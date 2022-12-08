“RTX 4080”即将归来 改名RTX 4070Ti，定价或无变化

根据之前的消息，英伟达将会在下个月出的CES 2023上推出一系列的全新显卡，其中就包括RTX 4070Ti，虽然名字新，但产品并非新的，它就是原计划在11月开售但却被取消的RTX 4080。

RTX 4070Ti会在1月5日正式开售，不过其公版的定价和之前叫RTX 4080 12GB一样，仍然是899美元(约合人民币6267元元)，不过据说非公版的价格则会下降50-100美元，也就是最低799美元(约合人民币5570元)。此前的国行版本售价为7199元，如果真的降价，那么预计会在6500元上下，只能说依然算不上便宜。

RTX 4070Ti 会采用AD104 核心，拥有7680个CUDA核心、12GB 21Gbps GDDR6X 192bit 显存，TDP 285W。按照英伟达公布的一些数据看，它在全新DLSS3的加持下，部分游戏的表现会略强于RTX 3090Ti，但与RTX 4080 16GB相比差距还是非常明显的，这也就是这款产品最大的问题所在，顶着很高的一个定位，但实际表现却难以匹配，改为RTX 4070Ti算是稍微好了些，但这个价格如果真的直降几百块的话，市场表现可能不会很好。

在之前的几代的产品上，我们总说老黄“刀法”精湛，同一个系列都能精准切出多款型号，尽管有些差距确实很小。但在RTX 40系列上，老黄的刀似乎砍得有点狠了，RTX 4080与RTX 4090之间的性能差距着实有点大，导致RTX 4080的市场表现也并不算理想。当然，这也可能是它们的一种策略，让玩家要么直接上最顶级且价格高昂的RTX 4090，要么可以考虑库存积压严重的RTX 30系列，而等库存清的差不多，在给RTX 4080降到一个更为合适的价格出售。