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马云：区块链需要瞄准制造业

比特数字 2018-09-18 14:16 我要吐槽

　　(比特数字译)价值4140亿美元的电子商务集团阿里巴巴的联合创始人兼董事长马云表示，人工智能(AI)，区块链和物联网(IoT)如果未能瞄准制造业，它们都会变得毫无意义。

　　“人工智能，区块链和物联网将是毫无意义的技术，除非他们能够促进制造业的转型，以及社会向更环保和更具包容性的方向发展，” 马云说。

　　为何制造？

　　在世界人工智能大会上提供的演讲并不仅仅是区块链技术，而是大多数主要企业集团和政府认为是第四次工业革命的基石是三种技术。

　　仅中国的制造业价值就约为3.1万亿美元，其中美国其他主要经济体也经营着数万亿美元的制造业。

　　在过去的十年中，特别是在过去三年中，智能制造业呈指数级增长，因为企业集团已经开始探索各种创新方法，以降低成本并通过新兴技术提高制造过程的效率。

　　因此，近年来大多数硬件和机器的制造过程发生了巨大变化，公司正朝着自动化和机器人技术的使用方向发展，以消除手动错误并加速现有操作。

　　自2016年初将分散系统应用于各种行业的概念出现以来，许多区块链联盟和开发公司已经将重点放在利用区块链来重建供应链上。

　　具体而言，Hyperledger和以太坊企业联盟(EEA)等企业集团和联盟已经开发基于私有和公共区块链的系统，以便在不可变网络之上部署大型企业的供应链。

　　在可扩展性和采用方面，区块链技术仍处于起步阶段，公共对等网络目前每秒能够处理大约10到50个事务。借助第二层扩展解决方案和创新的一致性算法，可以解决区块链技术的可扩展性问题，这将使开发人员能够创建系统，以瞄准世界上一些最大的行业，例如使用分散协议进行制造。

　　除了金融，制造业仍然是新兴技术可以瞄准的最大市场。人工智能，物联网和区块链已经在制造业中得到了一定程度的使用，但还没有充分发挥其潜力。

　　马云表示，如果区块链可以作为主要数据处理技术和制造业公司的分散数据库进行大规模使用，那么分散式系统将在金融领域之外看到真正的主流采用。

　　会发生吗？

　　目前，有基于以太坊的项目，如VeChain，WaltonChain，以及像Cardano和EOS这样的股权证明网络，允许开发商和公司在区块链之上构建应用程序，以促进制造业的转型。

　　在制造业中实现分散化系统的困难之处在于，开发人员和企业集团都必须承认这样一个事实，即区块链(至少在其早期阶段)将比集中式平台更低效、更不切实际。

文章来源：比特数字

作者：刘俊责任编辑：刘俊）
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