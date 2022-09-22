Surface十年风雨，微软官宣10月12日召开新品发布会！

作者：骷

近日，微软正式官宣于北京时间10月12日晚上10点举办发布会，届时将会带来多款新产品。传言称微软打算在Surface十周年之际，推出旗下首款电竞系列笔记本。

十年前的10月26日，微软带来了全新的硬件品牌Surface，恰逢十周年，不少人都在期待微软会带来怎样的新产品。根据此前爆料，微软将推出 Surface Pro 9、Surface Laptop 5、Surface Studio 3，以及可能会有的Suface Gaming游戏本。

据知情人士透露，这次的Surface Pro 9中将至少出现x86和ARM两套处理器平台，这也意味着微软或会把搭载英特尔处理器的Surface Pro和搭载ARM处理器的Surface Pro X整合成一个系列，其实这并非微软首次在一个系列中推出拥有两个不同平台处理器的产品。

英特尔版本将会搭载英特尔酷睿 i5-1235U 和 i7-1255U 处理器。英特尔酷睿 i5-1235U 采用 2 + 8 设计，配备了两个最高 4.4GHz 的大核，还有 8 个最高 3.3GHz 的小核。与 Surface Pro 8 的英特尔酷睿 i5-1135G7 相比，该处理器的单核性能提高了 22%。英特尔酷睿 i7-1255U 也是 2 + 8 核心，大核最高 4.7 GHz，小核最高 3.5GHz。根据基准测试，与 Surface Pro 8 的酷睿 i7-1185G7 相比，单核性能提高 12%。

ARM版本将采用微软 SQ3 芯片，该软件巨头将与高通合作开发，它将基于 Snapdragon 8cx Gen 3 定制。微软 SQ3 芯片的 CPU 和 GPU 时钟频率可能略有不同，但除此之外，SoC 将与高通的芯片有大部分相似之处。

而且微软还会带来全新的Surface Laptop 5，该机将第三次定制AMD锐龙处理器。Surface Laptop 5拥有13.5英寸与15英寸两种版本，其中15英寸的可选Intel 12代酷睿i7-1280P与AMD锐龙7 6980U，13.5英寸的则可选i7-1280P、i5-1240P与锐龙5 6680U。

处理器细节方面，Intel处理器是标准型号，而AMD方面为定制版本，采用最新的锐龙6000U系列处理器，或将是锐龙7 6800U与锐龙5 6600U的定制版。内存部分拥有8G/16G/32G三种，是LPDDR4X，不过锐龙6000H/U系列仅支持DDR5与LPDDR5，不知这里是标错了还是内存方面也定制了。硬盘为256GB、512GB与1TB三种。标称电池容量为58WH，最小容量为56.3WH。

从Surface诞生之初，微软就赋予了其多种形态，从标准的笔记本形态Surface Laptop，到二合一设备Surface Pro，再到一体机的Surface Studio，却唯独没有一款针对游戏用户的专业设备，如今这款Surface Gaming 游戏本或许真的会在此次发布会上亮相。

根据目前的爆料来看，这款机型将拥有高出普通Surface系列的配置。据悉，Surface Gaming 笔记本电脑配备 16 英寸 PixelSense Flow Display 显示屏，分辨率为 2560 x 1440，刷新率为 165Hz，支持杜比视界。外壳采用镁铝合金，拥有铂金、哑光黑两种配色，赠送一个月 Xbox Game Pass Ultimate 订阅。

这款机器的尺寸为 357.37 x 245.11 x 19.55mm，搭载 16GB 或 32GB LPDDR4x 内存，可选 256GB / 512GB / 1TB / 2TB SSD 存储。两种配置的不同尺寸为i5-12500H(12 核 16 线程)处理器 + RTX 3050 Ti 4GB 独显 + 102W 电源 + 1957.6g 重量 + 16 小时续航;i7-12700H(14 核 20 线程)处理器 + RTX 3070 Ti 8GB 独显 + 127W 电源 + 2019.9g 重量 + 15 小时续航

除此之外，这款机型还将配备3 个雷电 4 / USB 4 接口，以及 3.5mm 耳机孔、Surface 电源接口，支持 Wi-Fi 6、蓝牙 5.1、Windows Hello 人脸识别、1080p 摄像头。

看来这次微软面对Surface的十周年确实准备了不少硬货，相比主打生产力的苹果Mac系列，这次Surface总算要推出电竞系列。此前微软已经用Surface教所有电脑厂商怎么做笔记本，那么这次微软是否还能成为电竞游戏本的标杆呢？只能说，发布会见分晓吧。