用户提前上手？小米Civi 2真机照发布会前惨遭曝光！

作者：骷

近日，小米官方正式宣布将于9月27日下午2点召开发布会，带来小米首款颜值机型小米Civi的迭代机型小米Civi 2。之前官方已经对这款机器进行了预热，从预热图中可以看出，小米Civi 2将会与Hello Kitty进行联名。不过发布会还没开，却有用户已经上手了小米Civi 2，并且曝光了真机图。

日前有酷安的用户发文透露自己已经用上了小米Civi 2手机，并且贴出了小米Civi 2的真机图。从图片中可以看出，小米Civi 2采用双曲面居中药丸屏，配备屏下指纹识别。小米Civi 2手机药丸挖孔整体大小较为克制，但还是比状态栏突出。由于泄露出来的照片带有透明手机壳，不太能看出该机的边框宽窄。鉴于该照片背景疑似小米之家展示柜，可信度较高。

本次泄露的小米 Civi 2 手机为小白裙配色，机身背面与官方渲染图一致，采用百褶纹设计，整机一体纯白，并且银色的边框和黑色的镜头增添不少质感，这也让不少用户认为此次泄露的确为真机，

去年九月，小米推出了主打自拍的高颜手机小米Civi。凭借全新丝绒AG工艺、6.98mm的机身厚度以及166g的轻薄机身，小米Civi成为有史以来小米最好看的手机，同时也受到了不少消费者的青睐。这也让小米在成功打开这块市场，小米Civi 2的推出在当时已经是板上钉钉的了。

近日，小米Civi的产品经理发布了一条社交动态，小尾巴显示机型是小米Civi 2，结合发文内容“Coming soon”来看，这款手机即将与消费者见面。根据此前公布的信息来看，小米Civi 2最大的看点除了新的工业设计以外，还有高通新一代的骁龙7 Gen1芯片。

根据知名爆料博主的爆料，小米 Civi 2 将采用 FHD+120Hz 国产柔性屏，支持高素质护眼调光，前单摄补光灯，升级快充和影像，同时将搭载高通骁龙 7 Gen 1 芯片，带来强劲的性能表现。

骁龙 7 Gen 1 芯片于今年 5 月发布，基于三星 4nm 工艺，包含四个主频为 2.4GHz 的 Cortex-A710 内核和四个 Cortex-A510 内核。具有 Adreno 662 GPU，提供比其前身快 20% 的性能。还配备 X62 5G 调制解调器，能够实现 4.4Gbps 下载速度和双 5G 连接。支持 WiFi-6E 和蓝牙 5.3 以及 Snapdragon Sound 和 aptX 。该芯片组支持高达 16GB 的 LPDDR5 RAM。

这颗芯片相比小米Civi 1上的骁龙778G Plus性能有所提升，但是提升并不明显。而且最重要的是，这颗芯片自发布以来就仅有OPPO Reno8 Pro首发独占过，和780G一样，到目前为止只有一款机型采用过这颗芯片。也就是说，小米Civi 2将是第二款采用这颗芯片的机型。

除此之外，小米Civi 2还将拥有小米12同款的后置主摄索尼IMX776以及两颗3200万像素的自拍摄像头，其前置造型类似iPhone 14 Pro系列的灵动岛，但是从立项时间来看，小米Civi 2显然不可能抄袭iPhone 14 Pro系列，只能说又是冥冥之中的一次命中注定了。