并且根据玩家的喜好来划分自定义游玩空间，在有玩过程中一旦接近划分区域的边界，VR眼镜就会发出警告。

最后PS VR2还提供了VR模式和剧院模式，可以在虚拟环境中以360度观看VR游戏内容或是影片，支持4000×2040 的 HDR 影片格式(单眼 2000×2040)，帧率为 90Hz / 120Hz或是1920x1080 24Hz / 60Hz / 120Hz HDR。

今日，索尼发布了PS VR2的最新宣传片“Feel a New Real”感受真实，向玩家介绍PS VR2的过人之处，例如眼球精准操控、注视点渲染、110°视野范围、自适应扳机等。通过眼球追踪技术，PS VR2 可以对游戏画面中玩家视线聚焦的点进行重点渲染，而余光所及的部分，做相对模糊的处理。这样一方面可以更真实地模拟人们的视物习惯，另一方面能够顺便节省机能。

在发布时，VR2在虚拟现实游戏上将面临一系列的竞争对手。今年晚些时候，Facebook母公司Meta将会发布高端的Cambria头戴设备。不过和VR2一样，Meta也尚未公布这款设备的价格。

也有消息称，不少PS VR游戏的开发商也在积极将此前的PS VR游戏移植到PS VR2上，虽然此前索尼表示PS VR2并不支持向下兼容，但是开发商的这一做法倒是弥补了这一遗憾。说不定在移植过程中还能重制游戏，给玩家带去更加次世代的游戏体验。

这款设备将于明年初正式发售，索尼首批提供10款游戏的内容，包括第一方的《地平线：山之呼唤》以及第三方的《生化危机：村庄》。目前对于VR领域来说，游戏还是最好的承接方式，索尼在VR领域深耕已久，不知道这次会给玩家带来怎样的VR体验。