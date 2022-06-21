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功成烧退？《极客湾》首发骁龙8+ Gen1工程机测试，功耗真降了！

天极网手机频道 2022. 06. 21 作者：骷 责编：杨童博
我要吐槽

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  上半年搭载高通骁龙8 Gen1的安卓旗舰一出，就让用户叫苦不迭，糟糕的温度控制和能耗比简直让人辣眼睛，高通其实也心知肚明，这不，本来下半年才出的骁龙Plus系列，今年早早的就放出了风声，如今搭载骁龙8+ Gen1的工程机也已经出来了。

  去年就有消息透露，由于高通不满三星4nm工艺的低良品率，已经将骁龙8+ Gen1和骁龙8 Gen2的订单都交给了台积电。

  近期，采用台积电4nm工艺打造的骁龙8+ Gen1也终于是亮相了，让我们一起看看这颗芯片对比它的老大哥骁龙8是否能打一仗漂亮的翻身仗把，以下所有工程机数据均来自《极客湾》。

功成烧退？《极客湾》首发骁龙8+ Gen1工程机测试，功耗真降了！

  首先这次的骁龙8+对比骁龙8在架构上没有任何调整，甚至包括AI引擎、X65的基带以及三颗18bit的ISP都没有任何变化，依旧不支持AV1的媒体编码格式。

  核心配置方面依旧采用一颗X2大核，三颗A710中核以及四颗A510小核的三丛集，但是每个丛集都提升了0.2GHz的频率，三级缓存依旧是6MB，对比天玑9000的8MB还是小了一点，GPU方面则是从前代骁龙8的818MHz提升到了900MHz。

  高通官方宣称此次骁龙8+的SoC整体功耗降低15%，GPU功耗降低30%，CPU的能效提升了30%，看这个提升似乎是不错的，那让我们看看这颗芯片是否真的有这么强吧。

功成烧退？《极客湾》首发骁龙8+ Gen1工程机测试，功耗真降了！

  在GeekBench 5的跑分测试中我们可以看到骁龙8+的单核分数来到了1301分，多核4211分，对比骁龙8可以说是有一个提升，但在多核方面依旧弱于天玑9000。

功成烧退？《极客湾》首发骁龙8+ Gen1工程机测试，功耗真降了！

  而在功耗方面，骁龙8+的单核跑分功耗对比前代降低了0.7W，多核贼是降低了整整2.5W，要强于天玑9000，甚至可以跟A14掰掰手腕，基本上是安卓的最强水平。

功成烧退？《极客湾》首发骁龙8+ Gen1工程机测试，功耗真降了！

  GPU方面骁龙8+在性能提升9%的情况下功耗降低了22%，《原神》测试时这台高通工程机依然可以跑到720P的全分辨率上，测试下来游戏在前11分钟基本都稳定在60帧左右运行，整机功耗则是来到了6.6W，相较上一代的7.7W有着一个不错的提升，但是对比A15的3.9W那还是有点不够看的。

功成烧退？《极客湾》首发骁龙8+ Gen1工程机测试，功耗真降了！

  而到了11分钟后，这台工程机就会开始降频，帧数波动还比较大，不过也是工程机的关系，后续的厂家零售机一般都会做大量的优化添加散热手段。总体三十分钟跑完的平均帧数达到了55.6帧，平均功耗为5.75W，虽然看起来不是安卓最强的，但是对比上一代还是进步巨大。

功成烧退？《极客湾》首发骁龙8+ Gen1工程机测试，功耗真降了！

  最后我们来看看骁龙8+的温度表现，《极客湾》表示该温度没有什么参考价值，由于工程机的原因，因为主板的裸露测温枪可以直接测量到主板温度，所以相较其他一众有着散热措施的手机，这台工程机还是有天然劣势，看看就行。

  整体看下来这颗骁龙8+ Gen1确实有着十足的进步，但是碍于工程机的限制，无法测量更多的数据，就目前跑在高频的数据来说还是不错的。毕竟它只是换了个工艺，超了个频，要想它在骁龙8的基础上能有天翻地覆的变化还是不太现实，不过下半年搭载骁龙8+ Gen1的手机经过厂商调校后可以期待一下!

作者：骷责任编辑：杨童博）
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